Au Cin’Escape Fougères, ses créateurs Mathieu Blomme, René-Louis Nicolas et Kévin Poirier allient jeu d’évasion et scènes de cinéma depuis octobre 2023. Une troisième salle intitulée Sequestrum ouvre le 8 mai 2024. S’inspirant cette fois des films d’horreur, le ton est donné : le frisson s’invite dans la partie…

Êtes-vous maîtres de vos émotions ? Savez-vous garder votre sang-froid et mettre à profit votre leadership pour aider votre équipe à vous échapper ? Si vous ne le savez pas encore, vous pourrez sans doute trouver la réponse au Cin’Escape de Fougères, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle salle d’escape game intitulée Sequestrum ce 8 mai 2024. Le nom est déjà révélateur…

Le Cin’Escape est une initiative conduite par Matthieu Blomme, René-Louis Nicolas et Kévin Poirier. Les trois amis décident un jour de mettre à profit leurs expériences professionnelles bien distinctes au service d’un escape game. « Je suis spécialisé dans la création, j’ai écrit des scénarios pour le cinéma et j’ai tenu une chaîne youtube pendant des années », confie Matthieu Blomme. « Quant à mes collègues, Kévin Poirier a eu son entreprise d’artisanat, donc on peut compter sur lui pour l’aspect technique, et René-Louis Nicolas a été directeur adjoint d’un restaurant, alors il s’y connaît pour tout ce qui est en lien avec la vie de l’entreprise ». De là, naquit Cin’Escape Fougères…

Matthieu Blomme et René-Louis Nicolas, deux des trois gérants du Cin’Escape Fougères

Lorsque les trois amis se lancent dans l’aventure ludique, leur idée est de proposer aux visiteurs de vivre une expérience cinématographique immersive dans un décor réel comme s’ils passaient à travers l’écran de cinéma. « On a voulu imaginer des scènes de film, au moment des climax, pour confronter les gens à ces moments de cinéma », explique t-il. « Nos salles sont conçues comme des scénarios de film avec des rebondissements, une structure particulière en trois actes et un thème donné ».

À titre d’information, la salle La Foudre de Zeus s’apparente à un film de cambriolage avec un fond de fantastique, et la salle L’épée enchantée de Fougères se rapproche d’un film d’aventure. Quant à la nouvelle salle Sequestrum, l’inspiration vient des films d’horreur. « On a cherché à comprendre ce qui façonnait un film selon son genre, puis on a écrit des scénarios viables avec une structure d’escape game », raconte Matthieu Blomme.

Bien que les salles s’apparentent à des genres de film différents, celles-ci sont connectées dans un « univers étendu ». La structure s’est lancée dans la publication d’un recueil de nouvelles intitulé Les Chroniques de Manus Veritatis qui permettra d’en comprendre la structure d’ensemble. « Les gens pourront obtenir des ramifications de pièce en pièce, des rebondissements entre les scénarios. On va parsemer chaque salle de détails de l’univers ». Pas d’inquiétude cependant, chaque scénario se suffit à lui-même ; l’univers étendu étant un bonus pour ceux qui souhaitent en découvrir plus.

Ce mois de mai 2024, les créateurs du Cin’Escape Fougères ouvrent une nouvelle salle, Sequestrum, avec pour inspiration les films d’horreur, en particulier ceux de la franchise Saw. « C’était presque le plus évident. Ces films sont structurés comme des pièces de puzzle avec des énigmes et des retournements de situation », explique Matthieu Blomme. Et qui dit film d’horreur, dit également peur. « On ne va pas aller aussi loin que dans les Saw (rires), mais on veut donner la sensation que ça pourrait arriver. L’idée est d’aller chercher la peur dans les instincts primaires des gens ».

Pour ce faire, les gérants du site ont souhaité créer une salle qui s’appréhende comme une expérience immersive et sensorielle, puisque dans Sequestrum, les sens des joueurs seront mis à contribution… « On va jouer sur l’odorat, le toucher, l’ouïe et la vue – pas trop le goût – afin d’appuyer sur les peurs primaires des gens », précise t-il. « Comme au cinéma, c’est la suggestion qui suscite la surprise ou la crainte ». Le co-gérant du site ajoute que de tels escape games permettent aux gens de se révéler : « Il y a des gens, parfois plus introvertis, qui prennent le lead, et d’autres plus extravertis qui se mettent en retrait. Dans ces expériences, les gens peuvent se découvrir et créer de la cohésion ».





Sequestrum cin’escape fougères

Sequestrum a une classification difficile puisque l’élément de la peur s’ajoute à la mécanique de jeu : la salle met à l’épreuve des compétences de logique pure et de gestion de sang-froid. Pour cette raison, Sequestrum est déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de problème cardiaques, sensibles aux effets épileptiques, claustrophobes, à ceux qui ont peur du noir, voire « à ceux qui sont effrayés à l’idée de se faire peur ». « Une dernière chose », ajoute Matthieu Blomme. « On recommandera aux gens de s’habiller avec des tenues qui ne craignent pas la salissure, il est possible de se tâcher…».

Cin’Escape Fougères

8 Rue des Français Libres, 35300 Fougères

06 85 46 52 92

Site internet

Facebook / Instagram

Réservations possibles, entre 18 et 32€