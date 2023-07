Carhaix-Plouguer. Venez retrouver vos idoles au Festival des Sosies

La municipalité de Carhaix-Plouguer dans le Finistère accueille cinq célébrités et groupes de chansons françaises et anglaises dans le cadre du Festival des Tributes & des Sosies. Les artistes monteront sur scène le samedi 22 et le dimanche 23 juillet 2023, le temps d’un festival pas comme les autres au camping de la vallée de l’Hyères.

Après les succès des deux précédentes éditions, Carhaix joue les prolongations et annonce son troisième Festival des Sosies. En 2021 et 2022, de nombreux artistes sont montés sur la scène du camping municipal de la vallée de l’Hyères et ont comblé de bonheur les visiteurs : Johnny Hallyday, Céline Dion, Dalida, Renaud, puis Elvis Presley, Claude François, Edith Piaf et le groupe Abba, tous plus incroyables les uns que les autres.

Pour l’été 2023, les chanteurs seront tout aussi étonnants et talentueux. Le public accueillera en concerts : Neil Young, C. Jérôme et Eddy Mitchell le samedi soir et Claude Nougaro et Police pour la soirée du dimanche.

Samedi 22 juillet à 20 h

Neil Young, alias Sunny-Inside

Avec le duo Sunny-inside, la guitare de Neil Young s’aventure en terre bretonne : un pied en Californie, l’autre dans le Finistère. Le public sera ravi d’entendre un folk rock acoustique mâtiné de country avec des chansons comme Heart of Gold ou Long May You Run. À travers ses fidèles reprises du légendaire chanteur et guitariste canadien, le duo transporte ses émotions et ses ressentis aux spectateurs.

Sunny-Inside

C. Jérôme, alias Alain Alban

Alain Alban est le sosie officiel de C. Jérôme. Il est chanteur professionnel de variétés. Il donne des concerts partout en France et à L’étranger. À Carhaix, il rendra hommage au chanteur populaire de la chanson française des années 1970, que C. Jérôme a été. Parti le 14 mars 2000 à l’âge de 53 ans, tous ses succès seront chantés par Alain Alban en direct : « Kiss me », « Et tu danses avec lui », « Jérôme cʼest moi », Cindy, etc. le public retrouvera la voix et le gestuel de la star des années 70.

Alain Alban

Eddy Mitchell, alias Serge Dalayrac

L’histoire de Serge Dalayrac commence en région parisienne dans les années 1960. Tout comme Eddy Mitchell et à la même période, Serge Dalayrac découvre la montée en puissance du Rock n’roll. De 1967 à 1970 , Serge Dalayrac et son groupe les Bipsy’s animent les soirées du Balajan, le plus grand dancing de music-hall à Clichy-sous-bois (93). Serge et ses musiciens chantent en première partie des plus grands artistes de l’époque : Polnareff, Eddy Mitchell, les Moddy Blues, Pierre Perret, l’objectif étant d’attirer la jeunesse. Le hasard fait qu’un producteur, fan d’Eddy Mitchell, le repère dans les années 2000 et lui propose une tournée nationale avec Richard Anthony. Il achète alors des lunettes Ray-ban, et monte un show en hommage à Eddy Mitchell. Il conquiert alors un public de fans, et partage son plaisir avec ceux qui ont suivi le parcours impressionnant de ce pionnier du rock français. Le rocker promet au public de Carhaix un show authentique !

Dimanche 23 juillet à 18 h

Claude Nougaro, alias Dominique Babilotte

Boris Vian disait que la langue de Molière ne pouvait pas s’adapter au jazz. Claude Nougaro a démontré le contraire en faisant swinguer la poésie et la musique. Ses chansons sont de petits films poétiques, au parfum dʼhumour et de tendresse. Dominique Babilotte ne cherche pas à réinventer l’alchimie nougaresque. Il le chante, avec beaucoup de respect, tout en chaleur et en douceur. Jacky Bouillol est au piano, Thomas à la basse et Gérard Macé à la batterie. Ils forment un trio bien connu des passionnés de jazz bretons et servent la musique de Claude Nougaro aux côtés de Dominique Babilotte. Le public profitera des titres les plus connus : Amstrong ; Toulouse Cécile ; le déjeuner sur l’herbe, etc. Dominique Babilotte est auteur, compositeur, comédien et chanteur interprète. Il a enregistré quatre albums de ses compositions. Il a par ailleurs enregistré deux CD dédiés à Serge Reggiani et a créé une comédie musicale à la fois tendre et drôle, autour des chansons de Pierre Perret.

Dominique Babilotte

Le groupe Police, alias Back To The Police : le groupe est la réunion de trois musiciens expérimentés et passionnés par l’œuvre du groupe dans lequel Sting a été révélé à la fin des années 70 : The Police. Ce tribute-band emmènera les spectateurs plus de trente ans en arrière pour vivre ou revivre la richesse musicale et la formidable dynamique déployées par le trio anglais tant attendu. Leur répertoire est riche en tubes planétaires et basé sur les versions live du trio. Il mêle habilement le punk, le rock, le reggae, le funk et les ambiances planantes. Avec Fall Out et Synchronicity en passant par les incontournables Roxanne et Every breath you take et beaucoup d’autres morceaux connus, le groupe Back To The Police surprendra le public par son énergie et sa fidélité…

Infos pratiques :

Festival des Tributes & des Sosies

Samedi 22 juillet 2023 à partir de 20h et dimanche 23 juillet 2023 à partir de 18h

Camping municipal de la Vallée de l’Hyères – Route de Kerniguez à Carhaix-Plouguer (29)

Tout public : gratuit

Bar et restauration sur place

02 98 99 10 58

Site