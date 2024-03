Claude Bathany est né à Brest mais vit dans la bonne ville de Rennes. Il s’est fait fait remarqué avec Last exit to Brest (Métaillé, en 2007), Country blues (Métaillé, 2010) ainsi que Les Âmes déglinguées (Métaillé, 2019). Il revient avec Desperado sur le rivage.

Desperado sur le rivage commence et finit avec un personnage central, Jeff. Jeff vit sur un bateau à quai avec sa copine dans une station balnéaire bretonne. Flâneur professionnel, joueur d’accordéon ; il semble un peu… paumé. En fait, Jeff est un « ancien connard » qu’un tournant de l’existence a rendu lucide. Car le lecteur comprend vite que quelque chose ne va pas, que plusieurs personnes en veulent à Jeff. Et chapitre après chapitre, se met en place comme un puzzle qui s’éclaire les éléments qui vont nous conduire à comprendre ce qui est arrivé, à Jeff et à tout ce petit monde…