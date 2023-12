Sébastien Morin est photographe professionnel à Carnac dans le Morbihan. Dans son studio, installé à Carnac-Plage, il propose à sa clientèle de faire un bon dans le passé en se faisant photographier dans une tenue de la Belle Époque afin de revivre le faste de cette période. Celle-ci est délivrée en noir et blanc, respectant ainsi les codes photos des années 1900 : une idée de cadeau originale, pleine de charme à s’offrir en famille ou à soi-même.

Sébastien Morin son studio

La toute première photographie de l’Histoire a été l’invention du Français Joseph Niépce à Chalon-sur-Saône (51). En 1826, il réussit à associer les différents procédés lui permettant de fixer une image. À son décès quelques années plus tard, ses travaux sur la photographie sont repris par Jacques Louis Daguerre qui poursuit les recherches et améliore le procédé. Ce dernier présente l’invention à l’Académie des Sciences de Paris le 7 janvier 1839, date retenue comme étant le jour de l’invention officielle du daguerréotype, l’ancêtre de la photographie. Peu de temps après, le principe de négatif est inventé et permet désormais de reproduire plusieurs copies à partir d’une même prise. Dans les années 1880, l’ingénieur américain George Eastman, crée le premier appareil photo muni d’une pellicule et les frères Louis et Auguste Lumière, ingénieurs français, mettent au point une technique innovante permettant de prendre des clichés en couleurs.

Au début du XX e siècle, la photographie sépia s’apparente à la photographie monochromatique, c’est-à-dire basée sur une seule teinte, en noir et blanc. En réalité, la couleur tire plutôt sur des variations de marron, de gris ou de bronze, obtenues par l’emploi de l’encre de seiche. C’est précisément cette photographie que propose aujourd’hui Sébastien Morin pour retrouver un moment de rêve à la Belle Époque. Des costumes 1900, le photographe en met une soixantaine à la disposition de ses visiteurs. Ils ont été créés par Laurence Chiesa.

Des costumes et des coiffes, des chapeaux et des képis assortis, il y en a pour les hommes, les femmes, les enfants et même pour les tout petits, toutes les tailles et tous les goûts. La collection propose aux familles des habits du quotidien, des tenues militaires, des habits de noces, des costumes marins pour les plus jeunes ou encore le souvenir des vacances en bord de mer. De nombreux accessoires de l’époque agrémentent la photo, immergeant un peu plus les modèles dans les années 1900 : anciennes malles et valises, ombrelles et parapluies, jouets et voitures d’enfants, sans jamais oublier la corbeille de fleurs aux pieds des sujets.

Les costumes proposés par Sébastien Morin sont ouverts dans le dos ce qui permet aux personnes de les enfiler rapidement sans se déshabiller et de prendre la pose, ajustée à l’aide du photographe. Ses yeux avisés les orientent ensuite afin que la photographie corresponde aux codes de l’époque. La séance photo demande environ trente minutes, car elle nécessite beaucoup de concentration de la part du photographe.

Ce dernier doit respecter les codes photo de l’époque et prendre deux clichés : le premier avec les visages sérieux comme cela se faisait en 1900 et le second avec le sourire, plus contemporain cette fois ! Les photographies sont ensuite travaillées sur ordinateur et leur impression se fait aussitôt sur du papier photo de qualité en plusieurs formats. La clientèle a aussi la possibilité de faire encadrer la photographie ou/et de choisir un format numérique. Les clients sont ainsi transportés plus d’un siècle en arrière et pourront ainsi ressortir les précieuses photos souvenirs de leurs arrières-grands-parents pour les comparer…

la pose







le résultat

Sébastien Morin était aussi romancier avant de se consacrer pleinement à la photographie en 2003. Il trouve le concept des photographies en studio sur la thématique des photos à la mode de la Belle Epoque auprès de la costumière Laurence Chiesa qui travaille pour le théâtre et qui, il y a vingt ans, exerce pour un parc 1900 en Dordogne. Avide de nouvelles expériences, emballé par le concept de photo rétro qui mélange l’art de la photographie avec le fait de se costumer avec élégance, Sébastien Morin plonge alors dans les années 1900 pour découvrir un autre temps : celui où les tenues étaient élégantes et raffinées, où la classe et la prestance étaient de mise ! Le photographe a alors besoin de trois années de préparation pour ouvrir son studio, baptisé Photo Rétro Carnac à Carnac-plage, l’été 2022. Il propose depuis aux habitants des communes alentours, aux vacanciers et aux touristes de passage, un magnifique voyage dans le temps à qui veut le rejoindre…

INFOS PRATIQUES

Photo Rétro Carnac : 35, avenue de Port-en-Dro à Carnac-plage (56)

Pour basculer dans le temps, pour vous faire tirer le portrait à la mode 1900…

Tarifs : à partir de 30 euros

06 08 18 04 42 – contact@photo-retro-carnac

Pour Noël : Retrouvez les cartes cadeaux en vente sur notre site internet