Cesson-Sévigné. Licorne Fest, le festival hardcore de la brasserie Skumenn

Le Licorne Fest 2023, en direct de la brasserie Skumenn vous propose 5 groupes venus de Rennes et d’ailleurs. Au programme : du hardcore, du death et du metal revisités sauce moderne et une pointe de pop punk pour colorer le tout. Le tout accompagné de bières cela va de soi.

Au programme :

BEYOND THE STYX – Metal Hardcore – Tours

https://www.facebook.com/BTSTYX

https://www.instagram.com/beyondthestyx/

A la croisée des chemins entre Hardcore, Metal & Thrash crossover, le quintet français a déchaîné les foules sur plus de 200 concerts, aux côtés de groupes de renom tels que : Terror, First blood, Nasty, Malevolence, Cold Hard Truth, Broken Teeth, Alea Jacta Est…Suite à la sortie de son nouvel album studio : « SENTENCE » (enregistré et produit par Christian Donaldson : Despised Icon, Get The Shot, Cryptopsy…), le mastodonte français exprime une volonté manifeste, authentique et incisive d’ouvrir les esprits aux travers qui rongent depuis trop longtemps une société moderne des plus décadentes.

DEATHAWAITS – Modern Death Metal – Lyon

https://www.facebook.com/deathawaitsband

https://www.instagram.com/deathawaits_official/

DeathAwaits célèbre 20 ans d’existence avec son nouvel album « XX », une sortie anniversaire qui voit les rhônalpins délivrer un Death moderne d’excellente facture, accrocheur et très inspiré. Exit les digressions Thrash/Hardcore, le combo amorce un virage vers des horizons plus extrêmes, tout en conservant son écriture efficace et percutante qui comblera sans doute les fans de Dyscarnate, Malevolence, ou encore Misery Index. Neuf titres ambitieux et riches, sertis de nombreuses surprises, dont la présence d’invités à la renommée internationale : Riley McShane (Allegaeon), Sebastian Grimh (Cytotoxin) et Julien Truchan (Benighted). Ce cinquième album voit le savoir-faire du quatuor à son apogée, et trouver sa maturité stylistique sur fond d’une rétrospective des enjeux contemporains ayant marqué les deux dernières décennies. Une franche réussite, et un joyeux anniversaire !

MAN’N SIN – Modern Metal – Rennes

https://www.facebook.com/manandsin

https://www.instagram.com/mannsin.band/

Man’n Sin est un groupe de Metal Moderne né à Rennes début 2015.Puisant son identité musicale dans les influences de ses membres, Man’n Sin trouve sa voie dans le mélange empruntant autant au metal, au thrash, qu’au hardcore, pour proposer une hybridation sonore évoluant quelque part entre Machine Head, Pantera, ou Lamb of God.Une soixantaine de concerts et une tournée à l’internationale ont permis de confirmer qu’au-delà de son groove contagieux et de ses chansons engagées, Man’n Sin était autant forgé pour le studio que les performances live.

POISONED GIFT – Hardcore Groovy – Rennes

https://www.facebook.com/PoizonedGift.HxC

https://www.instagram.com/poisoned_gift/

https://www.youtube.com/watch?v=9dsnvzSdqiU

POISONED GIFT est un groupe français de groupe de Hardcore français fondé en 2015 par des amis du RENNES HARDCORE CREW Anciens ou actuels membres de : War Injury, Forsaken Front, Ultimhate, Entertain The Terror et Shoot First.Leur style prend ses racines dans le hardcore-metal, un mélange de paroles engagées sur des riffs groovy et moshparts.Ils s’inspirent de grands groupes tels que Underground Society, Congress, Count to React et bien d’autres.Ils ont eu le plaisir et l’opportunité de partager des scènes avec des groupes tels que : Knuckle Dust, Billy Club Sandwich, Guilt Trip, Eat me Fresh, Bun Dem Out, Kill for Peace, Worst, Cold Hard Truth, Cold as Life, Bent Life, No Turning Back…

UFO & COWS – Pop punk – Rennes

https://www.facebook.com/ufoandcows

https://www.instagram.com/u.f.o.andcows/

U.F.O. & CowS est groupe de Punk-Rock de Rennes influencé par Blink-182, Sum 41 ou encore The Offspring. Si tu es nostalgique de la bonne vielle époque des Teen Movies et de Tony Hawk Pro Skater 3, alors ce groupe est fait pour toi !

Tarif : 12 € (tarif standard) / 99,99 € (tarif prestige). Billet Licorne en vente ici.

Ouverture des portes à 17h30.

Festival Licarn Fest, Brasserie Skumenn, 8 impasse des charmilles, 35510 Cesson-Sévigné (juste à côté de Rennes)