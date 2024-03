Dans la nuit, du samedi 2 au dimanche 3 mars 2024, plusieurs centaines de fêtards se sont installées dans des locaux commerciaux désaffectés de la zone industrielle des Logettes, à Chantepie. La rave-party non déclarée s’est terminée aujourd’hui dimanche en fin d’après-midi.

En dépit de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2024 interdisant temporairement les rassemblements festifs à caractère musical (rave-party ou free-party) non autorisés et interdisant le transport de matériel de diffusion de musique amplifiée, vers 23h, une centaine de raveurs se sont introduits par effraction dans les locaux d’un ancien magasin de chaussures de la zone commerciale des Logettes. Grâce à un groupe électrogène, les organisateurs ont monté un mur du son. A 2h du matin, ils étaient 500 à se réjouir en dansant sur de la musique électronique. La free party s’est déroulée sans incident et s’est terminée dimanche après-midi.

Un dispositif de contrôle a été établi par la police aux abords du site dont les teufeurs partaient. Les contrôles ont conduit à plusieurs verbalisations, notamment pour détention de stupéfiants et interpellations pour dégradations en réunion. Les forces de police ont, par ailleurs, saisi le matériel de sonorisation.