CINEMA. LE FESTIVAL DES 3 CONTINENTS REVIENT À NANTES DU 19 AU 28 NOVEMBRE 2021

J-2 avant l’ouverture du célèbre Festival des 3 Continents, qui se tiendra à Nantes et son agglomération du 19 au 28 novembre 2021. Pilier de la cinéphilie depuis plus de 40 ans, ce festival met l’accent sur les réalisations cinématographiques d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie. Entre la compétition internationale, la célébration du centenaire de la Shochiku ou les 70 ans des Cahiers du cinéma, le programme se promet d’être riche et varié.

Cette 43ème édition du Festival des 3 Continents, qui se déroulera du 19 au 28 novembre 2021 à Nantes, proposera 89 films dont plusieurs inédits. Depuis 1979, le festival s’engage à proposer « d’autres regards sur le cinéma et notre monde à travers une sélection unique de films de fiction et de documentaires d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie ».

Huit films internationaux en première française seront en lice pour la Compétition internationale du fameux festival. Un jury de professionnels sera chargé de décerner la Montgolfière d’or et la Montgolfière d’argent, deux célèbres prix attribués depuis 1992, aux deux meilleurs films de la compétition. Lors de l’édition précédente, le premier prix avait été remis au réalisateur japonais Kazuhiro Soda pour son documentaire Professeur Yamamoto part à la retraite, et à la réalisatrice coréenne Yoon Dan-bi pour son film Moving on.





Les huit films en compétition :

– Contes du hasard et autres fantaisies, Ryūsuke Hamaguchi

– Le grand mouvement, Kiro Russo

– Death of a Virgin, and the Sin of Not Living, George Peter Barbari

– A New Old Play, Qiu Jiongjiong

– Once upon a time in Calcutta, Aditya Vikram Sengupta

– Pedro, Natesh Hegde

– Shankar’s Fairies, Irfana Majumdar

– Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash, Edwin

Trois célébrations au programme

La célébration du 100ème anniversaire de la Shochiku, un des plus grands studios japonais, fera partie des moments phares du festival. Pour cette occasion, une sélection de 27 films produits par les plus illustres réalisateurs japonais, tels que Yasujirō Ozu, Akira Kurosawa, ou Kenji Mizoguchi, sera présentée.

L’emblématique Produire au Sud, atelier de formation professionnelle dédié aux producteurs et réalisateurs issus des 3 continents, soufflera également sa vingtième bougie lors de la 43ème édition du festival. Pour l’occasion, une rétrospective d’une vingtaine de films ainsi que des tables rondes et soirées sont prévues.

Enfin, cinq films, internationaux et remarquables, du XXe siècle seront au programme pour les 70 ans des Cahiers du cinéma, revue de cinéma française créée en avril 1951 par André Bazin.

Une programmation pour la jeunesse

Chaque année, le festival fait appel à un jeune jury, composé de cinq jeunes de 18 à 23 ans, chargé de remettre le Prix du Jury Jeune qui viendra s’ajouter à la Montgolfière d’or, attribuée par le jury professionnel, et au Prix du public, attribué par le vote des spectateurs.

Afin de compléter cet engagement, la programmation Premiers pas vers les 3 continents prévoit trois films d’animation, Boriya de Min Sung-Ah, Wardi de Mats Grorud et Arrietty, Le Petit Monde Des Chapardeurs d’Hiromasa Yonebayashi, à découvrir ou redécouvrir en famille.

Enfin, Une Place Sur Terre proposera pour les jeunes – collégiens et lycéens – et moins jeunes, la sélection d’une dizaine de films invitant à décloisonner notre regard sur le monde.

