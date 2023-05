Carnoët La Vallée des Saints. Un lieu artistique, culturel et spirituel en Bretagne

La commune de Carnoët dans les Côtes-d’Armor en lisière du Finistère accueille plus de 180 sculptures en granite de très hautes dimensions sur le site baptisé La Vallée des Saints. Perchées sur une colline, elles dominent le paysage breton et représentent pour la majorité des saints bretons, mais certaines d’entre elles font juste partie de la culture populaire. Parcourir la Vallée des Saints permet de découvrir une partie de cette culture en plein air et surtout d’une façon plutôt originale. Au cœur de la Bretagne, un site unique au monde !

Au début du projet

A l’origine de la Vallée des Saints, ce sont des sculpteurs qui décident de se lancer dans une aventure formidable qui consiste à réaliser des sculptures en pierre illustrant les saints bretons en pleine nature. L’association La Vallée des Saints, présidée par Jean-René Cougard depuis 2020, a été créée en 2008 par Philippe Abjean. Elle a pour objectif la découverte et la promotion de la culture populaire bretonne liée aux saints bretons sous forme de création artistique, et bien sûr de la sauvegarder. Dès 2009, une poignée de sculpteurs bretons se lancent le défi. Chaque artiste sculpte de gigantesques statues. Elles ont en moyenne entre 4 et 10 mètres de hauteur et pèsent environ 10 tonnes, sculptées uniquement dans différents blocs de granites bretons, un point fondamental. Chacun des blocs de pierre pèse entre 15 et 25 tonnes. La quinzaine de tailleurs de pierre bénéficient cependant de la liberté du choix des styles. Ils sont d’ailleurs différents : médiévaux, religieux, exotiques, modernes, etc.

A travers ces statues monumentales, le public se raconte les aventures merveilleuses des saints bretons, personnages à la fois historiques et légendaires du Moyen Âge, qui reprennent vie sur un vaste espace, se côtoyant les uns avec les autres. Certains personnages représentés sur ce lieu ne sont pas reconnus par l’Eglise catholique, puisqu’ils sont issus des contes et légendes mythiques de la Bretagne. Ils demeurent pour autant des œuvres artistiques et culturelles appréciées par un public intergénérationnel.

Le site organise régulièrement des fêtes, des manifestations, des illuminations comme pour la Saint Patrick le 18 mars dernier. Ce sont toujours l’occasion de rencontres chaleureuses. *Des visites guidées sont également organisées : ce sont de très belles histoires à entendre, des légendes comme les enfants les aiment. Chaque nouvelle année accueillent de nouvelles statues. Il est possible parfois d’assister à l’inauguration d’une statue ou à une bénédiction, parfois les deux, puisque le site se visite gratuitement, jour et nuit et par n’importe quel temps, par tout le monde croyants ou pas croyants.















Chaque soirée est unique et s’adapte au gré des visiteurs et des conditions météorologiques. Dans tous les cas prévoir des vêtements chauds, car même en été, les nuits peuvent être (très) fraîches





la saint Patrick le 18 mars 2023

saint Patrick 18 mars 2018















Le mardi 19 juillet 2022, la statue de Saint Symphorien a été inaugurée et bénie à la Vallée des Saints par l’évêque de Saint-Brieuc Monseigneur Denis Moutel, en présence notamment du Collectif Saint Symphorien, de Pléneuf-Val-André à l’origine du projet. Saint Symphorien est fêté le 22 août et prié par ses fidèles pour lutter contre la sécheresse. Saint Symphorien, devenu indispensable au XXI e siècle, a trouvé sa place sur la colline.

A la Vallée des saints, il est également possible d’assister en direct aux sculptures et à leur installation. Le premier chantier de l’année 2023 s’est déroulé entre le 3 avril et le 3 mai. Sept sculpteurs étaient au travail pour la réalisation de cinq nouvelles statues :

Goulven Jaouen pour la statue de Saint Mahouarn ; Margot Lasalle sculpte Saint Isidore ; Jason et Lonan Sibellas O’Neill, celle de Saint Primel ; Raphaël Marien et Alexandre Marié reproduisent Sainte Marie Martin et Jean-Philippe Drévillon réalise Saint Gouesnou. *Les mêmes tailleurs de pierre commenceront un autre chantier à partir du 5 juin prochain, pour un mois également.

Le chantier de 2023 avec Alexandre Marié, Margot Lasalle, J-Philippe Drévillon, Jazon O’Neill. Sur les échafaudages, Goulven Jaouen et Raphaël Marien terminent sous le soleil le premier chantier de 2023 à la Vallée des Saints.





Le chantier 2022















Sébastien Minguy le directeur espère atteindre le nombre de 200 statues pour l’année 2024 qui fêtera les 15 ans du site.

Des chiffres récents placent la Vallée des Saints sur le podium des destinations touristiques les plus fréquentées du département des Côtes-d’Armor, avec en moyenne 400 000 visiteurs annuels depuis 2019. En rendant visite à ces colosses de pierre qui veillent sur la campagne en contrebas, certains visiteurs comparent la Vallée des Saints à une île de Pâques contemporaine et bretonne, de plus en plus prisée…

Infos pratiques :

La Vallée des Saints : village de Quenequillec à Carnoët (22)

Entrée libre et gratuite 7j/7 et 24h/24.

*A ne pas manquer cette année 2023 : les sculpteurs au travail, un spectacle assuré ! Dates des chantiers : du 5 juin au 5 juillet et du 21 août au 20 septembre

184 géants sont à découvrir en 2023 !

*Visites guidées tous les jours d’avril à septembre. Pour les groupes toute l’année sur demande.

Parking payant.

Boutique ouverte toute l’année:

– du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre : de 10h30 à 18h00

– du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : de 9h30 à 18h30

– du 1er juillet au 31 août : de 9h30 à 19h00

contact@lavalleedessaints.bzh

