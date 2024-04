La commune de Carnoët dans les Côtes-d’Armor accueille aujourd’hui pas loin de 200 sculptures en granite de très hautes dimensions sur le site baptisé La Vallée des Saints, qui fêtera du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2024 ses quinze années d’existence. Une fontaine magistrale représentant Saint Michel, de six mètres de haut et taillée dans le granite, sera le cadeau d’anniversaire de la Vallée des Saints.

Perchées sur une colline, les sculptures impressionnantes et surprenantes dominent le paysage breton et représentent pour la majorité des saints bretons, bien que certaines d’entre elles font juste partie de la culture populaire. Parcourir la Vallée des Saints permet de découvrir une partie de cette culture en plein air et d’une manière atypique et originale. Au cœur de la Bretagne ce site, devenu incontournable en quelques années, est unique au monde. En 2008, Philippe Abjean crée l’association La Vallée des Saints avec pour objectif, d’abord la découverte et la promotion de la culture populaire bretonne liée aux saints bretons sous forme de création artistique, et ensuite celui de la sauvegarder.

Dès 2009, une poignée de sculpteurs bretons se lancent le défi. Chaque artiste sculpte de gigantesques statues. Elles ont en moyenne entre quatre et dix mètres de hauteur et pèsent environ dix tonnes, sculptées uniquement dans des blocs de granit breton différents : un critère fondamental. Chacun des blocs de pierre pèse entre 15 et 25 tonnes. La quinzaine de tailleurs de pierre bénéficient cependant de la liberté du choix des styles qu’ils soient médiévaux, religieux, exotiques, modernes, etc.

La Vallée des saints est maintenant un site touristique incontournable en Bretagne, l’île de Pâques bretonne ! Le lieu abrite aujourd’hui presque 200 statues de quelque quatre mètres de hauteur, toutes taillées dans cette roche très dure, soit près d’un cinquième de l’objectif de 1 000 géants représentant autant de saints et saintes celtiques, porté par l’association La Vallée des saints.

Dernièrement, l’installation qui totalisait 183 statues en 2023, a accueilli des nouvelles œuvres avec quatre magnifiques créations : le jeudi 25 avril 2024 ce fut la mise en place de Sainte Thérèse Fantou sculptée par Seenu Shanmugam et Saint Nicolas par Lucile Leroy. Le lendemain vendredi 26 avril les deux autres statues ont trouvé leur place : le grand Saint Budoc réalisé par les Frères Jason et Lonan Sibellas O’Neill et Ste Kiwa par Vincent Lemaçon

En juillet prochain, La Vallée des Saints célèbrera ses quinze ans et pour l’occasion, Goulven Jaouen et Patrice Le Guen, les deux sculpteurs et fondateurs du site ont imaginé les croquis et la maquette d’une fontaine monumentale. La statue de saint Michel, haute de six mètres, se dressera à l’arrière de la fontaine et un dragon crachera l’eau qui s’écoulera dans deux bassins. Cinq pierres personnifiées sortiront de terre et se dirigeront vers la fontaine afin de symboliser le lien éternel entre les Bretons, le granit et leur patrimoine exceptionnel. Les deux artistes ont toujours souhaité faire participer la population à leur projet et cette fois encore, c’est une trentaine d’habitants qui s’associe au projet anniversaire, dont l’appellation de la réalisation : Fontaine des gens (en breton : Feunteun an tud)

Depuis le lundi 11 mars 2024, cinq sculpteurs ont investi le lieu et sont au travail de la pierre pour la couper, la poncer et la tailler : Lucile Leroy, Margot Lasalle, Jason Sibellas O’Neill, Vincent Le Masson et Goulven Jaouen. Les quatre grands piliers, de section carrée, ont déjà deux mètres de hauteur.

Entre le 15 et le 21 juillet 2024, une semaine de festivités sera organisée pour remercier toutes les personnes qui ont permis de donner vie à La Vallée des Saints. La Fontaine des gens créera un point d’attractivité majeur sur le site. En Bretagne, les cathédrales, les églises et les chapelles ont leurs fontaines ! La Vallée des Saints aura la sienne !

Elle sera visible dès juillet 2024, cependant, pour sa mise à l’eau, le public devra attendre le mois d’octobre 2024 !

Infos pratiques

La Vallée des Saints – Quénéquillec, à Carnoët (Côtes-d’Armor), Visible 7jours/7 et 24H/24. Tarifs : Adultes : 12,50 euros réduit pour adultes sur présentation d’un justificatif, soit 6,50 euros pour : les étudiants ; les personnes en recherche d’emploi ; les personnes handicapées (et un accompagnateur par personne handicapée). Enfants et adolescents de 6 ans à 18 ans : 5 euros. Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus. Tarif Famille : 30 euros Pour les visites commentées et pour une immersion du public entre Histoire et légendes : 02 96 91 62 26. Une cagnotte a été mise en ligne pour toutes celles et ceux que souhaitent faire un don : https://www.lavalleedessaints.com/lavalleedessaints-pxl-169.html

