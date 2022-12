Les trois meilleurs chocolatiers de Rennes !

Tantôt montré du doigt pour son apport trop calorique tantôt adulé comme réconfort émotionnel bénéfique pour la santé, le chocolat est avant tout un délice gustatif. Croquant, moelleux, fondant, savoureux, amer, doux, parfumé… le roi cacao se décline sous toutes les formes et pour toutes les bouches. De quoi nourrir le ventre, l’esprit et le moral de chacun. Reste que le bon chocolat, le bon amer, le fin sucré, la subtile essence de parfum, le goût de la saveur associée, il est bien rare. Unidivers a enquêté à Rennes. Une enquête extrêmement pénible – pensez donc, dix Unidiversiens contraints de faire le tour des chocolatiers rennais… Nous sommes heureux de vous en présenter le résultat. En conformité avec nos critères d’évaluation, notamment une fabrication artisanale locale et d’excellence, nous avons retenu au final cinq maisons.

D’emblée, posons un avertissement : offrir des chocolats doit impérativement prendre en compte le palais de celui qui va les déguster. Ainsi, peu d’enfants apprécieront les préparations parfumées de Durand ; et si vous n’aimez pas le praliné, évitez Yvan Chevalier. De fait certains chocolatiers usent (voire abusent) du praliné. Certains doseront l’émulsion de chocolat, la crème et des pulpes de fruits ou des extraits de fleurs ou d’herbes de la ganache d’une manière radicale qui pourra déconcerter, voire écoeurer. Alors, quels sont les trois meilleurs chocolatiers rennais ? Ils ont pour nom…

1er. Maison Coupel (à l’unanimité moins une voix)

A partir de grands crus Valrhona, les chocolats Coupel offrent des textures toutes très agréables, une sensation de fraîcheur grâce à une acidité parfaitement maîtrisée, des équilibres de saveurs ponctués d’originalité en petites touches comme ce recours bien dosé à un esprit céréale ou un esprit ganache pralinée jamais excessif. Les chocolats Coupel plairont à tous, à toutes les bouches, pour toutes les occasions. Une valeur sûre et d’excellence.

En 2022, les chocolats de la chocolaterie Coupel emmenée par Anaïs Coupel distancent tous les autres chocolatiers de Rennes

Coupel, 10 Rue de Nemours 35000 Rennes. Site internet. Tel : 02 99 77 95 52. Courriel. Ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi matin

2e. Maison Durand

Dire que la maison fondée par Joël Durand est le meilleur chocolatier de Rennes était aussi peu puissant que du chocolat maigre. Les chocolats numérotés ? Humm… : un transport des sens. Car la maison Durand n’est pas qu’un simple chocolatier, c’est un artisan-parfumeur-chocolatier. Allié à la beauté esthétique de spécialités patrimoniales et de chocolats façonnés à la main dans le laboratoire attenant au magasin, les fleurs, thés, plantes et épices naturels infusés font des produits Durand un must – franc, simple et subtil – dans le bel art de la chocolaterie.

A notre avis, ce chocolatier caracolait dans le peloton de tête des meilleurs chocolatiers de France. Fauchon l’avait bien compris qui a tenté – avant d’être épinglé par la justice – de copier la recette des chocolats numérotés de cette honorable maison dirigée par Mme Roussel avant d’être reprise et réagencée il y quelques années. Or, si les chocolats restent délectables, on note hélas une baisse d’excellence. La qualité a un peu faibli. La texture est moins fine. Apparaissent des disharmonies entre l’extérieur et la ganache et des accidents d’acidité qui déséquilibrent de loin en loin la dégustation.

Les chocolats Durand sont très bons, voire excellents, mais ont chuté du piédestal où cette maison s’est si longtemps tenue.



Durand Chocolatier – 5, quai Chateaubriand 35000 Rennes. Site internet. Tél. 02 99 78 10 00. Ouvert tous les jours de 9h à 19h30

3e ex æquo Maisons Le Daniel, Bouvier, Yvan Chevalier

Maison Le Daniel

Près des halles centrales, Le Daniel offre à ses clients une offre diversifiée en général comme en matière de chocolats : orangettes, mendiants, grignotins, mais aussi sucettes, tablettes, ballotins, créations originales (pas toujours du meilleur goût). Les Assortiments de Bretagne sont, à notre avis, un intéressant produit pour les chocophiles.

Avec une ligne désormais constante, les chocolats Le Daniel sont bien travaillés pour tous (ils plairont aussi bien aux enfants qu’aux adultes doté d’un palais pas trop exigeant) car le chocolatier recourt à des séductions gourmandes qui sont autant intelligemment régressives qu’un tantinet ringardes.

N.B. : Le sac de papier proposé contre 40 centimes quand le client vient de débourser 30 euros, ça fait radin…

Le Daniel, 19, rue Jules Simon 35000 Rennes. Site internet. 02 99 78 85 82. Ouvert tous les jours de 9h à 19h

Maison Bouvier

La maison créée par Philippe Bouvier se trouve à une jetée de chocolats de Durand. Tout près de l’église Toussaints – pour le plus grand plaisir des paroissiens non contents de compléter leur réjouissance spirituelle dominicale par des plaisirs comestibles. Mais d’emblée, certains lecteurs s’étonneront de cette mention de Bouvier au titre de chocolatier. De fait, beaucoup de Rennais – aux palais pourtant fins et ardents – ne connaissent cette maison que pour ses macarons (dont nous reparlerons sans nul doute dans un prochain reportage consacré aux champions de ces délicieux disques parfumés). Pourtant, Bouvier aligne aussi bien des plaquettes que des chocolats fins à l’unité. Au menu : poivre, hibiscus, framboise, orange acide, praliné, myrtille, fleur de sel de Guérande.

Bouvier reposait jusqu’à présent dans un art chocolatier classique mais égal. Là encore, hélas, l’ensemble a un peu baissé au regard de notre précédent test. Il y a bien un ou deux coups heureux, voire excellents. Les ganaches sont bien équilibrées, mais parfois trop sucrées et la majorité des préparations manquent désormais de tonicité, de cette puissance authentique qui caractérisait auparavant cette maison. Regret.

Bouvier, 3, rue Toullier (place Toussaints) 35000 Rennes. Site internet. 02 99 78 14 08

Maison Chevalier

Nouveau venu sur la place rennaise, Yvan Chevalier est pâtissier (voir notre article) et chocolatier. Comme ses gâteaux, ses chocolats sont bons, voire très bons, mais jamais excellents car insuffisamment travaillés. La conception manque d’une pertinence singulière. Un genre brut où malheureusement sans cesse tel ou tel petit aspect retient la percée vers l’excellence. On a le sentiment qu’Yvan Chevalier n’a pas encore trouvé son style, sa recette, son tour à lui. Gageons qu’il y parvienne avant la prochaine mise à jour de cet article.

Yvan Chevalier pâtissier chocolatier 9, rue de Nemours 35000 Rennes. Page Facebook. 02 99 22 62 06