Rennes. La Bretagne enfile ses gants de MMA , The King Of Fighters débarque

La Glaz Arena de Cesson-Sévigné, près de Rennes, accueillera un nouveau gala de MMA le 30 juin 2023. Mixant différents arts martiaux, le MMA débarque enfin en Bretagne avec son premier tournoi professionnel ! 11 combats explosifs dont 7 combats professionnels inédits sont à l’affiche. « The King Of Fighters » est le rendez-vous incontournable du moment.

Anciennement appelé « Free-fight » (Combat libre), le MMA (Arts Martiaux Mixtes) est un sport de combat multidisciplinaire allant du judo à la boxe thaï, en passant par la lutte. En d’autres termes, il autorise les coups de pied, poings, genoux et coudes, mais également les coups au sol. Ainsi, de nombreuses techniques de projection et de soumission au sol sont employées.

Très contesté et polémique, le MMA fut interdit en France jusqu’en 2020 : ses détracteurs dénoncent la violence des coups et le manque de contrôle lorsqu’un combattant se retrouve au sol. Il est considéré comme étant davantage efficace qu’artistique. Avec plus de 60 000 pratiquants en France, le MMA dépasse déjà la boxe anglaise en nombre d’adhérents, synonyme d’un intérêt colossal pour la discipline. Peut-être connaissez-vous déjà un pratiquant de MMA : Jon Jones, Conor McGregor ou Francis Ngannou, et sans oublier notre français Cyril Gane.

Pratiqué dans une cage de forme octogonale, le MMA reste réglementé : il est interdit de porter des coups dans les parties génitales, de tirer les cheveux, de mordre ou de crever l’œil. Les zones portant une atteinte directe à la vie du combattant sont également sanctionnées : nuque, gorge, etc. Certaines techniques, considérées comme dangereuses, sont aussi interdites. On pourrait prendre l’exemple du soccer-kicks qui consiste à donner des coups de pieds à la tête lorsque l’adversaire est au sol, ou du stomps qui décrit une frappe avec le talon du pied sur un adversaire au sol. Des tests médicaux sont obligatoirement effectués afin de qualifier un combattant d’apte au combat. Enfin, pour éviter les inégalités, les catégories de poids doivent impérativement être respectées.

© Crédit : Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gagner en MMA : Les différentes approches pour la victoire

Mais comment remporter un combat ? Il existe différentes manières :

– La manière la plus répandue est le KO (Knockout) : c’est lorsque le combattant est inconscient et incapable de se défendre. Dans ce cas précis, l’arbitre arrête le combat pour préserver la santé du combattant.

– Le combat peut être remporté par soumission : lors d’une clé articulaire (amener l’articulation d’un adversaire au maximum de son amplitude) ou d’un étranglement, le sportif est contraint physiquement à abandonner et le signale à l’arbitre en tapant à plusieurs reprises sur la main de son adversaire.

– Lorsqu’un athlète ne respecte pas volontairement les règles instaurées par l’organisation, il est disqualifié.

– La décision technique met fin au combat. Si le combattant est jugé inapte à continuer à cause d’une blessure, le combat a atteint sa limite et les juges donnent leur décision. Une égalité technique peut être prononcée.

– Enfin, si le combat est contesté par les combattants, on parle de « No-contest » ou « Sans décision ».

© Steve Marcus/Getty Images/AFP

Les accessoires au MMA : une approche sécuritaire indispensable

À l’instar des réglementations imposées aux techniques de combat, les accessoires sont également très observés. Tout d’abord, le combattant est dans l’obligation de porter un protège-dent. Celui-ci est indispensable étant donné les nombreux coups au visage. Pour les parties génitales, les femmes portent un protège-poitrine et les hommes une coquille afin de réduire les conséquences des coups (illégaux). Pour les mains, des bandes fines sont mises pour protéger les phalanges. Et enfin, les gants du MMA laissent une liberté totale aux doigts pour faciliter la saisie de l’adversaire. Dans les compétitions amateurs, des casques ou des protège-tibias peuvent être utilisés.

MMA en Bretagne : la cage s’embrase pour le premier tournoi professionnel

Ce 30 juin 2023 à la Glaz Arena de Cesson-Sévigné, le premier tournoi professionnel de MMA en Bretagne vous ouvre sa cage : « The King Of Fighters » ! Co-organisateur et ancien kick-boxeur professionnel français de niveau mondial, Jerôme Le Banner vous présente onze combats de MMA dont sept combats professionnels avec deux stars françaises à l’affiche : Oumar Sy (6e national) et Ruskov Domingos (9e national). Le tournoi met également à l’honneur des combattants amateurs ou professionnels de l’ouest de la France (Rennes, Brest, Nantes, Caen, Le Mans, etc.). Ainsi, quatre combats amateurs sont programmés afin de vivre davantage d’émotions et encourager les athlètes locaux.

L’objectif de ce gala est d’opposer les têtes d’affiche du moment dans le but de vous procurer un maximum de sensation, mais également de faire émerger les meilleurs espoirs français. Cette édition à Rennes est la première d’une longue série puisque Jerôme Le Banner souhaite prolonger l’aventure dans toute la France. Avec près de 4 500 places, la Glaz Arena vous accueille ce 30 juin pour soutenir cet événement, à partir de 29 € !

© The King Of Fighters

Infos pratiques

« The King Of Fighters – Qui sera le roi ? », le 30 juin 2023 de 19h30 à 23h30.

Glaz Arena

Chemin du Bois de la Justice, 35510 Cesson-Sévigné

Contact : Site web The King Of Fighters / Glaz Arena

Billetterie