Il y a près de 4 décennies, Christophe Brault inaugurait une carrière multi-facettes, animée par l’amour du rock et de plusieurs de ses courants. Guidé par cette passion débordante, il s’est illustré à la fois comme homme de radio, disquaire et même intervenant en faculté de musicologie, avant de se lancer plus récemment comme conférencier et écrivain. Après cinq livres dont le dernier écrit autour du rhythm and blues et du rock’n’roll, il publie aujourd’hui l’ouvrage « Glam Rock – Glitter, Teenage Pop & Art Rock », paru aujourd’hui vendredi 19 janvier 2024 aux éditions Le Mot Et Le Reste.

Depuis plus de 40 ans, Christophe Brault se consacre corps et âme à ses amours musicales. Né en 1961, il débute comme homme de radio, œuvrant pendant une vingtaine d’années pour des stations locales à Rennes et dans le reste de la Bretagne. Puis en 1993, il est engagé au disquaire Rennes Musique, véritable institution de la capitale bretonne où il travaille pendant 15 ans. A la même période, on le retrouve aussi en duo avec Thomas Lagarrigue pour présenter à la presse la programmation du festival des Trans Musicales. Une époque pendant laquelle il dispense également des cours autour des musiques électroniques du XXe siècle à la faculté de musicologie de Rennes 2 de 2000 à 2010, en tant qu’intervenant extérieur.

Suite à la fermeture de Rennes Musique en 2008, Christophe Brault amorce un nouveau départ et entame dès l’année suivante une carrière de conférencier autour du rock et des styles associés. Une activité qui le conduit dans toute la France et dont le contenu l’inspire pour se lancer comme écrivain, toujours autour des musiques qu’il affectionne. Déjà auteur de 5 livres, dont le dernier sorti en 2021 et consacré au rock’n’roll des pionniers, il nous présente aujourd’hui son nouvel ouvrage Glam Rock – Glitter, Teenage Pop & Art Rock, sorti aujourd’hui aux éditions Le Mot Et Le Reste.

Précédée d’une introduction retraçant l’histoire et le développement du genre, cette nouvelle publication offre une sélection analysée et commentée de 100 disques qui, selon Christophe Brault, incarnent le meilleur d’un style plus hétérogène qu’il n’y paraît. Car outre ses éminents chefs de file que furent David Bowie et Marc Bolan de T. Rex pendant les années 70, on y découvre aussi une pléiade d’autres acteurs de premier plan ou plus obscurs, aux univers artistiques souvent très différents. Ainsi, tous avaient été réunis par les commentateurs de l’époque sous l’étiquette « glam » en vertu de leur goût commun pour la théâtralité, les tenues et attitudes anticonformistes, délaissées quelques années plus tôt dans la sphère rock.

Au passage, c’est aussi l’occasion de constater que cet éventail de styles, aux influences diverses, a engendré un héritage parfois méconnu, non seulement sociétal mais aussi proprement musical. De fait, certains de ces artistes et groupes jadis sous estimés, à l’image des New York Dolls, ont préfiguré certains courants phares des années suivantes, en particulier le punk rock et la new wave de la fin décennie 70 et des années 80. Une richesse esthétique dont on devrait prendre la mesure avec ce nouveau livre, à picorer sans réserve. Et pour mieux nous plonger dans cette histoire fascinante, il est bien sûr conseillé de la lire conjointement à l’écoute des albums évoqués dans l’ouvrage. En ce qui nous concerne, il ne faudra pas nous le dire deux fois…

Glam Rock – Glitter, Teenage Pop & Art Rock, Christophe Brault. Editions Le Mot Et Le Reste, collection Musiques, 280 pages, 22 euros. Paru le 19 janvier 2024.

Commander le livre sur Leslibraires.fr