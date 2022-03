CHÂTEAUGIRON DONNE RENDEZ-VOUS EN TERRE CONNUE (SAISON 3)

Rendez-vous en terre connue, c’est quoi ? C’est une aventure de 3 jours, à vivre dans le Pays de Châteaugiron !

En août 2020, la première saison de Rendez-vous en terre connue est lancée : Delphine et Laëtitia, en charge de la valorisation du patrimoine à l’office de tourisme du pays de Châteaugiron sont parties sillonner les 5 communes du territoire pendant 3 jours.

“Muni de notre sac à dos, nous avons rencontré des personnes passionnantes, accompli des défis, fait du stop, réalisé des activités insolites et surtout, nous avons redécouvert le territoire ! Le programme de ce séjour avait été préparé par nos collègues, dans le plus grand secret. Ainsi, chaque matin, nous étions impatientes de découvrir les activités que nous réservait la journée”, expliquaient Delphine et Laëtitia.

Rendez-vous en terre connue – saison 2

Après le succès de cette première expérience, l’équipe de l’office de tourisme a souhaité réitérer l’événement en 2021, pour une saison 2 ! Même concept, même durée. La différence ? En 2021, l’aventure était ouvert au public ! Un casting a été organisé et c’est Magali et Ludovic, tous deux castelgironnais, qui ont retenu l’attention du jury. Ils ont vécu l’aventure rendez-vous en terre connue du 19 au 21 mai 2021 et sont ainsi devenus les ambassadeurs du territoire.

Pour cette saison 3, il n’y aura pas un, mais deux binômes !

Rendez-vous en terre connue revient au mois de juin pour une troisième saison ! Pour les deux premières saisons, il n’y avait qu’un seul binôme à vivre l’aventure. Cette année, il y en aura deux ! Laëtitia et Delphine (saison 1) repartent sur les routes du Pays de Châteaugiron, mais pas seules… Elles vont recruter chacune une personne pour les accompagner dans cette découverte du Pays de Châteaugiron !

Ces 3 jours d’aventures seront d’avantage rythmés par des défis sportifs, des énigmes, des épreuves de courage, d’agilité… Bref, cette nouvelle saison sera placée sous le signe de la compétition !

Pour trouver leurs binômes, Laëtitia et Delphine organise un casting ouvert à tous !

Pour s’inscrire, les candidats doivent remplir un formulaire disponible sur le site de l’office de tourisme.

Voici les critères établis pour participer au casting :

– être curieux, motivé et déterminé

– accepter d’être filmé car l’aventure sera ensuite diffusée sur les réseaux sociaux – être majeur

-être disponible durant les dates de l’aventure

Comme pour les saisons précédentes, les binômes découvriront au jour le jour le chemin à suivre, les adresses à atteindre, les activités insolites et les défis à réaliser !

Le programme sera concocté en amont par l’équipe de l’office de tourisme en partenariat avec les acteurs du territoire. Laëtitia et Delphine n’auront pas connaissance du programme.

En participant à cette aventure, les personnes sélectionnées succéderont à Magali et Ludovic et deviendront à leur tour les ambassadeurs du territoire !

Les objectifs de cette troisième saison ?

– donner une image dynamique du territoire

– valoriser les acteurs locaux

– faire rayonner le Pays de Châteaugiron à l’échelle régionale

– faire des particuliers, les ambassadeurs du territoire !

– faire découvrir des activités à pratiquer dans le Pays de Châteaugiron, aux portes de Rennes

Vous souhaitez plus d’infos ?

N’hésitez pas à appeler au 02 99 37 89 02 ou à envoyer un mail à d.madore@pcc.bzh

Pendant ces 3 jours, toutes les péripéties seront partagées sur les comptes Instagram et Facebook de l’office de tourisme. Puis, à l’issue de l’aventure, plusieurs vidéos relatant cette aventure seront diffusées sur les réseaux sociaux. Un excellent canal de communication !

Pour voir toutes les vidéos des deux premières saisons, rendez-vous sur la chaîne youtube Pays de Châteaugiron Tourisme / Rendez-vous en terre connue !

Pour suivre l’aventure sur les réseaux, c’est là.