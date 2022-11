Cinéma. Regarde les Amandiers entre création et tragédie

Le film Les Amandiers réalisé par Valéria Bruni-Tedeschi et co-écrit avec Agnès de Sacy et Noémie Lvovsky a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2022. Il est sorti en salle le 9 novembre dernier.

Le film Les Amandiers n’est pas seulement un émouvant flash back centré sur le théâtre de Patrice Chéreau et sa prestigieuse école de Nanterre. La réalisatrice Valéria Bruni-Tedeschi a pour habitude dans ses métrages d’ajouter des éléments biographiques métamorphosés en fiction où règne la puissante influence du théâtre de Tchekhov. Le film Les Amandiers retrace ses tous débuts de comédienne avec son passage initiatique dans la Maison Chéreau. Valéria Bruni-Tedeschi a été élève de cette école de théâtre avec notamment Agnès Jaoui, Vincent Pérès, Bruno Todeschini, Thibault de Montalembert, Eva Ionesco.

Le film Les Amandiers démarre dans le vif du sujet en déroulant la vie des jeunes candidats livrés à la sélection d’un jury au centre duquel apparaît Pierre Romans (directeur de l’école) interprété par Micha Lescot. Captivés par la renommée de Patrice Chéreau interprété par Louis Garrel, lequel s’affranchit de la personne pour inventer son personnage avec justesse, les candidats auront affaire à Pierre Romans. Micha Lescot qui interprète ce dernier crève l’écran dans l’exactitude de son jeu et la parfaite crédibilité de son personnage.

Durant la première demi-heure du film Les Amandiers, la caméra se promène comme un oeil dont le viseur donne au spectateur l’impression d’être inclus parmi les personnages. Elle confère au film une authenticité à mi-chemin entre la fiction et le reportage. Les candidats cherchent à impressionner le jury dont les outrances sont censées reproduire le style du maître des lieux. Stella, l’héroïne (Nadia Tereszkiewcz), est l’éblouissante incarnation de Bruni-Tedeschi. Elle exprime ses peurs dont celle de voir sa jeunesse s’enfuir sans laisser de trace. A l’issue de la seconde épreuve, sur les 50 candidats, 12 sont retenus.

Il partent faire un stage à New-York. Entre les exercices, des amitiés se nouent, des couples se font et se défont essayant différentes combinaisons hétéro et homosexuelles. On voit le groupe d’élus devant l’entrée de l’Actors Studio, illustre fondateur du method acting. Une grande, belle et bienveillante coach est inspirée de Susan Batson.

De retour en France, Chéreau (Louis Garrel) annonce qu’il va mettre en scène une pièce de Tchekhov : Platonov. Car cette oeuvre est celle de la jeunesse de l’auteur et que c’est la jeunesse des élèves qu’il veut engager dans le travail : c’est bien la jeunesse, la sienne, la leur, la nôtre que la cinéaste filme avec franchise et un talent rares.

La vie des jeunes est désormais en vase clos. Chéreau se montre la plupart du temps brutal avec ses élèves, tour à tour tyran et séducteur, dépourvu d’humour éclairé seulement par quelques phrases fulgurantes sur la nature du théâtre et le jeu qu’il attend de.. ses élèves. Rien n’est esquissé dans cette éducation professionnelle et sentimentale: rêves, appétits, pulsions crues et cruelles, jalousies, tendresse, gouaille, insolence, fragilités. La mort de Pierre Romans l’année suivante bouleverse moins que celle d’Etienne (Sofiane Bennacer), l’un des deux amoureux de Stella, par overdose.

Le film Les Amandiers montre le vivier de création bouillonnante au coeur des années 80. Injecté des frémissements d’une jeunesse brûlante, son titre anglais « Forever Young » prend dès lors tout son sens. La passion amoureuse entre Stella et Etienne rythme le récit de cette époque libertaire et insouciante pourtant bien vite menacée et ravagée par la drogue et le Sida.

Cela étant, le spectateur appréciera ou non certaines attitudes outrées et quelques exaspérantes minauderie de l’héroïne. Reste que réalisatrice Valéria Bruni-Tedeschi signe ici un grand film vibrant de ces émotions propres aux grandes tragédies.

Film Les Amandiers, comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi. Durée : 125 minutes. Date de sortie : 2022.