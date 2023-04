Chemin Buissonnier – Résidence artistique à Concoret pour le parcours d’art 2023

La compagnie de danse Le Siamang sera à Concoret, près de Brocéliande, pour la quatrième et dernière semaine de résidence au CPIE Forêt de Brocéliande du 17 au 21 avril 2023. Sa dernière création, Thorax, sera présentée au parcours d’art sur le Chemin Buissonnier en juillet.

Le CPIE Forêt de Brocéliande accueille la compagnie Le Siamang en résidence artistique pour le projet « Lien social, intergénérationnel, et prévention de la perte d’autonomie, via une approche sensible et artistique des espaces naturels ». Carole Steine (directrice artistique et chorégraphe – interprète) et Baptiste Arnaud (compositeur – interprète) sont accueillis pour leur travail de création au sein de la Résidence Autonomie le Val aux Fées à Concoret et travaillent également en immersion sur la zone humide de Concoret (ancien étang).

La chorégraphe de la Cie Le Siamang, Carole Steine, travaille sur le paysage et la transformation. Elle est attachée à rencontrer différents publics tout le long du processus de création afin d’éprouver des matières artistiques et les hypothèses successives de partitions chorégraphiques. Le CPIE de Brocéliande propose de programmer Thorax lors du Parcours artistique sur le Chemin Buissonnier le 1er juillet 2023, valorisant l’espace naturel de la zone humide de Concoret (Le petit pré/ancien étang), à l’issue de 4 semaines d’immersion entre Octobre 2022 et Avril 2023.

Un projet de résidence d’immersion de l’équipe artistique vise en premier lieu à tisser des liens privilégiés avec les personnes âgées isolées ou du territoire autour de cette expérience sensible avec le paysage :

-bénéficiaires de la résidence le Val aux Fées, avec une attention privilégiée pour les personnes en perte d’autonomie de la résidence,

-bénéficiaires de l’ADMR de Mauron

Parallèlement, dans une visée intergénérationnelle, quelques journées sont envisagées avec les enfants de l’accueil de loisirs porté par le CPIE, permettant de les sensibiliser à l’univers chorégraphique et musical et au propos de la pièce. Des temps de rencontre seront organisés entre les enfants de l’accueil de loisirs et les personnes âgées pour échanger sur leurs expériences par rapport à l’approche artistique des espaces naturels.

Ces résidences permettent la rencontre et le partage de la performance Thorax, qui sera présentée dans le cadre du parcours artistique sur le Chemin Buissonnier pour sa 10ème édition.

Tous ces éléments sont autant de facteurs agissant pour la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées les plus touchées du territoire : en s’adressant de manière privilégiée aux interlocuteurs qui sont en contact avec elles, en favorisant leur rencontre avec d’autres habitants, notamment les enfants du centre de loisirs, en développant un lien sensible et artistique au paysage local à travers la rencontre avec le travail et l’univers de l’équipe artistique de Thorax.