Cesson-Sévigné. La brasserie Skumenn fête 7 ans de bonne bière

La brasserie Skumen et le bar Brewpub présentent la Birthday party à l’occasion de l’anniversaire des 7 ans de la brasserie sise à Cesson-Sévigné. Amateurs de craft, rendez-vous Impasse des Charmilles samedi 8 octobre 2020 de 12h30 à 1h.

« Bière qui mousse amasse la foule » Claude Frisoni.

Née en 2015 de l’imagination de deux jeunes passionnés, la brasserie SKUMENN et ses bières créatives sont aujourd’hui devenues incontournables en Bretagne. Pour soutenir une demande croissante et une énergie débordante, la structure s’est agrandie pour donner vie à un bar BREWPUB, véritable lieu culturel et cœur battant d’une marque devenue emblématique pour les Rennais. C’est dans ce nouvel espace chaleureux, avec vue sur la cuverie rutilante, que la team SKUMENN vous convie à une birthday party déjantée.

✯ MO’FAB & THE DUDES (16h30-18h00)

✯ SIMONE’S SON (18h30- 20h30)

✯ SBRBS (21h-22h)

✯ DJ SET CUP OF TEA (22h-00h15)

✯ Inter sets : SHOW DRAG CARTE BLANCHE Eva Porée / Violetta Xidermie / Marie-Babette

+++ Tirage au sort / Jeux anciens / Visites / Démo de brassage

Les spécificités des bières skumenn

Des bières houblonnées à l’aromatique bien prononcé, d’inspiration anglo-saxonne : India Pale Ale / Sour aux fruits / Imperial Stout / Mûrissement en barriques (+ d’info sur skumenn.com)

Une démarche bio avec des matières premières issues de l’agriculture 100 % biologique

• Du malt bio local !

Skumenn est membre de l’association de la Terre à la Bière, le réseau des acteurs breton qui développe une filière d’orge brassicole bio 100% locale (agricultureurs, malteurs, brasseurs)

Brasserie Skumenn – Impasse des Charmilles, Cesson-Sévigné

Foodtruck Karr Bara dès 12h30

Taxi M-DRIVER : 06 49 89 87 24

Accessible en vélo. Plusieurs endroits pour les attacher en toute sécurité.