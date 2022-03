RENNES. CAUCHEMAR AU ROAZHON PARK LE 17 MAI

Les Tombées de la Nuit, en partenariat avec le Stade Rennais Football Club, présentent Le Cauchemar de Séville, tragédie en deux actes avec prolongations, de Massimo Furlan. venez jouer les prolongations le 17 mai 2022 au Roazhon Park !

Mythe footballistique au Roazhon Park40 ans après le match France-Allemagne de la Coupe du monde de football 1982, Le Cauchemar de Séville est de retour ! Pour faire revivre la mythique demi-finale, l’artiste suisse Massimo Furlan invente cette « tragédie en deux actes avec prolongations » qui sera présentée sur la pelouse du Roazhon Park avec quatorze habitantes et habitants-complices et les deux commentateurs, Vincent Simonneaux et Cyrille L’Helgoualch. Cette aventure théâtrale implicative rejouera méticuleusement, sans ballon et sans adversaires, les mouvements, les actions et les drames de cette chorégraphie sportive à la dramaturgie exceptionnelle.

Le mythique match qui avait opposé la France et l’Allemagne, à Séville, lors de la coupe du Monde de football de 1982, n’a pas fini de secouer Les Tombées de la Nuit. Après la création en 2010 du ciné-concert Séville 82 (avec Red, Tonio Marinescu et Philippe Tessier), après quelques péripéties et deux ans après ce qui devait être la première représentation au Roazhon Park, la France de Michel Platini et la RFA de Manfred Kalt seront enfin de retour en 2022 pour l’aventure théâtrale implicative de l’artiste suisse Massimo Furlan, dont le sous-titre pourrait bien devenir « Tragédie en deux actes avec prolongations… et deux reports ».

Sur la pelouse du Roazhon Park, quatorze habitantes et habitants-complices et deux commentateurs rejoueront la partie française du match en performance, et revivront l’intensité de cent-vingt minutes d’un combat à la tension exacerbée et à la dramaturgie exceptionnelle, culminant sur une dantesque séance de tirs au but. Au fil de cette aventure humaine implicative, de ce long travail de préparation en immersion débuté en novembre 2019, Massimo Furlan interroge la mémoire intime et collective avec ce match devenu un récit épique se transmettant de génération en génération.

Rejouer au plus juste, sans ballon et sans adversaires, les mouvements, les actions et les drames. Reconstruire méticuleusement la chorégraphie sportive avec des joueurs amateurs, des habitants passionnés, devenus nouvelle «équipe de France 82». Faire revivre les noms héroïques d’Hidalgo, Platini, Rocheteau, Bossis, Giresse, Tigana ou Amoros. Voir ressurgir l’action, le rêve, l’espoir, la déception, l’injustice, commentés en direct par les deux commentateurs Vincent Simonneaux et Cyrille L’Helgoualch, installés au milieu du public… Tel est le pari de Massimo Furlan avec ce Cauchemar de Séville.

Un travail sur le football et la mémoire qui succède à ses précédents Furlan / Numero 23 (2002) et Numéro 10 (2006) où il endossait le maillot de Platini au milieu du Parc des Princes. Après Nocturne (2017), Blue Tired Heroes (2018) et Hospitalités (2019), Massimo Furlan continue sa belle aventure en compagnonnage avec Les Tombées de la Nuit.

Mardi 17 mai 2022

20:00 > 22:30

Nous vous invitons à apporter votre radio FM si vous en possédez une (pas de ghetto-blaster !).

Roazhon Park, 111 Rue de Lorient, Rennes

2h30

7€ tarif unique (frais de location inclus) • 3€ tarif Sortir ! (disponible uniquement à Destination Rennes et le jour de la représentation au Roazhon Park)

BIOGRAPHIE

> MASSIMO FURLAN (Suisse)

Après une formation à l’Ecole des Beaux-Arts de Lausanne, travail plastique qu’il expose toujours dans les galeries d’art et les musées d’Europe, le scénographe et plasticien suisse Massimo Furlan collabore avec plusieurs compagnies de danse et de théâtre. En 2003, il fonde sa propre compagnie dédiée aux arts vivants, Numero23Prod, pour questionner l’acte de la représentation hors des limites entre les genres. Qu’il porte la maillot de Michel Platini (Numéro 10, Prolongation, Foot), organise une déambulation intellectuelle performance sur un carrousel (Après la fin, le congrès) ou investisse un village pour interroger la fabrication de la fiction autour de l’accueil des migrants (Hospitalités), ses multiples performances, essentiellement articulées autour de l’humour et du décalage, interrogent les manifestations populaires et la notion d’équipe, les thématiques de l’image, de la durée, de l’enfance, de la mémoire et du jeu. Aux Tombées de la Nuit, en 2017, la création Nocturne nous avait initié à son univers décalé et sensible, drôle et mélancolique, interrogeant les notions de rencontre, de lieux et de place du spectateur. Une passionnante rencontre à la frontière des arts visuels, des arts de la scène et de l’art contemporain, qui se poursuivait l’année suivante à Rennes avec le déambulatoire Blue Tired Heroes et ses quinze papy super-héros. En avril 2019, sur une rencontre initiée par Les Tombées de la Nuit, le Théâtre nationale de Bretagne (TNB) accueillait son spectacle Hospitalités. L’aventure en accompagnement artistique continue aujourd’hui pour cet artiste associé au festival avec Le Cauchemar de Séville, projet d’ampleur qui investira le stade du Roazhon Park en mai 2020.

DISTRIBUTION

Massimo Furlan (concept, mise en scène, écriture), Vincent Simmoneaux et Cyrille L’Helgoualch (commentateurs), Goulwen Plesse, Magali Julien, Aurélie Renouf, Bruno Lancet, Carole Rannou L’Helgoualch, Augustin Takio, Anne-Cécile Esteve, Hervé Nicolle, Adrien Allio, Laëtitia Foligné, Jérôme Roul, Fanny Drouadenne, Paloma Fernàndez Sobrino, Hubert Budor (quatorze habitant(e)s-complices de Rennes).