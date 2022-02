CHATEAU DE KERJEAN : TERRE ! TERRE ! LES CONQUETES EUROPÉENNES AU 16E SIÈCLE

Le Château de Kerjean est heureux d’ouvrir ses portes au public pour présenter sa nouvelle exposition « Terre ! Terre ! Les conquêtes européennes au 16e siècle ». Second volet d’un cycle de trois ans sur le thème de l’élargissement du monde à la Renaissance, cette exposition s’intéresse aux grandes conquêtes européennes qui ont marqué l’histoire du monde.

Une traversée entre objets anciens, films d’animation, multimédia, oeuvres contemporaines qui permet de mieux comprendre pourquoi les Européens se sont embarqués dans cette aventure… 1492 est le point de départ de cette expansion, que l’on pourrait nommer « première mondialisation ». Ces conquêtes, qui vont s’opérer de l’Europe vers le reste du monde sont à la fois territoriales, économiques et idéologiques. Cette exposition permettra de mieux comprendre les motivations de cette démarche. Alors que d’autres Empires, sur d’autres continents auraient également pu se lancer dans une entreprise de domination, pourquoi seuls les Européens s’embarquent-ils pour conquérir le monde ?

Les raisons en sont multiples : le goût de l’aventure et des besoins financiers, de nouvelles opportunités commerciales ou le souhait de prêcher l’évangile. Les moyens dont disposent les Européens expliquent ce succès, liés au développement des connaissances scientifiques et militaires. À l’issue de cette entreprise, les territoires sont redistribués par les puissances européennes et le monde en sera totalement bouleversé.

Terre ! Terre ! Les conquêtes européennes au 16e siècle. Exposition au château de Kerjean, réalisée en partenariat avec Passerelle Centre d’art contemporain, Brest. Du 9 avril au 6 novembre 2022.

Un cycle de trois expositions sur « l’élargissement du monde à la Renaissance »

Le Château de Kerjean propose un modèle d’exposition qui conjugue histoire et art contemporain. Les thématiques abordées ont trait à la Renaissance, époque de construction du château. Un parti-pris qui privilégie une scénographie épurée, appuyée par la production de films d’animation et de multimédias interactifs, et mettant en regard objets, oeuvres historiques et créations contemporaines. La thématique de « L’élargissement du monde à la Renaissance » explore la première mondialisation survenue aux 15e et 16e siècles et observe à parts égales les liens développés entre les quatre principales parties du monde.

2021 : En terre inconnue ? Le monde au 15e siècle.

2022 : Terre ! Terre ! Les conquêtes européennes au 16e siècle.

2023 : La relation aux autres à la Renaissance.

CHÂTEAU DE KERJEAN : JOYAU DE LA RENAISSANCE

En plein âge d’or de la Bretagne à la fin du 16e siècle, la famille Barbier édifie un château qui surpasse les plus belles demeures de la région. Construit pour impressionner et mettre en scène la puissance de cette riche famille en pleine ascension sociale, le Château de Kerjean s’inspire des modèles dits « à la française » tout en s’adaptant au style régional. Il en résulte un bijou d’architecture Renaissance avec ses décors raffinés, son portail d’honneur avec terrasse sur arcades et son élégant puits délicatement posé dans la cour. Le Château de Kerjean répond également à un impérieux besoin de protection à l’époque des troubles liés aux guerres de la Ligue. Il est donc entouré d’une exceptionnelle enceinte fortifiée de plus de 10 mètres d’épaisseur, doublée de profonds fossés. Avec son parc arboré de 20 hectares, cet ensemble présente de multiples facettes toujours à redécouvrir au cours d’animations, de visites ou de promenades.

Château de Kerjean. Chemins du patrimoine en Finistère. 29440 Saint-Vougay.

02 98 69 93 69. château.kerjean[@]cdp29.fr