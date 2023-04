1,2,3 Champagne ! à l’Abbaye de Clairvaux

Une vente aux enchères un peu spéciale de 90 bouteilles de champagne s’ouvrira le 14 avril 2023 à l’abbaye de Clairvaux, en Champagne. La particularité ? Ces bouteilles sont customisées par 15 artistes qui avaient chacun à leur charge 6 bouteilles, et elles n’existent pas encore… Unidivers a été à la rencontre de Véra Koulakoff, artiste bretonne de cœur ayant été sélectionnée pour faire partie du projet.

Vera Koulakoff et sa peinture inspirée de la bouteille Interdite de Pio Seviano

« 1, 2, 3 Soleil », c’est le nom de ce projet un peu fou et très pétillant de construire 123 logements sociaux avec des systèmes d’énergie innovants. La sénatrice Vanina Paoli-Gagin propose après réunion à la Fédération des vignerons indépendants de Champagne de se joindre au projet et ont ainsi donné aux enchères des bouteilles de Champagne de leur production. Un concours est ensuite organisé par M. Daverdon de la Fédération des vignerons indépendant de Champagne pour sélectionner des artistes qui décoreront à leur guise 90 bouteilles de Champagne afin de personnifier et rendre unique chaque bouteille. De ce concours, 15 artistes ressortent et les bouteilles qu’ils ont décorées seront présentées à l’occasion de cette opération caritative appelée Bulles innovation solidaire qui débutera le 15 avril 2023 et se clôturera le 7 juillet 2023. Seuls les droits de propriété et de reproduction seront vendus, ici on achète donc les futures bouteilles. L’artiste rennaise d’adoption Véra Koulakoff fait partie de ces artistes invités en Champagne à l’abbaye de Clairvaux pour voir ses œuvres vendues.

Quand en février 2023, Véra Koulakoff aperçoit l’appel à candidatures, elle n’a qu’une semaine pour répondre. Rapidement, elle candidate, reçoit une réponse favorable et une bouteille de Champagne. L’heure n’est cependant pas encore à son ouverture et celle-ci la peint pleine et fermée, comme elle peindra les 5 suivantes. Les artistes sont très libres sur leurs travaux. Certains créent des œuvres en volume autour des bouteilles, elle décide de les peindre en variant les styles, les matières, les textures.

Si le revêtement d’une de ces bouteilles est lisse et brillant, la suivante sera mate et d’aspect rugueux. Elle utilise aussi bien la peinture spéciale pour verre avec solvants, que la peinture vitrail, feuille d’argent, feuille d’or… Un mot d’ordre : chaque bouteille, comme le vigneron qui l’a produite, est unique.

« On pouvait faire ce que l’on voulait de la bouteille, du revêtement, bouchon, étiquette, etc. moi j’ai fait le choix de conserver et d’intégrer l’étiquette à ma création. C’est sa bouteille avant tout, le vigneron doit être mis en avant. » Véra Koulakoff

Cette idée de mettre en avant le producteur local rentre dans la ligne d’idée de Véra Koulakoff de remettre l’artiste au centre de l’art ou le producteur au centre de sa production. Co-présidente durant 5 ans d’Art2Rennes, la Bretonne se bat pour promouvoir les artistes, les accompagner dans leurs démarches créatives et rendre l’art accessible à tous.

La carrière artistique de Véra, c’est tout d’abord l’histoire d’un pari, raconte-t-elle. « Nous parlions avec mon beau-frère de la résistance du carton, donc je lui ai fait un meuble en carton. C’était le début de mes recherches. » S’ensuivent des décennies de recherches, d’expérimentations solitaires, de travaux, variant les techniques et les matériaux. « Je peux faire des œuvres avec des matériaux allant de la fibre optique au papier toilette, en passant par la chaux, le bois, le verre », explique-t-elle.

Vera Koulakoff utilise son savoir-faire pour ses œuvres personnelles, l’association Art2Rennes qu’elle vient de quitter en décembre 2022, mais aussi pour les enfants qu’elle encadre dans le cadre de son métier d’assistante maternelle.

Première bouteille de Pinot Sevillano peinte par Vera Koulakoff

« Aux côtés de ce public, on apprend beaucoup de choses. On apprend à se libérer du regard de l’autre d’abord, et comment l’écriture nait. Le dessin c’est le balbutiement de l’écriture. » Vera Koulakoff

Le projet 123 soleil est donc pour elle une continuité, une manière de rencontrer une nouvelle technique, nouvelle matière, tout en faisant partie d’une initiative solidaire porteuse de valeurs fortes. Cette vente sera également l’occasion de mettre en contact les vignerons et producteurs avec les maisons de Champagne et artistes qui ont customisé leurs bouteilles. « Il y aura tous les acteurs de productions de Champagne plus les artistes, tous réunis pour ce beau projet dans la belle abbaye de Clairvaux. Il y aura aussi un dîner du chef étoilé Yannick Alléno. Ça s’annonce super ! » se réjouit l’artiste Vera Koulakoff.

Site Bulles Innovation Solidaire

Site Art2Rennes

Site abbaye de Clairvaux

Instagram de Vera koulakoff