Châteaugiron. Le street-art vibre au son du festival Pav’Art

Le festival Pav’Art revient pour une 5e édition près de Châteaugiron du 27 au 28 mai 2023. Mêlant musique et street art, cet événement vous propose 24h de live, 20 artistes et 10 concerts à suivre de midi à minuit. En supplément, des animations sont à prévoir durant tout le week-end ! L’art vous ouvre ses portes à St Aubin du Pavail.

Créé en 2018, le festival Pav’Art est le rendez-vous artistique incontournable de la région. Associant les arts urbain et musical, cet événement vous offre la possibilité de découvrir et de rencontrer de nombreux artistes locaux. Pour accompagner le street art et ses animations, des concerts se produiront durant tout le week-end. Il y en aura pour tous les goûts : reggae, rock, dj’s, hip hop, etc.

Émeline Henon, co-organisatrice du festival & trésorière de l’association.

Interrogé par notre magazine, Émeline Henon, coorganisatrice du festival et trésorière de l’association Pav’Art, nous raconte les prémices de cet événement : « On a fait faire une toile sur la terrasse de notre restaurant par Aéro [street-artiste, ndrl.]. Pleins de gens se sont arrêtés. On s’est dit que ce serait sympa d’accueillir des artistes, puis le festival est né. » Engagée avec son restaurant La Grange, Émeline Henon « essaie de faire beaucoup de choses pour le public » depuis des années, notamment des animations gratuites. Un festival à St Aubin du Pavail était donc un choix logique.

Pour Émeline Henon, c’est « un festival familial, accessible à tout le monde et que ça croise plusieurs public. On veut créer une dynamique sur le territoire. Le but est de faire venir du public pour les associations, la musique, le street art, les créateurs, les jeux géants pour enfants, les voitures américaines, etc. ». L’objectif est de faire découvrir plusieurs univers et surtout, de croiser les passions. Pour cela, de nombreuses associations régionales collaborent et proposent plusieurs animations, comme une battle hip hop jeunes ou des « initiations marche de créateurs ». Une restauration sur place sera bien évidemment à votre disposition. De plus, chaque association et artiste gagne en visibilité. La vente d’œuvres est également autorisée, ce qui bénéficie aux street artistes.

Le festival est un événement également adapté aux enfants. On y retrouve des structures gonflables géantes et un concours de dessin avec des lots à gagner. Pas de panique, le festival a aussi pensé aux plus grands avec ce même concours pour les plus de 10 ans. Cette année d’ailleurs, des initiations de 30 minutes sont mises en place par les artistes, que vous soyez enfants ou adultes. Elles sont payantes et sur inscription.

Le festival Pav’Art repose sur des dons libres aux entrées et sur un financement participatif en amont. Cela permet de maintenir une entrée gratuite pour chacun souhaitant s’amuser le temps d’un week-end. Ce festival met en avant quatre principes fondamentaux : le partage, la découverte, l’ouverture d’esprit et la mise en valeur du territoire. Émeline Henon et ses camarades se sont fixé un objectif : « On aimerait bien faire 3000 visiteurs. L’année dernière, nous avons fait 2500. On aimerait bien continuer de monter ».

Artistes musicaux présents : Kiltaclou, DJ Freshhh,Triss, Martin Boyer, Blue Grizzly, etc.

Street-artistes présents : Naga, Kim, Herber, Hobes, Brez, Yoze, Clarsix, Brez, FX, etc.

© Festival Pav’Art

Infos pratiques

Festival Pav’Art, le 27-28 mai 2023.

202 rue de la mairie Saint aubin du pavail, 35410 Châteaugiron

Contact : Site web Festival Pav’Art ou pavart.association@gmail.com