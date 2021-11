CENTRE OUEST BRETAGNE. VISAGES D’UN PAYS EN RÉSIDENCE

Le Centre Pompidou tisse des relations durables avec les acteurs culturels implantés dans le territoire français, dont le Pays du Centre Ouest Bretagne. Depuis plusieurs mois, artistes, agriculteurs et lycéens travaillent collectivement à une création artistique « Dremmoù ur vro Visages d’un Pays » qui s’appuie sur l’histoire et l’évolution des paysages du Centre Ouest Bretagne.

« Visages d’un pays | Dremmoù ur vro » est le titre d’une résidence artistique initiée en 2020 par le Centre Pompidou au Pays du Centre Ouest Bretagne, en partenariat avec Danse à tous les étages, scène de territoire danse en Bretagne, autour des thématiques : paysages, agriculture, danse contemporaine, photographie, création sonore. Ce vaste territoire rural aux confins des Côtes d’Armor, du Finistère et du Morbihan appuie, depuis sa création en 1992, son développement sur ses richesses naturelles et culturelles.



Sylvain Gouraud, photographe, et Pauline Boyer, artiste sonore, ont rencontré sur leurs propres terres une dizaine d’agriculteurs et agricultrices, éleveurs et maraichers pour parler paysages et agriculture. En jeu : un tour d’horizon des évolutions du paysage, et des grandes questions liées à la pratique agricole d’aujourd’hui.

De ces rencontres ont émergé des images et des captations sonores que Thierry Micouin, danseur et chorégraphe (T.M. Project), a utilisées comme supports à des ateliers amateurs avec ces agriculteurs et agricultrices (rassemblés au sein de l’association des Racines du Blavet), et une classe de la filière agro-équipement du lycée St-Yves de Gourin. Douze jeunes de 15 ans, dans le cadre de leurs cours d’éducation socio-culturelle – cours d’ouverture à diverses pratiques artistiques – ont relevé le défi de quitter leur tracteur pour être, un instant, danseur.



En juin 2021, agriculteurs, agricultrices et lycéens ont présenté la restitution de ce travail à Gourin, une création collective qui s’est jouée en plein air au théâtre de verdure de Tronjoly dans le cadre du festival Nomadanse initié par Danse à tous les étages.

Ce film documentaire retrace toute l’aventure de la résidence « Visages d’un pays | Dremmoù ur vro » conduite de juin 2020 à juin 2021. Il permet d’appréhender à la fois le processus artistique, et les grandes questions qui traversent le projet autour des notions de paysages, d’ouverture à la culture, de pratiques agricoles.

Des rencontres avec les agriculteurs aux ateliers chorégraphiques, jusqu’à la restitution finale, ce sont de multiples visages du pays du Centre Ouest Bretagne qui s’expriment, et permettent au public de poser un nouveau regard sur le paysage qui l’entoure.

En pratique :

Durée : 1 heure

Mise à disposition gratuite

Contact : Envoi d’une copie du film sur demande formulée à Laure Alart, chargée de mission culture au Pays du Centre Ouest Bretagne