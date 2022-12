Ces sons qui nous font nous sentir bien : quelles en sont les raisons ?

Si vous êtes particulièrement attentifs aux bruits autour de vous, vous avez dû constater quelque chose. Il y a des sons qui provoquent en nous une sensation de bien-être. Nous ignorons pourquoi, mais les écouter nous apaise. Vous l’avez peut-être déjà expérimenté lorsque vous vous surprenez à stopper votre activité en pleine nature pour mieux les entendre. Dans cet article, vous allez découvrir pourquoi certains sons nous font nous sentir bien.

Pourquoi les sons des animaux nous font nous sentir bien ?

Parmi les sons qui nous procurent une sensation d’apaisement, nous retrouvons ceux des animaux. Il existe par ailleurs des séjours nature qui permettent à leurs participants de travailler leur épanouissement personnel. Le principe est simple : en pratiquant des marches spirituelles, en écoutant les sons qu’émettent les animaux, nous parvenons à nous recentrer sur nous-même. Découvrez-en davantage ci-dessous.

Les sons des oiseaux

Le son le plus courant qui nous fait gagner en quiétude est bien celui des oiseaux. Que nous l’entendions en ouvrant notre fenêtre, en marchant en ville ou en se promenant dans des sentiers natures, nous en apprécions la mélodie. Une étude a été menée pour en comprendre les raisons. Celle-ci révèle que les oiseaux contribuent à améliorer notre santé mentale. Autrement dit, le bruit des oiseaux remonte le moral. Mais ce n’est pas tout : le simple fait d’observer des oiseaux influencerait notre état mental.

Les sons des mammifères marins

Vous êtes-vous déjà surpris à lancer sur YouTube ou toute autre plateforme d’écoute des sons de chant de baleines ? Pourquoi ces bruits semblent traduire en vous un sentiment de bien-être ? Ce qu’il faut noter, c’est que ces sons sont une invitation à la détente : ils ont un caractère mystique qui nous fascine, ce qui augmente notre concentration. C’est d’ailleurs pour cette raison que beaucoup écoutent ces mélodies pour travailler. Il s’agit ici aussi d’association mentale, c’est pourquoi ces sons sont si fréquemment utilisés en méditation. Nous y prêtons des facultés de réduction du stress, en associant ces sons avec des choses qui nous sont agréables. Par exemple, les vacances, la détente, des beaux paysages…

Les sons naturels ou comment la nature contribue à notre bien-être

Dans la nature, il n’y a pas que les sons des animaux qui ont un effet sur nous. Nous pouvons aussi citer les sons naturels, autrement dit ceux que l’on retrouve dans la nature. Par exemple, le bruit de l’eau, le craquement des feuilles ou encore le crépitement du feu. Tous ces bruits font souvent l’objet de playlists que s’arrachent les professionnels du bien-être : pratique du yoga, thérapeutes ou spirituels…

Le son de l’eau

Les bruits de la nature nous font du bien, c’est ce que prouvent de nombreuses études. Parmi eux, nous retrouvons le son de l’eau. Il y a de multiples exemples qui en attestent. Ne vous êtes-vous jamais surpris à apprécier le bruit de la pluie qui tombe ? Le son émis par les vagues ou encore celui que fait une fontaine ? Nous sommes ainsi faits, il s’agit de sons qui nous sont particulièrement agréables. C’est aussi pour cette raison que les séjours SPA sont si appréciés, ils permettent de se détendre dans un environnement aquatique des plus paisibles. Testez pour vous faire votre avis avec la thalasso en promo.

Le son du craquement des feuilles

Se promener en forêt à l’automne avec toutes ces couleurs qui habillent le paysage est profondément apaisant. Mais il s’avère que le craquement émis par les feuilles a aussi un rôle dans cette quête de bien-être. Les playlists de yoga intègrent très souvent le bruit des craquements de feuilles, tant il contribue à notre sérénité.

Le bruit du crépitement du feu

En hiver, une cheminée et nous voici au comble du bien-être. D’une part, pour la chaleur qui s’en dégage et qui nous permet de nous réchauffer lorsque les températures sont au plus bas. Mais pas que ! En effet, le crépitement du feu émet aussi un son des plus agréables. Il éveille tous nos sens et nous aide à nous épanouir. Si vous n’avez pas la chance d’avoir une cheminée, vous trouverez sur vos plateformes d’écoute préférées de nombreux sons de cheminée.