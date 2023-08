Caulnes. Zik’Caulnes, prémière édition du festival de musiques actuelles

Le festival Zik’Caulnes est né d’échanges entre personnes enthousiastes et motivées de la commune de Caulnes dans les Côtes d’Armor. La première édition se déroulera le vendredi 1er et samedi 2 septembre 2023 et proposera un répertoire de musiques actuelles. Les organisateurs attendent un public nombreux !

Présidée par Thierry Vasseur et Frédéric Salaun, la première édition du festival Zik’Caulnes se déroulera début septembre 202 afin de proposer chaque année un événement le premier week-end du mois de septembre. La fête souhaite être familiale avec une programmation qui varie les styles de musique et propose de découvrir des groupes émergents. Les organisateurs promettent de la rencontre, du partage, de la bienveillance et des moments conviviaux car leur philosophie repose sur le Zik’MiVe, le mieux vivre ensemble.

Les co-présidents

La bonne humeur est maître entre les jeunes et moins jeunes qui se sont associés pour faire de ce festival une réussite. Chacun y va de son expérience, de ses bons conseils et surtout de sa bonne volonté pour que le public en apprécie le résultat le 1er et 2 septembre prochains, où deux scènes seront dédiées à la fête.

L’ensemble des bonnes volontés : membres et bénévoles

La programmation

Vendredi 1er septembre

Skip The Use est un groupe de rock lillois qui effectue son grand retour après deux ans d’absence avec un nouvel album et une nouvelle tournée Human Disorder. L’album est intense et paradoxal. Les émotions s’entrechoquent et impriment une traversée dans les ténèbres pour accéder à la lumière. Human Disorder démontre une fois de plus toute l’efficacité et la puissance du groupe taillé pour la scène, leur terrain de prédilection.

Mosimann figure parmi les 5 meilleurs DJ-producteurs français au monde. Il utilise ses atouts de musicien et de chanteur avec perfection pour apparaître comme l’un des pionniers de l’entertainment dans la musique électronique, car il est un artiste complet. Autodidacte franco-suisse, il s’est nourri d’influences héritées de la French touch pour définir son identité artistique : Jean-Michel Jarre, Daft Punk, ou encore Laurent Garnier sont des références incontournables qui l’ont inspiré.

Skip The Use Mosimann

Cali se balade entre chanson et rock, avec des prises de positions humaines et sociales affirmées depuis une vingtaine d’années. Il embarquera le public dans un voyage retraçant toute cette existence heureuse avec des chansons, très connues ou plus confidentielles, avec aussi des nouvelles chansons extraites de son dernier album Ces jours qu’on a presque oubliés.

Ykons, c’est l’énergie de cinq musiciens sur scène. Originaires des hauteurs de Liège en Belgique, ils s’élèvent dans la pureté des compositions et dans la qualité qu’offrent les méthodes d’enregistrements et les créations actuelles. A la fois auteur, compositeur, producteur et directeur artistique, le collectif est resté libre de ses choix et de ses collaborations. Le groupe se réinvente dans l’indie-pop actuelle et propose une couleur encore plus personnelle et plus intime.

Cali Ykons

Emane est sortie gagnante du tremplin du festival Bobital, l’Armor à sons, parmi 50 candidats. Sa voix exceptionnelle emporte le public dans son univers new soul. Elle raconte dans ces chansons des histoires, des expériences de sa vie. Issue d’une culture métissée de la Guadeloupe, cette Rennaise est tombée très vite dans la musique et la danse. D’abord choriste et lead dans plusieurs groupes de musique, elle décide, il y a un an et demi, de se lancer dans une carrière solo avec la composition de ses propres morceaux. Avec son premier album Like a Woman, elle dévoile son regard sur l’amour familial, amical et amoureux.

Eighty est un nouveau groupe de la scène rennaise composé de musiciens professionnels bien connus de ces dernières années : Bukatribe pour Patrice Arcens (alias Triss) et Didier Menou (Did), les chanteurs ; Percubaba, Strup et Success pour Dan Voisin, le batteur ; City Kay pour le bassiste Pierre Patinec. Le rockeur Hélie Maujard à la guitare et le punk Owen Rousselle à la basse complètent ce casting, pour le moins diversifié. À l’arrivée, Eighty, c’est de la discofusion avec une influence électro 90, une musique qui donne l’envie de danser avec pas mal d’énergie.

Emane Eighyt

Samedi 2 septembre

Klingande lance une nouvelle vie au monde de la musique électronique avec ses productions impeccables et son son édifiant, consolidant sa réputation comme l’un des producteurs les plus rafraîchissants et originaux de la musique électro house. Avec Jubel en 2014, le jeune producteur est propulsé sous les projecteurs, devenant l’un des premiers titres hors concours de son genre. Depuis, le disque a amassé plus de 200 millions de vues sur YouTube et 230 millions supplémentaires sur Spotify, tout en prenant la première place dans 30 pays à travers l’Europe.

Doya est le duo formé en 2018 par Marina et Mélissa, deux sœurs unies par la même sensibilité́ musicale. Nées en France de parents espagnols, elles baignent dans une atmosphère multiculturelle. Elles sont bercées depuis leur plus jeune âge par le flamenco. Elles se révèlent sur un ample panel de styles, mêlant le flamenco à des sonorités latino, pop et électro, séduisant un large public à travers le monde, notamment en France, en Espagne, au Portugal et aux Etats-Unis.

Klingande Doya

Cats on Trees, alias Nina et Yoan, est un duo qui fait de la musique ensemble depuis 18 ans. Originaire de Toulouse, leur musique est pop rock. A la fin de l’été 2014, le duo se fait remarquer avec une reprise de Love You Like a Love Song. Leur clip est visionné plus d’un million et demi de fois sur You tube et c’est le succès ! Après le Covid, le duo fait un retour vers la simplicité et en 2022, il sort son 3e album Alie, avec douze nouvelles chansons. L’accessibilité de la pop et la richesse des influences nourrissent leurs textes intimes, inspirés par la naïveté et la pertinence d’une enfance perdue et ressuscitée.

Kendji Girac, l’artiste qui est né à Périgueux en Dordogne, revient avec sa musique pop latino, gipsy pop, sa rumba et sa pop flamenco. Avec ses cinq millions et demi d’albums vendus dans le monde, il ravira les spectateurs avec son cinquième album studio intitulé L’école de la vie.

Cats on Trees KendJi

O C’est Nous, sont trois amies d’enfance qui partagent la même passion pour la musique. Avec leur guitare et leurs percussions, le vent marin souffle leur pop folk solaire jusque sur les scènes de France, notamment en première partie des concerts de Amir ou encore en ouverture de Zéniths pour Boulevard des Airs.

Kalika est une jeune combattante féministe et la chanteuse insolente de la pop ! Sur scène, elle fait l’effet d’un coup de poing dans un gant de velours. Ses paroles crues racontent des histoires d’amour et de sexe tumultueuses. Latcho Drom (qui veut dire bonne route) est le titre de son premier EP, une véritable révélation de ces derniers mois.

O C’est Nous Kalika

Infos pratiques

Festival Zik’Caulnes , 10 rue de la ville Chérel à Caulnes (22)

Pour plus de renseignements, notamment pour les horaires de passage des groupes musicaux :

Contact : 06 61 42 17 88 – contact@zikcaulnes.fr