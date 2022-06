CBD. LE GUIDE RENNAIS DES BOUTIQUES

Les boutiques de CBD essaiment à Rennes, comme dans tous les centres-villes français. Après de timides ouvertures à partir de 2018, la jurisprudence Kanavape émise en 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a permis une libéralisation de ce marché et, partant, une explosion du nombre de boutiques. Dans la capitale bretonne, ce phénomène s’est manifesté par l’ouverture d’une quinzaine de magasins en l’espace de quatre ans. Unidivers vous propose un guide rennais de ces nouveaux commerces qui défendent la culture du chanvre.

À Rennes, une quinzaine de boutiques se partagent le marché physique du CBD. Physique, puisqu’il est évidemment concurrencé par la vente en ligne, plus difficile à comptabiliser. Sur le plan national, le Syndicat professionnel du chanvre dénombre plus de 2000 boutiques en 2022. Elles n’étaient que 400 en 2020.

Pour beaucoup, ce marché peut se comparer à celui de la cigarette électronique qui avait connu quelques années auparavant une prolifération importante de magasins puis une réduction en faveur des mieux installés. De même, les boutiques CBD ne tiendront certainement pas toutes dans la durée. Passé l’effet de mode qui accompagne un plus large phénomène de société démarré chez nos voisins européens, les réglementations qui pendent au nez de la profession — des standards de production et de distribution notamment —, et qui sont d’ailleurs réclamées par beaucoup, devraient contribuer à réduire le nombre total de boutiques. Seules survivraient alors celles qui ont développé une ligne éthique et commerciale sérieuse et cohérente et/ou celles adossées aux structures financières et industrielles les plus solides.

En attendant, c’est un peu le fouillis dans la vente de CBD. D’autant qu’en se démocratisant, ses produits débarquent dans les magasins de cosmétiques, les pharmacies, les buralistes. Une étude de marché mondiale de Grand View Research estimait d’ailleurs qu’en 2021, 10 % des Français consommaient du CBD, sous quelle que forme qu’il soit. L’observation des points de vente rennais de CBD permet d’esquisser un semblant de typologie dans cette nouvelle jungle. La plupart sont membres de franchises, qu’elles soient locales ou nationales. Mais certaines boutiques indépendantes ont également vu le jour. Et les produits au CBD ont aussi trouvé place dans les étals de certains magasins de e-liquides. Tour d’horizon des boutiques rennaises.

Les pionniers en Bretagne

Green Bee

Commençons par le commencement, la première boutique à voir le jour à Rennes est Green Bee, en octobre 2018. En plein centre-ville, place Rallier du Baty, c’est la premier point de vente physique d’une entreprise morlaisienne qui naissait en 2017 en se spécialisant dans la production de dérivés de chanvre, alors distribués par Internet. À ses débuts d’ailleurs, Green Bee ne commercialisait pas de fleur brute. La fleur de chanvre étant à l’époque toujours interdite d’utilisation en France, l’entreprise importe les extraits de fleurs du Colorado, champion étatsunien de la culture de cannabis. Aujourd’hui encore, les fleurs vendues par la marque sont majoritairement originaires des États-Unis, mais aussi d’Autriche, et, dans une moindre mesure, de Suisse et désormais de France.

Une deuxième boutique Green Bee a ouvert en 2020, attenante à l’usine de Saint-Martin-des-Champs dans lesquels ses produits dérivés sont transformés depuis 2017. Un ancrage économique territorial dans une éthique précise qui n’avait pas empêché la saisie des stocks du magasin par la police et une partie de la presse de titrer sur les kilos de cannabis saisis et leur valeur en euros.

Depuis, Green Bee a agrandi sa ruche. Ses principaux points d’accès sont son site Internet qui détaille la démarche de la marque et ses produits et propose un blog fait d’articles santé et lifestyle autour du CBD. Mais aussi et surtout la douzaine de boutiques franchisées, surtout en Bretagne et dans le sud de la France. Derrière le rideau, les associés de la société Cataleya, en hommage à la fille de l’un d’entre eux qui s’est tournée vers le CBD pour apaiser une lourde épilepsie, ont œuvré à créer une filière locale de produits CBD et à relancer une culture bretonne du chanvre séculaire. Fournissant désormais d’autres magasins indépendants ils se sont aussi positionnés dans la distribution aux bureaux de tabac et même aux pharmacies grâce à une collaboration avec des ingénieurs et laboratoires pharmaceutiques pour créer des standards de production encore inexistants en France.

Les franchisés Green Bee suivent des formations avec des professionnels de santé, comme la Dre Sina Gombert, spécialisée en médecine fonctionnelle. Une autre formatrice, Sophie Mourgeon, en méthodologie de vente, aborde quant à elle le rôle très circonscrit du personnel de vente qui ne peut se substituer au personnel soignant tout en ayant affaire en permanence à une clientèle en demande d’écoute et de conseils thérapeutiques. Dans le précédent volet de ce dossier CBD, la rédaction d’Unidivers discutait avec elle ce « lourd problème sémantique » imposé par les retards de la législation française en la matière. Sophie vous accueille aussi à la boutique rennaise avec le reste de l’équipe.

