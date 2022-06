Les Cancalaises : des sandales artisanales sur mesure

Les sandales Les Cancalaises sont faites à la main par Astrid Gournay, une infirmière qui a pour passion de travailler le cuir. Le confinement a été le déclencheur de sa décision de quitter le monde hospitalier pour se consacrer à ce qu’elle aime le plus faire. Présentation vidéo.

Astrid Gournay est une passionnée. Son amour pour la nature, les grands espaces et le partage l’ont menée à s’interroger durant le confinement et à se recentrer sur l’essentiel, entre famille, création et liberté.

Formée au travail du cuir et spécifiquement dans la création de sandales, Astrid décide de créer sa propre enseigne pour vivre de sa passion, en parfaite harmonie avec son mode de vie : Les Cancalaises.

De l’esthétique à l’émotion, au cœur des belles choses et du produit bien fait, elle propose un artisanat durable qui fait sens.

Icônique et intemporelle, la sandale traverse les saisons et les générations et incarne à elle seule l’image-même de l’été : un vent de liberté, entre sable et soleil, escapades et découvertes.

Les Cancalaises d’Astrid Gournay revisitent cette chaussure estivale dans une interprétation élégante pour les tout-petits, garçons, filles, femmes et hommes, par une fabrication 100% artisanale, fabriquée à la main en Bretagne, avec des cuirs remarquables issus des très belles tanneries française, italienne et belge.

Chics et durables, ces sandales artisanales en cuir sont proposées dans une large gamme de couleurs et en deux déclinaisons de modèles, exclusivement fabriqués sur mesure pour un confort optimal.

Les Cancalaises sont confectionnées à Cancale, dans l’atelier d’Astrid, face à la mer…

Atelier de fabrication de sandales sur mesures, faites main dans l’atelier de Cancale.

Femme 85€

Enfants 55€

Fille 65€

Garçon 65€

Hommes 85€

Les Cancalaises, 15 QUAI JOHN KENNEDY 35260 CANCALE

Le site des Cancalaises, c’est ici !

lescancalaises@gmail.com