600 000. C’est le nombre de visiteurs qui se rendent chaque année à la Pointe du Grouin à Cancale, classant ce joyau bretillien au 2e rang des sites naturels les plus visités en Bretagne. Afin de préserver cet espace exceptionnel dont il est propriétaire et de garantir un accueil du public dans de bonnes conditions, le Département le réaménage. Faites le point sur le projet et le calendrier des travaux !

Dominée par un sémaphore construit en 1861, la pointe du Grouin, située sur la commune de Cancale, offre une vue exceptionnelle sur la baie du Mont-Saint-Michel et les côtes de la Manche à l’est, et sur une succession d’anses et de pointes jusqu’au cap Fréhel à l’ouest. Elle abrite également le plus important site de nidification d’oiseaux côtiers d’Ille-et-Vilaine

Depuis 1977, le Département est propriétaire du site et de son sémaphore, acquis au titre de sa politique de préservation des espaces naturels sensibles. Cet espace bénéficie d’un statut de protection de site classé et constitue l’un des espaces naturels les plus emblématiques d’Ille-et-Vilaine.

Depuis 2022, des travaux de réaménagement de la pointe du Grouin à Cancale sont en cours et s’achèveront en 2024. Entièrement financé par le Département d’Ille-et-Vilaine, ce projet d’envergure représente un budget de 4,5 millions d’euros. Ce réaménagement de l’espace naturel a été décidé pour répondre à une triple préoccupation : la qualité paysagère, la préservation de la nature et l’accueil du public.

Les travaux de réaménagement concernent :

 La requalification paysagère des abords du sémaphore

 La réorganisation des voies de circulation pour la découverte du site à pieds

 L’aménagement d’aires de stationnement pour véhicules légers, camping-cars et vélos, incluant un bloc sanitaire

 La renaturation écologique du site

Ces aménagements ont pour objectif de valoriser la qualité paysagère du site en privilégiant la visite à pieds, offrant des points de vue exceptionnels vers la baie du Mont st Michel à l’est et vers la côte d’Emeraude à l’ouest en rendant certains points accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Ce projet vise aussi à garantir au public des conditions d’accueil de bonne qualité.

Dès le printemps 2024, à la fin complète des travaux, le public pourra redécouvrir la pointe du Grouin dans des conditions de visite optimales valorisant la qualité paysagère et la richesse écologique du site.