20 rue Rallier du Baty

Contacts : 02 22 93 30 24 ou rennes.boutique@greenbee.eu

Facebook https://www.facebook.com/greenbee.rennes

La Galerie du chanvre

À quelques semaines près, le 1er décembre 2018 ouvrait La Galerie du chanvre, à quelques centaines de mètres en contrebas, à côté du théâtre du Vieux Saint-Étienne, dans une ancienne galerie d’art. Ce concept store autour du chanvre entend alors revaloriser la culture et l’utilisation multiple de cette plante. À l’instar de Green Bee Hugo Leray et Anaïs Lemoulec, les deux Malouins qui ont fondé l’entreprise sont aussi passés par des déconvenues avec la police, perquisitions, saisies, fermetures administratives, garde à vue même… « C’était la période chaude, par laquelle il fallait passer. Ils ont eu l’audace de se lancer à ce moment, en connaissant les risques », commente Augustin Plesse, associé qui a rejoint l’aventure en 2021. Cet ancien avocat des affaires avait éclairci pour la rédaction d’Unidivers les enjeux légaux qui entourent le CBD en France actuellement.

Aujourd’hui, Augustin Plesse est chargé de développer le réseau de franchisés qui compte désormais 25 boutiques en Bretagne, dans le sud de la France, en région parisienne, et s’étendra prochainement dans l’Est. À Rennes, c’est principalement Pierre-Alexandre qui vous attendra derrière le comptoir.

33 rue de Dinan

Contacts : 02 99 01 95 38 ou lagalerieduchanvre@gmail.com

Facebook – Instagram – Site internet

Green Care

Green Care est la benjamine des franchises bretonnes de CBD. Née à Fougères en août 2020, dans les mois qui ont suivi la jurisprudence européenne Kanavape, elle a rapidement essaimé et compte désormais une soixantaine de boutiques, majoritairement dans le grand Ouest, dont deux à Rennes et une à Cesson-Sévigné. La recette de ce succès vient sans doute du fait de se positionner dans une ligne commerciale se réclamant nettement du bien-être et du thérapeutique. La marque développe elle-même certains produits tels les patchs au CBD ou un spray nasal.

Pierre Dufour, qui gère la boutique rue Poullain-Duparc se reconnaît complètement dans cette philosophie, lui qui utilisait déjà des produits CBD depuis plusieurs années pour calmer des douleurs intercostales. Il a ouvert cette boutique en mai 2021, en même temps que deux autres, à Lamballe (Côtes-d’Armor) et Dinard (Ille-et-Vilaine). La seconde boutique Green Care à Rennes a ouvert quant à elle en octobre 2021, suffisamment loin de la première pour ne pas lui disputer sa clientèle de quartier puisqu’elle se situe face à l’église Saint-Hélier. Elle est tenue par Simon Boulos et Aurélien Caillaud.

Aurélien Caillaud dans sa boutique de Saint-Hélier.







Autres franchises françaises

Si ces initiatives bretonnes se sont fait une place de choix dans le paysage local et sur le marché français, avec l’explosion de celui-ci, Rennes a vu débarquer d’autres franchises nationales aux voilures plus importantes.

CBD’eau

L’une d’entre elles est CBD’eau, prononcé « cébédo » en référence au bédot, un des nombreux surnoms du joint pour ses adeptes. Le Rennais Antonin Lecoq ouvrait une enseigne de cette franchise alsacienne d’origine en février 2020. Elle propose sur son site Internet une multitude de références dans toute la gamme possible de produits CBD. Ses fleurs viennent d’Europe (Suisse, Italie, Espagne, Autriche, pays de l’Est, France désormais). Le travail d’un gérant comme Antonin est de sélectionner dans ce vaste catalogue ce qui répondra aux demandes de sa clientèle. Il a par exemple fait le choix, comme la plupart des magasins rennais, de ne pas vendre de fleurs augmentées à l’isolat de CBD, celles qu’il propose tournent donc autour des 7 à 8 % de CBD.

71 avenue Aristide Briand

Contacts : 02 99 38 88 48 ou a.lecoq@cbdeaurennes.com

Facebook – Instagram – Site internet

CBD Shop



Alex gère la boutique au quotidien.





52 rue de Saint-Malo

Contacts : 07 88 52 14 31 ou loloduco352@gmail.com

Facebook – Site internet

High Society

26 rue du Puits Mauger

Contacts : 06 16 01 58 31 ou highsociety.rennes@gmail.com

Facebook – Instagram – Site internet

Kuch

10 place des Lices

Contacts : 09 77 66 71 57 ou kuch-rennes@outlook.fr

Facebook – Instagram – Site internet

Les boutiques indépendantes

Malgré un marché déjà bien bouché par ces structures importantes des entrepreneurs indépendants se lancent aussi dans l’aventure.

Terroir de Chanvre

57 rue Saint-Hélier

Contacts : 0221867612 ou contact@terroirdechanvre.fr

Facebook – Instagram

C’est Bien D’oser

68 rue Jean Guéhenno

Contacts : 09 85 13 02 25 ou cbien.d.oser@gmail.com

Instagram – site Internet

Vaporiz’me

42 Bd de la Liberté

Contacts : 02 99 86 00 81

Instagram – site Internet