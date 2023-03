Josselin. La chanteuse Tita Nzebi sur la scène de l’Écusson

La chanteuse Tita Nzebi se produira en concert à la Chapelle de la Congrégation de Josselin dans le Morbihan le samedi 4 mars 2023 à 20 h 30. Accompagnée par deux musiciens, elle fera découvrir au public sa musique riche et foisonnante.

Tita Nzebi puise sa substance dans un répertoire traditionnel issu de l’origine de son peuple en Afrique Centrale. Avec sa voix puissante aux pouvoirs magiques, elle décline la richesse des formes vocales apprises au cours de son enfance au Gabon.

Tita Nzebi est né́e à Mbigou au sud du Gabon. Tita est le surnom que lui donne sa famille dès sa naissance. On l’a toujours appelée ainsi dans le cercle familial. Elle ajoutera Nzebi (sa langue maternelle) à ce surnom pour en écrire son nom d’artiste en 2006. Tita Nzebi a eu une enfance aussi tranquille que celle de la plupart des enfants de sa génération. Son éducation et ses valeurs, elle les doit à ses parents et grands-parents qui lui inculquent le respect d’elle-même et d’autrui. La question de l’origine des gens ne s’est jamais posée dans son entourage familial et amical : les Hommes sont les Hommes peu importe leurs origines, leurs religions. Elle se sent intimement concernée par les injustices.

Tita Nzebi chante depuis 1995 car elle prend conscience de la beauté des musiques traditionnelles noires. Elle fait de ses chansons son métier quand elle arrive en France en 2006. Son parcours artistique, elle le commence en solo dans les cafés et bars parisiens avec des chansons qu’elle compose elle-même. Manu Dibango fut le premier à diffuser sa musique sur la radio, Africa N°1. Deux ans plus tard, Tita Nzebi enregistre un premier maxi single sous la direction du grand guitariste congolais Sec Bidens. Elle rencontre le succès et enregistre en 2010 son premier album : Métiani. Sa musique est une fusion entre les rythmes traditionnels du sud du Gabon et les notes et instruments occidentaux. Elle se produit sur les scènes parisiennes puis participe à des festivals en France, dans d’autres pays européens, puis réalise deux tournées en Inde, où elle enregistre quelques titres avec des artistes locaux à Calcutta. Son deuxième album, From Kolkata sort le 6 avril 2019, inspiré par la ville de Calcutta.

Aujourd’hui Tita Nzebi est auteure, compositrice et interprète d’œuvres musicales, toujours inspirées par ce pays africain. Elle compose sur la base de musiques entendues dans son village au cœur de la forêt équatoriale gabonaise. Ses textes sont toujours positifs et emplis d’espoir. Ils parlent de la sagesse ancestrale, des valeurs acquises mais aussi de leur perte, et également d’amour, de fraternité, de séparation. Elle s’efforce à rappeler qu’il faut rester soi-même, ne pas chercher à ressembler à quelqu’un d’autre ! Dans ses dernières créations, la chanteuse révèle aussi la réalité de son pays natal en décrivant les libertés emprisonnées et les vies sacrifiées. Son interprétation demeure fidèle à exprimer le désir de dignité et de respect. C’est le cri du cœur d’une citoyenne à travers de la langue nzebi, qu’elle seule sait manipuler avec sublimation.

En 2021 elle reçoit le prix de la prestigieuse Fondation Charles Cros pour l’album de comptines gabonaise Mouma’ngue produit par ArB Musiq.

Tita Nezbi est considérée aujourd’hui comme une des plus grandes artistes africaines de sa génération. Son œuvre est une combinaison de sensualité et d’engagement qui fait désormais l’objet de travaux de recherche et de publications par les musicologues et les universitaires.

Infos pratiques : Concert de Tita Nezbi

Samedi 4 mars 2023 à 20h30

Chapelle de la Congrégation, Place de la Congrégation à Josselin (56)

Tarifs : 10 euros pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Contact : Renseignements et réservations auprès de Bibaka Music :

06 35 22 83 94 ou bibaka.sarl@marie-christine-biet