Expo photo à Rennes. La Muralla Roja ou Claire Huteau et le rêve emmuré

La photographe Claire Huteau présente son exposition La Muralla Roja au 4 Bis de Rennes du 27 septembre au 20 octobre 2022. Hypnotisante et colorée, cette exposition prolonge le travail de l’artiste qui aime jouer avec la lumière et l’ombre, la couleur éclatante, le noir et blanc. Dans La Muralla Roja, le visiteur devine les modèles plus qu’il ne les voit ; l’essentiel est ailleurs.

© Claire Huteau

C’est à Calpe, un coin d’Espagne écrasé par le soleil, que la Muralla Roja semble sereinement tremper ses pieds dans la mer Méditerranée. Complexe architectural postmoderne construit en 1973 par l’artiste architecte Ricardo Bofill, La Muralla Roja, avec ses joyeuses couleurs vives et ses successions d’escaliers fantasques, concrétise le fantasme de tant d’artistes et scientifiques. Ses maisons aux formes épurées et ses escaliers infinis, qui font de l’ensemble un labyrinthe enchanté, ont inspiré de nombreuses oeuvres, notamment la série Netflix à succès Squid Game.

©Claire Huteau

©DR



L’artiste photographe Claire Huteau y a séjourné. Elle en est revenue avec une exposition en tête et dans l’appareil. C’est en cherchant sa voie artistique et professionnelle que Claire Huteau s’est découvert vers 30 ans un talent pour la photographie. Guidée par son père, photographe argentique professionnel, elle se lance dans l’aventure et commence des études de photographie à Rennes. Sur les bancs de l’école, une révélation la frappe : sa voie est désormais tracée.

S’en suivent 4 ans où elle travaille en tant que photographe de maternité dans le Morbihan puis travaille avec la Ville de Rennes. Depuis, elle suit et aide des artistes, réalise des séances de photos de famille, de mariage, de naissances… une palette de sujets.

En 2022, Claire Huteau se rend à Calpe afin de prendre en photo ce monument devenu célèbre. Il nait de ce voyage une joyeuse exposition dont le shooting s’est révélé être une performance, notamment car la popularité du lieu a rendu les séances photos onéreuses. Financé par l’artiste grâce à une cagnotte en ligne, elle a réalisé ce projet en une journée seulement. La Muralla Roja est ainsi « un aboutissement » qui lui permet d’exposer à nouveau après une pause de six ans.

La lumière pétillante, les couleurs éclatantes et l’aura de douce bonne humeur qui se dégagent des photographies accrochées aux murs frappent l’oeil dès l’entrée du 4Bis. Les photos ont en commun que les sujets photographiés n’y sont presque pas dévoilées mais semblent se cacher de l’objectif dans les rues irréelles de la Muralla Roja. Les personnes ne semblent pas poser, comme si l’appareil saisissait des instants d’une magie improvisée pour nous les restituer.

« Je ne réfléchis pas avant de photographier. Je saisis une émotion, un petit quelque chose et je capture l’instant. » (Claire Huteau)

La précédente exposition Les inconnus de mon quartier à l’Antipode de Rennes témoignait déjà en avril 2017 du talent de l’artiste à saisir sur le vif cette beauté qui est partout. Claire Huteau y dévoilait des photos, argentiques cette fois, prises à la volée, en interpellant les passants dans la rue et en les photographiant.

Claire Huteau expose La Muralla Roja au 4 bis à Rennes du 27 septembre au 20 octobre 2022.

Le 4bis, 4bis cours des alliés

35000 Rennes

Ouvert fu mardi au vendredi 13h – 18h

Le samedi 14h – 18h

Instagram de l’artiste