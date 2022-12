Christmas juke-box illumine la façade de l’hôtel de ville de Rennes

Les allumeurs d’images Spectaculaires, dont plusieurs événements ont hélas déjà été annulés en France, Italie ou Suisse, reviennent cette année avec la projection Christmas juke-box qui illumine la façade de la mairie de Rennes. Du 16 décembre 2022 au 1er janvier 2023, M. Fernand le tenancier du café des lumières invite à la nuit tombées le public à bouger et à danser ensemble sur des morceaux inhabituels du répertoire de Noël : rock, brésilien, africain…

« Spectaculaires a fait le choix d’investir lourdement et régulièrement au profit de matériaux et de matériel qui s’inscrivent dans cette logique de coût et de sobriété énergétique », explique Benoît Quéro.

Projection sur la façade de l’Hôtel de ville, Spectaculaires

En pratique, Spectaculaires utilise six appareils de vidéo-projection pour cette nouvelle proposition. Chacun consomme 3000 watts, l’équivalent du courant délivré par une prise électrique ménagère. De l’installation à la durée totale de l’événement, essais et tous les appareils compris, le total de la consommation s’élèvera à 3740 kilowatts et coûtera 635 € (soit un coût de 0.17 centimes le kw) ; sans compter l’éclairage préexistant de la place qui sera éteint pendant la durée du spectacle. Il en résulte une consommation encore plus basse que celle chiffrée. En tout cas bien moindre que les vitrines des boutiques illuminées toute la nuit dans le seul but d’attirer le regard des passants sur le robot ménager dernier cri ou le manteau à la mode cette saison. Devant ces chiffres surprenants, et en sachant que l’événement profite à des milliers de spectateurs et spectatrices, il nous paraît même regrettable que cet instant magique ait été écourté d’une semaine…

De fait, il en va de ce spectacle en plein air comme d’une salle de concert ou d’une bibliothèque chauffée, plus il y a de personnes à bénéficier d’une dépense énergétique, plus cette dernière est faible rapportée à chacun.

Christimas Juke-Box, Spectaculaires, place de la mairie, du 16 décembre 2022 au 1er janvier 2023 inclus

« L’ambition est de traduire la sobriété sans se restreindre à l’austérité. » Benoit Quero

Christmas juke-box est spectacle son et lumière de vingt-cinq minutes à découvrir chaque soir jusqu’au dimanche 1er janvier 2023, de 18 h à 21 h 30

Photographie : Nathalie Appéré