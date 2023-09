Châteauneuf-du-Faou. Les peintres Aline Thépaut et Véronique Toulancoat

Aline Thépaut et Véronique Toulancoat exposent leurs toiles à l’Espace Sérusier de l’office du tourisme de Châteauneuf-du-Faou, commune du Finistère, jusqu’au 30 septembre 2023.

Aline Thépaut et Véronique Toulancoat

C’est l’association Les Amis de Châteauneuf, présidée par Marie-José Duigou et œuvrant pour la préservation du patrimoine des Châteauneuf-du-Faou, qui est à l’origine de cette double exposition. Deux artistes du territoire y dévoilent leurs créations respectives. Véronique Toulancoat et Aline Thépaut, deux artistes qui se connaissent et s’apprécient, exposent régulièrement ensemble. Toutes les deux sont passionnées de peinture depuis une quinzaine d’années, avec une technique propre à chacune. Les différences de style, entre figuratif et abstraction géométrique, s’entremêlent sur les murs de l’office de tourisme avec des teintes vives et très colorées.

le vernissage de l’exposition, avec Marie-José Duigou à gauche

Les œuvres figuratives de Véronique Toulancoat sont réalisées à l’huile : elle aime représenter les animaux, les visages des femmes dont elle capte le regard et les expressions. Elle aime la profondeur et le fondu que l’huile lui apporte. Sa technique à l’huile lui donne de la profondeur et davantage de subtilités dans ses réalisations. La peinture lui permet de s’exprimer et de s’évader…

La peinture a toujours été une passion pour Aline Thépaut. Son univers est contemporain et sa technique préférée est le pastel, bien qu’elle s’adonne aussi à la peinture à l’huile et à l’acrylique. Son truc à elle, c’est le mixage des différentes techniques. Elle travaille aussi avec des matériaux tels que le carton, le plâtre, le bois, parfois même le métal. Avec l’emploi de ces matières qu’elle ajoute à ses toiles, l’artiste amplifie les reliefs de ces peintures.

Infos pratiques :

Espace Sérusier de l’Office de tourisme, place Ar-Segal

à Châteauneuf-du-Faou (29)

Gratuit

Les Amis de Châteauneuf : 02 98 81 83 90