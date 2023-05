Chasseur. Le Corps humain, un album entre synthwave et poésie

Chasseur, musicien et producteur rennais poursuit ses aventures musicales et poétiques. Après deux albums remarqués (Télérama, Tsugi, France Inter, etc.), Gaël Desbois nous offre son nouvel opus : Le Corps humain. Ancré dans des beats tranchants et hypnotiques, aux résonances proches de Depeche Mode ou encore Alan Vega, ce troisième album solo nous livre une odyssée contemporaine autour de l’exode.

C’est d’abord sa maîtrise de la batterie qui conduit Gaël Desbois à une carrière professionnelle. Il tourne et enregistre avec Miossec, Dominic Sonic ou encore Santa Cruz. Avec le musicien Olivier Mellano, il fonde le duo Mobiil, et cosigne les musiques. L’aventure dure le temps de trois albums exigeants qui lui donnent le goût de la composition et de l’enregistrement. Parallèlement, il rencontre la chanteuse Laetitia Shériff qu’il suivra en tournée (Les Vieilles Charrues, Dour Festival…). Quelques années plus tard, elle lui offre l’occasion d’être aux manettes de l’enregistrement de son deuxième disque Games over.

© Anne Gontier

C’est en fondant le groupe Del Cielo avec la chanteuse et parolière Liz Bastard qu’il trouve la place qui sera désormais la sienne, compositeur et producteur. C’est cette formule qu’il applique dans sa nouvelle collaboration avec la chanteuse et comédienne Marina Keltchewsky, au sein de leur groupe Tchewsky & Wood créé en 2016.

En 2017, il décide d’ajouter le chant à son arc et crée Chasseur, projet personnel dans lequel il façonne une musique électronique, hypnotique et sensuelle. Deux albums ont vu le jour : Crimson King et Je vous attends. Son troisième album, Le Corps humain sort le 4 mai 2023, sur le label Reptile.

Véritable toile sonore digitale, ce nouvel album glisse sur cette voix douce, en apesanteur, pour évoquer l’errance et l’exil. Les neuf morceaux de ce Corps humain, déclinés en plusieurs tableaux indépendants, comme autant de chapitres d’un récit à inventer, prennent corps dans l’univers aquatique. La mer est omniprésente et les sons eux-mêmes semblent flotter sur l’eau, dans ce qui ressemble à un requiem à la fois sombre et solaire.

Au fil de ses trois albums solo, Gaël Desbois a tranquillement balisé son univers, inventant une grammaire sonore et un vocabulaire très personnel pour nous embarquer dans ses voyages musicaux et poétiques. Autour de cette thématique de la migration, l’élégance et l’humilité de l’artiste permettent de laisser grandes ouvertes les interprétations, d’assumer le choix d’un regard et d’une révolte poétique.

Nombreux sont les questionnements qui irriguent dès lors ce magnifique disque empreint d’humanisme et de gravité, à la fois poignant, organique et aérien. Un album qui continuera à résonner en nous tant ses lectures et émotions mêlées sont riches et plurielles.

