Normandie. Le Festival des Ludions ou l’art dans les maisons

Le Festival des Ludions revient pour une deuxième édition au village de Carolles en Normandie. Du 27 au 29 mai 2022, 14 maisons de particuliers accueilleront les créations de 24 artistes dans le but de partager le plaisir de l’art avec le plus grand nombre. Déambulations, ateliers d’écriture et cafés littéraires offriront de croiser les arts ainsi que de rencontrer les artistes et auteurs.

Pensé par une équipe d’une trentaine de bénévoles de l’association Festiludions pour qui l’art est essentiel, le festival des Ludions se joue depuis 2021 à Carolles dans la baie du mont Saint-Michel. Il revient pour une nouvelle année, du 27 au 29 mai 2022, et s’inscrit davantage dans le territoire normand dans une volonté d’ouvrir l’art au plus grand nombre. L’année dernière, six habitants avaient ouvert au public une pièce de leurs maisons. Leurs murs avaient accueilli le temps d’un week-end le travail de seize artistes. Pour la deuxième édition, vingt-quatre artistes sont invités à investir quatorze lieux privés.

D’une veille permanente sur Internet (pour dénicher les perles rares) ont émergé les futurs artistes du festival. Peintres, photographes, bijoutières, street-artiste, sculpteurs métal ou, encore, archiculteurs des mots et des couleurs révéleront la diversité du champ de l’art, un des leitmotivs du festival des Ludions. « La sélection est un process hybride de pêche et de culture », précise Philippe Letellier, le président de l’association Festiludions. « lorsqu’on lance le processus de sélection des artistes, on publie un appel à candidatures sur internet. Toute l’équipe contacte ses coups de cœur de l’année, et je relance les artistes suivis pour qu’ils candidatent. » Une fois les dossiers collectés, le conseil d’administration sélectionne les artistes retenus selon des critères précis : la maîtrise technique, l’originalité et la diversité.

Brigitte Moity

Les artistes sont alors invités à exposer dans les maisons participantes au festival. Investissant une pièce de leur art, les artistes, et le festival, proposent au public un moment de découverte plus atypique, voire plus intime, que celui qu’offre l’espace blanc d’une galerie. Un instant propice à la contemplation et à l’échange en toute simplicité.

Les visites peuvent se dérouler de manière indépendante, de 10 h 30 à 18 h, mais également par le biais de déambulations organisées. Les arts plastiques rencontrent alors le théâtre : « Le public peut visiter les maisons individuellement, mais il peut aussi s’inscrire à une déambulation, accompagné par deux acteurs qui récitent des textes (théâtre, poésie) le long du parcours d’une maison à l’autre. » Gratuites, mais sur réservations, ces déambulations seront l’occasion de découvrir de manière originale la grande finesse et poésie du travail de la sculpteure graphiste Violaine Sausset, la figuration romantique, relevée d’une pointe d’abstraction, de Yannick Olliltraut, la finesse du trait de Bernard Vernochet ou, encore, la délicatesse des calligraphies chinoises d’Antoinette Pham.

Violaine Sausset

Yannick Olliltraut

Bernard Vernochet

Antoinette Pham

Parallèlement aux expositions, une programmation culturelle autour du livre a été pensée pour une rencontre, cette fois, entre les arts plastiques et la littérature. Six cafés littéraires au bar l’Almarita sont ainsi programmés du vendredi au dimanche de 11 h à 12 h et de 16 h à 17 h. Samedi 28 mai, Jean-Louis Coatrieux (Tu seras une femme, ma fille, 2022) et Aude Lage (Le Tomber de la pantoufle, 2021) seront notamment aux côtés de Caroline Renédebo (Bien-aimé Tchebychev, 2014) et Valentin Auger (Et la Terre tourne encore) pour une discussion autour des “Méthodes d’écriture à tous les âges”. Le jour suivant, Frederic Brun (Perla, 2020), la traductrice Cécile Holdban, le peintre et sculpteur Hugues Renier, et Caroline Renédebon échangeront dimanche 29 mai autour de la question : “Comment habiter le monde poétiquement ?”.

« Hommage aux écrivains inconnus », de Hugues Renier

Le festival renoue également avec les ateliers d’écriture. Et puisque « la poésie est un don de l’esprit plutôt que le fruit de l’étude », disait René Descartes dans Le discours de la méthode (1637), c’est la poésie sous toutes ses formes qui sera mise à l’honneur.

Deux ateliers d’écriture, dont un réservé aux 13/18 ans, sont prévus, dans la limite de dix personnes par atelier. Ils se diviseront en deux parties : les visites des œuvres dans les maisons ouvertes le vendredi après-midi, et l’écriture en deux ateliers le samedi matin. Des œuvres présentées dans le festival naîtront des textes poétiques issus de l’imagination de chaque participant. Comptez 30 € pour les adultes et 20 € pour les jeunes, adhésion à l’association incluse.

Le festival se terminera en une fête festive pendant laquelle les poèmes réalisés pendant les ateliers seront lus, notamment devant les artistes, par les acteurs de la troupe. « La première saison du festival en septembre 2021 nous a permis d’accueillir 500 visiteurs ; nous visons 1000 visiteurs pour la saison 2 en 2022. »

Philippe Loze

Programme complet du festival

Liste des artistes participants

Liste des auteurs participants

Pour les réservations (avant le 26 mai) et plus de précisions, voir le site ainsi que le site facebook Festi Ludions. Pour adhérer à l’association, ou pour se proposer comme bénévole, s’adresser à : Festival.Ludions@laposte.net