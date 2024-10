Rennes. Claude présente son premier album In Extremis à l’Antipode

Claude sera au Club de l’Antipode ce vendredi 5 octobre. Il y a 4 ans, l’artiste francilien faisait ses débuts sur la scène chanson électro française. Depuis, il s’est illustré par la sortie de deux EPs dévoilés en 2020 et 2023, le premier étant signé sous l’alias de Gesleir. Aujourd’hui, il s’apprête à nous confier son premier album In Extremis, sorti le 11 octobre 2024 chez Microqlima.

À l’origine, rien ou presque ne destinait Claude à sa carrière musicale actuelle. Né en 1998 à Saint-Germain en Laye, il évolue auprès d’une famille éprise d’art et de musique, entre une mère férue de chanson française et d’un père passionné par le répertoire classique. Alors qu’il a 6 ans, le garçon se retrouve inscrit au conservatoire où il apprend le solfège et pratique divers instruments, notamment la guitare et la batterie. Peu inspiré par cette approche, il se forge lui-même sa propre éducation musicale dès la pré-adolescence, découvrant les innombrables chaînes musicales de YouTube sur l’ordinateur familial. Peu à peu, il développe une passion sans bornes pour les styles de la musique électronique et des artistes tels qu’Aphex Twin, Daft Punk ou encore le rock du groupe MGMT.

En 2016, le jeune homme s’installe à Paris où il suit une prépa puis cinq années d’études en école de commerce, en vue de devenir comptable. Néanmoins, sa fibre musicale le rattrape et peu à peu, il sent germer en lui l’envie de s’orienter vers une carrière artistique. Cette aspiration se révèle complètement pendant la crise COVID et le premier confinement de mars 2020. C’est dans ce contexte de pause généralisée, reclus dans l’intimité de sa chambre, qu’il écrit et compose à l’ordinateur ses premières chansons, lesquelles sont ensuite postées sur la toile. Ce faisant, il prend tout d’abord l’alias Gesleir, sous lequel il publie un premier titre « Les vagues bleues » puis l’EP Rideau tiré sur un ciel bleu, sorti en autoproduction le 10 juillet 2020.

Si ce premier projet lui permet de faire ses classes comme auteur-compositeur-interprète, il se retrouve vite insatisfait de sa direction artistique. Raison pour laquelle il décide de se lancer dans une nouvelle aventure. Il adopte alors un nouveau pseudonyme : Claude. Sous ce nom, il se remet à l’écriture et créé de nouveaux morceaux, qu’il propose sans succès à différents labels. Finalement, il se retrouve signé chez Microqlima, maison de disques qui héberge notamment les albums de L’Impératrice, Isaac Delusion et Pépite. Sous ce nouvel accompagnement, il met sur pied un premier EP baptisé Bientôt la nuit, qui paraît en mars 2023. Cette sortie permet à Claude d’engranger de nouveaux soutiens auprès de ses pairs. Il suscite en outre l’attention d’Eddy De Pretto, pour lequel il assure ensuite 6 premières parties en mars et avril 2024 sur la tournée de son album Crash Coeur.

En marge de ces concerts, Claude dévoile plusieurs nouveaux morceaux composés suite à la sortie de Bientôt la nuit. Des compositions qui forment ainsi son premier album, baptisé In Extremis et dont la sortie est attendue le 11 octobre prochain.

Pochette de l’album In Extremis. Photo: Geray Mena.

Alors que l’EP Bientôt la nuit avait été conçu en solitaire, In Extremis, quant à lui, est le résultat d’un travail à quatre mains. Ses 14 chansons ont été co-composées et arrangées par le producteur Alexis Delong, connu entre autres pour ses collaborations avec Zaho De Sagazan et Yoa. Dans l’ensemble, ces morceaux s’articulent autour d’un style instrumental ancré dans l’electro-pop et l’acid house, l’un des péchés mignons de Claude. Dans plusieurs morceaux, des nappes d’accords aériens ou des motifs obsédants sont ainsi contrebalancés par des rythmiques parfois dynamiques, ou plus lentes et appuyées, dans une complémentarité du plus bel effet. En parallèle, les sonorités froides, souvent sombres voire dissonantes des synthétiseurs modulaires instaurent une tension expressive sublimée, qui nous saisit immédiatement.

Parallèlement à son style électro multi-formes, cet album est évidemment incarné par la voix singulière de Claude, plus éloquente que jamais : tour à tour traînante ou plus vibrante, elle renferme un séduisant timbre de baryton et des inflexions mélodiques qui, par moments, le rapproche d’artistes tels qu’Eddy De Pretto. Par ailleurs, l’artiste démontre également une certaine aisance dans les voix de têtes, perceptible notamment dans le morceau “Avec” et la chanson-titre de l’album, “In Extremis”.

Cette fusion détonante entre voix et productions électro permet à Claude d’aborder des sujets divers. Il peut ainsi se livrer sans fard sur ses moments de spleen, ses angoisses et les états d’âme qui leur sont associés. A cet égard, les morceaux “La pression” et “Ode à Mark” pointent l’impact néfaste de la sur-stimulation sensorielle suscitée par les interactions humaines et la vie moderne, souvent amplifiée par les réseaux sociaux. De même, les problématiques de santé mentale et les débordements émotionnels figurent également au centre de son propos, articulant des chansons comme “Signes vitaux”. Des thématiques retranscrites avec une certaine justesse et un style vocal captivant, soutenant un propos quasi cathartique et visant la plus grande sincérité.

Photo: Geray Mena.

Conjointement à cette portée introspective, Claude met aussi en scène les difficultés qu’il rencontre lors des relations humaines, en particulier amoureuses. Elles sont notamment la trame du single “Baisodrome“, cinquième extrait de l’album dévoilé le 6 septembre dernier sur les plateformes. Sous son titre peu glamour, ce morceau retrace l’apprentissage de la sexualité au prisme des éducations de genre. A la même occasion, il pose aussi, en filigrane, la question cruciale du consentement dans nos ébats amoureux parfois contrariés. Le tout est ici habilement structuré autour d’un ostinato en arpèges et d’un refrain des plus entêtants, qui risque de ne plus quitter nos têtes avant un petit moment…



Sortie attendue le 11 octobre 2024 chez Microqlima. Pour pré-sauvegarder ou pré-commander l’album : ICI

La nouvelle tournée de Claude fera deux passages en Bretagne :

Le 4 octobre à Saint-Avé (56)

Le 25 octobre à l’Antipode de Rennes, soirée à partir de 20h30. (billetterie)