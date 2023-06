Clisson. Festival Hellfest. Le groupe Ultra Vomit s’associe à la SPA

La seizième édition de Hellfest, le plus grand festival de métal de France et un des plus grands d’Europe, se tiendra à Clisson en Loire Atlantique du jeudi 15 au dimanche 18 juin 2023. Sur une idée originale et une mobilisation de la part de l’agence créative de marketing Notchup, la Société Protectrice des Animaux (SPA) annonce sa participation cette année. Le célèbre groupe de métal parodique Ultra Vomit a créé un clip pour diffuser l’information sur les réseaux sociaux. Il chante avec beaucoup d’enthousiasme son amour pour les animaux adoptés et encourage le public à venir rencontrer le stand de la SPA dans le Hall City Square du Hellfest.

Parmi les 180 groupes de musiciens qui se produiront sur scène à Clisson pour le festival Hellfest, un groupe se démarque par son originalité, sa bonté envers les animaux. En véritables ambassadeurs, les metalleux du groupe Ultra Vomit viennent de produire bénévolement un clip réalisé par La Main productions. Intitulée Je ne t’ai jamait autans aimé, la vidéo est l’occasion pour Ultra Vomit comme pour la SPA de sensibiliser le public à la cause animale et d’encourager les adoptions, là où pourtant on ne l’attend pas ! En 2022, le festival avait accueilli plus de 400 000 visiteurs, l’occasion espérée pour collecter des dons et financer des missions de protection animale.

« Chez Ultra Vomit on aime bien les animaux de toute sorte, de tout poil, de toute écaille et autre matière faisant office de fourrure. Du coup quand la SPA nous a demandé de parrainer leur stand au Hellfest Open Air Festival, nous n’avons pas hésité une seule seconde. Nous avons fini nos gamelles et sommes partis faire un clip pour lancer leur opération de dons heavy metalliques. Alors, on vous encourage, vous le public, à aller voir cette vidéo qui revisite un de nos vieux morceaux et de le partager à fond. On vous encourage aussi à venir au stand pendant le festival. De plus, on vous montrera des photos de nos animaux, entre autres animations. » C’est ainsi que Ultra Vomit, qui se définit comme étant un groupe de métal peinard, s’adresse aux futurs spectateurs pour les assurer de venir vivre un vrai moment de plaisir, en participant à cette opération solidaire.

Le stand de la SPA baptisé Le Love Shellter (en français = le refuge de l’amour), pour les gros durs aux cœurs tendres, sera installé dans le Hall City Square du Hellfest. Il aura pour objectif de donner l’occasion aux festivaliers de rencontrer les équipes de l’association et de découvrir les différents profils des animaux promis à l’adoption et qui attendent encore l’amour d’une famille dans les refuges de la région. Tout comme le public du Hellfest, les animaux de la SPA souffrent de préjugés et cet événement est l’occasion de réunir toutes ces gueules rock aux cœurs tendres.

Au sein du stand SPA, de nombreuses surprises ont été imaginées par les équipes créatives et super motivées de l’agence Notchup, qui ont accompagné la SPA gracieusement pour un événement d’enfer !

Le programme sera Helletant

Au cours de ces quatre jours, la SPA en partenariat avec de nombreux artistes, notamment ceux du collectif Skinjackin, proposera :

– des tatouages éphémères « qui auront du chien« ,

– un photobooth en édition limitée

– une collecte géante de dons au profit de la SPA ,

Alors, rendez-vous du 15 au 18 juin prochain au Hellfest pour battre des records de dons.

Ultra Vomit est un groupe français de brutal death/grindcore qui s’est construit à Nantes ( 44 ) en 2000. Le groupe est composé aujourd’hui de quatre garçons ambitieux à la maîtrise parfaite, qui pourtant ne se prennent pas au sérieux et travaillent beaucoup la parodie ! Les paroles sont humoristiques et le groupe joue avec ses tripes : death, black, thrash, et un peu de doom métal lent, lourd et teinté d’éléments mélancoliques et psychédéliques pour se reposer. Voilà ce à quoi la notion de musique devrait se limiter dans le dictionnaire de Ultra Vomit ! Le monde des dessins animés les amuse ; les comédies, les chansons enfantines et les publicités les influencent, tout comme la culture populaire…

Retrouvez la SPA et le groupe Ultra Vomit au Festival Hellfest, du 15 au 18 juin 2013.

Rue du Champ Louet à Clisson (44), à moins de 30 km au sud-est de Nantes.

Retrouvez la programmation complète et la billetterie pour le Festival Hellfest ici