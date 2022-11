Lorient. Un ciné-bistrot en place du Rex rue Paul Bert !

L’association J’ai vu 1 doc en appelle à la mobilisation des citoyens afin de convaincre les collectivités locales d’épauler son projet de faire renaître le bâtiment du REX, un ancien cinéma fermé depuis 20 ans, rue Paul Bert dans le centre-ville de Lorient.

Il s’agirait de faire (re)naître un ciné-bistrot d’esprit associatif où plus de 70 000 personnes chaque année aimeraient se retrouver autour de films et d’un ou plusieurs verres. J’ai vu 1 doc organise un rassemblement le samedi 12 novembre, place Paul-Bert de Lorient, à 16h. Des agences immobilières, des banques, des kebabs, des enseignes de marques qui sont les mêmes partout… c’est bienvenu dans cet atmosphère un ciné-bistrot, non ? Atmosphère, atmosphère…

*

« Depuis plusieurs années, écumant le territoire du pays de Lorient avec nos vidéoprojecteurs et nos films sous le bras, nous entendons les habitants déplorer le manque de diversité cinématographique dans notre ville. Alors, après mûre réflexion, nous nous sommes lancé.e.s dans un grande aventure il y a 5 ans : OUVRIR UN CINE-BISTROT A LORIENT ! Un lieu de vie, un tiers-lieu, un cinéma, appelez-le comme vous voulez mais surtout un lieu chaleureux pour se rencontrer autour de films, d’ateliers d’éducation aux images ou que sais-je encore… Un lieu pour venir lire un livre, proposer un rencard amoureux, faire un blind test, jouer au go avec ses amis, bref, vivre quoi !

La suite se trouve ici : https://www.change.org/p/pour-un-ciné-bistrot-au-rex-à-lorient