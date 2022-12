Rennes. ChouPiquant, le futur restaurant du Frac Bretagne

Le café-restaurant ChouPiquant ouvrira ses portes courant février 2023 au Frac Bretagne, dans le quartier de Beauregard à Rennes. Agathe Plenizio, Ekarat Tosomboon et Manon Guenole proposeront une cuisine de cantine qui revisite la traditionnelle galette bretonne. ChouPiquant accompagnera également la vie du Frac en participant aux événements organisés par l’institution.

Manon Guenole, Agathe Plenizio, Ekarat Tosomboon

C’est à ChouPiquant que le Frac Bretagne cède la concession de son restaurant, prenant ainsi la suite du traiteur Angau & Co, pour un bail de cinq ans minimum. Ce projet est porté par trois amateurs de cuisine, Agathe Plenizio, Ekarat Tosomboon et Manon Guenole, un trio qui cherche à développer son activité gastronomique au rythme de la vie du Frac. Ainsi, déjeuners, brunchs et événements traiteur seront prochainement au programme de ce nouveau souffle culinaire.

Actuellement en résidence à l’Hôtel Pasteur, l’équipe de ChouPiquant est en pleine élaboration de la future carte du restaurant. Elle souhaite composer une cuisine du midi, rapide et élaborée, sur le modèle de la street-food. Dans cette optique, elle reprend un monument gastronomique de notre région : la galette bretonne.

Cuisine de l’Hôtel Pasteur

Agathe Plenizio, Ekarat Tosomboon et Manon Guenole n’ont pas de formation initiale en cuisine et sont plutôt issus de filières culturelles et artistiques. Le trio gravite cependant autour du domaine de la restauration. Agathe est expérimentée en bar, Manon dans le service. Ekarat a, quant à lui, fait ses armes en cuisine en tant que crêpier chez Bretone, où il a rencontré Manon. Puis, il a rencontré Agathe pendant une formation autour de l’alimentation durable dispensée par les Cols Verts, une association de sensibilisation environnementale. Le trio était donc tout trouvé lorsqu’Ekarat apprit la disponibilité des locaux du Frac. « Chacun se complète dans ses domaines de compétences, on s’aide les uns les autres », précise Agathe.

Test de cookies au macha

Le trio de cuistots a choisi de réinventer la galette bretonne avec une forme inhabituelle, celle du samoussa, et des saveurs plus atypiques que celles de la complète classique. Ce pliage triangulaire de la crêpe permet une dégustation plus pratique et une plus grande créativité dans les garnitures, d’ailleurs personnalisables par la clientèle. Pendant trois semaines, l’hôtel Pasteur fait office de laboratoire culinaire au sein duquel ils testent les différentes recettes qui seront potentiellement proposées à ChouPiquant. Les résidents du lieu ont ainsi pu goûter un pesto aux fanes de radis et aux épinards et se laisser surprendre par le shiitaké, champignon souvent utilisé dans la cuisine asiatique. « L’hôtel Pasteur nous offre un espace de cuisine et nous permet surtout d’être en contact avec le reste des hôtes du lieu, d’avoir un retour en direct sur les recettes et d’échanger dessus », explique Ekarat Tosomboon.

Bien que le menu ne soit pas encore totalement fixé, il sera composé de trois galettes et un bol de saison. La carte restreinte, principalement végétarienne et de saison, répond entre autres à la volonté de nos cuisiniers de s’inscrire dans une démarche gastronomique responsable et durable.

Suivant l’objectif de minimiser les pertes, le choix de travailler la crêpe est optimal. En effet, les garnitures sont cuisinées séparément, « c’est pas un plat où tout est assemblé, tu peux toujours moduler. C’est facile de renouveler les ingrédients ou de les remplacer », déclare Ekarat.

Leur démarche se prolonge dans leur choix de partenaires. « Nous voulons être cohérents dans nos choix d’entreprise. » L’association En boîte le plat, le fournisseur de bière artisanale et locale BIOZH, les maraîchers de la Ferme de Quincé ou encore le grossiste en vrac Durabl sont autant d’acteurs locaux qui ont à cœur des intérêts éthiques et responsables et avec qui collabore ChouPiquant.

Agathe Plenizio, Ekarat Tosomboon et Manon Guenole annoncent vouloir « casser les codes traditionnels de la restauration ». Pour cela, ils souhaitent mettre en place un service au comptoir, le tout dans une ambiance guinguette. Le trio exprime le désir de créer un contact direct entre le plat et la clientèle « sans intermédiaire ». L’atmosphère se veut conviviale et accueillante. Visiteur du Frac ou passant venu profiter d’une pause café accompagnée d’une pâtisserie, tout le monde est le bienvenu.

le Frac Bretagne

ChouPiquant ambitionne aussi de diversifier ses propositions en organisant des événements en partenariat avec le Frac, comme un « déjeuner avec une œuvre d’art » : au cours de votre déjeuner, un membre du Frac vous présentera une œuvre. Les weekends seront réservés aux brunchs et le mercredi, jour des enfants, une proposition spéciale reste encore à élaborer. Il s’agit de dynamiser la vie de quartier de Beauregard et de s’adresser à tout le monde. « Il y a le créneau pour les travailleurs, le créneau pour les enfants et les habitants du quartier. »

Dans une volonté de s’adresser à tous, les initiatives de ChouPiquant rejoignent l’ambition du directeur Étienne Bernard d’ouvrir grand les portes du Frac Bretagne pour un art à la portée de tous. Ainsi, le fait que les clés de la concession soient remises à un jeune trio aux propositions culinaires innovantes mais accessibles trouve sans conteste une cohérence. Par ses idées, ChouPiquant renforce ainsi la volonté de démocratiser un art contemporain perché sur sa tour d’ivoire, et ce jusque dans l’assiette.

Le café-restaurant ChouPiquant, en résidence à l’Hôtel Pasteur, ouvrira courant février au Frac Bretagne.