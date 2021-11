JEAN DE LA FONTAINE EN CHANSONS VERSION POP JEUNE ADO

Après un premier album sur la défense des droits des enfants, les nouveaux chanteurs du groupe We Are World Citizens !célèbrent les quatre cents ans de la naissance de Jean de La Fontaine. Les Fables de La Fontaine en chansons transforme les œuvres du conteur à travers des compositions inspirées de tubes de ces dernières années en une mélodie pop urbaine entraînante à destination des adolescents.

La Fontaine en Chansons est une manière ludique, notamment pour les enseignants, de pouvoir faire connaître, apprendre et aimer ces fables engagées et humanistes. Un album au style pop urbain, interprété par des jeunes chanteurs de 12-15 ans révélés par l’émission The Voice Kids.

Des clips où les morceaux seront mis en scène de façon contemporaine, avec “La Cigale et la Fourmi” signé Romain Rachline Borgeaud (RB Dance Company) et “Le Rat de ville et le Rat des champs” chorégraphié par Sabrina Loni.

Soan

A seulement 14 ans, Soan, par son charisme et sa singularité,s’im- pose déjà comme un des artistes français à suivre de près. Réunionnais et d’origines métisse, le jeune chanteur représentetoute la diversité d’une France qui dépasse les limites de samétropole.

Gagnant de la finale The Voice Kids en 2019, il est le parfait porte-parole de cette France d’outremer sous-représentée dans notrepaysage culturel national et son rayonnement à l’international. Lejeune artiste incarnera le personnage principal du film « Le petit- Piaf » réalisé par Gerard Jugnot qui sortira en février 2022, rôlepour lequel Soan a reçu le prix du public au Festival du Cinéma etMusique de Film de la Baule.

Angelina

A tout juste 14 ans, Angelina a un parcours incroyable : sacrée gagnante de l’édition 2017 de TheVoice Kids, elle termine 2e au concours de l’Eu- rovisionJunior l’année suivante. En 2019, elle dévoile « Ma Voie »,son premier album, porté par les titres « Jamais sans toi »(45M vues sur YouTube) ou encore « Maman me dit »(6M de vues), écoulé à plus de 30 000 exemplaires.

Alors qu’elle s’apprêtait à jouer à guichets fermés àtravers la France, la tournée est momentanémentinterrompue à cause de la crise sanitaire. Elle reprendrala route dès début 2022.

Aujourd’hui, la jeune artiste a bien grandi et compte bienle faire savoir. Elle revient avec le titre « Héros », 1erextrait de son 2e album, où elle aborde le thème de laconfiance en soi sur de nouvelles sonorités pop,empruntes d’une certaine influence urbaine, et destextes plus matures.

TRACK LIST de Fables de La Fontaine en chansons

La Cigale et la Fourmi (SOAN + chœurs groupe)

Le Corbeau et le Renard (SOAN)

Le Rat de ville et le Rat des champs (ANGELINA)

Le Satyre et le Passant (Collégiale groupe)

Le Laboureur et ses Enfants (Collégiale groupe)

Le Lion abattu par l’Homme (Sara)

Les Médecins (Maïssa)

La Montagne qui accouche (Timéo)

Le Lièvre et la Tortue (Zoé et Timéo)

L’avare qui a perdu son trésor (Maïssa et Baptiste)

CD collector, format 15 x 15cm Prix conseillé 14,90€