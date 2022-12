Bignan Morbihan. Les lumières d’hiver au château de Kerguéhennec…

Depuis le dimanche 4 décembre 2022 et jusqu’au dimanche 8 janvier 2023, le château de Kerguéhennec à Bignan (Morbihan) invite le public à venir découvrir Les Lumières de l’hiver, tous les jours, de 17h à 20h.

La lumière occupe une place essentielle au domaine de Kerguéhennec, notre Versailles breton, et la période hivernale et celle des fêtes de fin d’année s’y prêtent parfaitement. L’invitation, à venir se promener dans les larges allées du parc du domaine, s’adresse à tout visiteur en quête de rêverie : seul, en famille, entre amis, pour les petits et les grands…

Les Illuminations et son slogan “Ce qui éclaire, illumine l’esprit” : Le domaine de Kerguéhennec, aux abords du château, s’est habillé de sapins et d’objets lumineux, aux formes géométriques, qui colorent et animent le parc. Ils guident le public vers le château. Sa façade est le point d’orgue, en lumière et en son, de cette partition de Noël. Les projecteurs offrent une composition de jeux de lumière illustrée musicalement. Cette scénographie a été réalisée par l’ouvrier créateur Olivier Clausse de l’Atelier Hom…

Exposition : La folie argentée. Elle est consacrée à l’orfèvrerie du 18e siècle. Une quarantaine de pièces est présentée, principalement les arts de la table et de l’intimité des familles nobles et bourgeoises de l’époque, commanditaires de ces pièces aux maîtres-orfèvres du pays de Vannes. Les reflets argentés, de la collection unique de pièces d’orfèvrerie, scintillent dans les salles de réception du château.

La visite se poursuit par une exposition dans les écuries et la bergerie, où l’imaginaire créatif d’une jeune génération d’artistes illumine les paysages, entre nature et songe.

Dans la douce chaleur du Café du parc, les visiteurs sont attendus autour d’une nouvelle carte de gourmandises pour Noël, où Cyril Bermond, le chef du Café du parc, leur fera déguster ses produits locaux et de saison, dans un cadre chaleureux…

Le Coin des petits créateurs (proximité bergerie) : Au cours des vacances scolaires, des ateliers sont proposés aux enfants dès l’âge de 5 ans : les ateliers seront en continu avec l’accompagnement d’une médiatrice, autour du thème des lumières. À découvrir, les mercredis, jeudis et vendredis des vacances scolaires, entre 14 h 30 et 17 h 30.

Un lieu d’exception en Bretagne :

Situé sur la commune de Bignan, le château de Kerguéhennec a été construit en 1710 par l’architecte loyatais Olivier Delourme pour 2 actionnaires suisses, les Frères Hogguer. Mais 12 ans plus tard, le domaine est acquis comme terre de rapport agricole et forestier par Guy-Auguste de Rohan. Il reste dans la famille De Rohan, jusqu’à la Révolution française. À partir de 1802, le domaine devient la propriété successivement des familles nobles et cousines : De Janzé et Lanjuinais. Le domaine passe ensuite par héritage à Marie-Louise Lanjuinais, fille de Paul-Henri Lanjuinais. Enfin, c’est la descendante de ces derniers, l’héritière Élisabeth Espivent de la Villesboisnet, devenue comtesse Pierre d’Humières qui vend le château et son domaine, en 1972, au Département du Morbihan…

Le domaine est un espace naturel de 175 hectares avec plan d’eau, possédant un parc historique qui associe patrimoine et création contemporaine. L’ensemble architectural comprend un château du XVIIIe siècle et ses dépendances, mais aussi la chapelle de la Trinité, le Moulin du roc ou encore le village de Kersuzan. La visite combine la découverte du parc et de ses sculptures, le château et la galerie Tal Coat, des expositions temporaires ou bien encore des ateliers d’artistes.

Le Domaine de Kerguéhennec est une propriété du Département du Morbihan et bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) et de la Région Bretagne. Surnommé le Versailles breton, le château du XVIII siècle abrite aujourd’hui un centre d’art contemporain et un centre culturel de rencontre…

Infos pratiques :

Entrée libre et gratuite.

Le parc est ouvert tous les jours de 8h à 21h (sauf en cas d’alerte météo). Le château, les expositions et la librairie boutique sont ouverts du mercredi au dimanche : Du 4 décembre au 8 janvier 2023, de 14h à 19h et du 11 janvier au 5 mars 2023, de 11h à 18h.

Contact : 02 97 60 31 84