Campénéac. Gilles Prevost a fait de la généalogie son métier

Gilles Prevost est le président de l’association Histoire et Généalogie de Campénéac et des Environs dans le Morbihan. Il est aussi le responsable éditorial et le rédacteur en chef de la librairie de la Voûte à Paris, la seule librairie généalogique de France. Entre la campagne morbihannaise et la capitale française, il nous fait découvrir les coulisses de ses activités.

L’objectif de l’association Histoire et Généalogie de Campénéac et des Environs et ses environs présidée par Gilles Prévost est de créer un lien entre la généalogie, l’histoire et la culture afin de créer un fonds documentaire. La vingtaine de membres qui compose l’association étudie l’histoire locale, favorise la recherche généalogique et promeut le patrimoine historique du territoire.

Gilles Prévost

Les membres participent au dépouillement des registres paroissiaux et d’état civil de nombreuses communes dans les départements du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. L’association travaille actuellement sur un dictionnaire des morts sous le 1er Empire dans le Morbihan. Elle a, par exemple, collecté les identités de soldats originaires de Campénéac et Augan (56), morts au combat ou en hôpital militaire. Et, depuis 2001, Gilles Prevost organise chaque année une exposition, le 3e week-end de juillet, baptisée Les Rendez-vous de la généalogie.

« Nous sommes actuellement plus de 150 personnes à organiser l’évènement à Campénéac : des membres d’honneur, des actifs, des sympathisants et des bienfaiteurs. Auparavant, nous organisions des expositions dans de nombreux endroits, comme en Île-de-France ou dans les Ardennes. Nous avons été contraints de nous limiter, depuis quelques années, à exposer uniquement à Campénéac en raison de l’âge des intervenants »

Les 17 et 18 juillet 2022, la dernière édition avait réuni une vingtaine d’exposants, composée d’associations et de professionnels du monde de la généalogie. Ils ont présenté aux visiteurs venus nombreux, la thématique de l’école d’autrefois et un programme complet avec des bases de données de plus de 3,3 millions d’actes et 8 002 000 individus indexés, dont 360 000 sur la Bretagne. Des séances de dédicace étaient également organisées.

Comme à chaque édition, les visiteurs ont pu également découvrir plus de 770 photographies, dont les plus anciennes datent de 1878, sur le thème des noces, des vieux métiers, de l’école, des militaires, de la fête des moissons, des marchés du terroir. Ont été également exposés les arbres généalogiques, dont certains de plus de 10 mètres de long, mais également des photos de familles et 3300 portraits d’habitants des communes de Campénéac, de Gourhel et de Loyat donc certains sont nés avant 1800. Il y a aussi le fichier généalogique de plus de 115 000 personnes sur les communes morbihannaises de Augan, Beignon, Campénéac, Gourhel, Loyat, Saint-Malo-de-Beignon, Réminiac et Saint-Abraham etc.

Les prochaines rencontres de la généalogie, organisées par l’association d’Histoire et Généalogie de Campénéac et Environs, en partenariat avec la Librairie de la Voûte de Paris et le site internet web genealogie.com. se dérouleront les 15 et 16 juillet 2023 : le thème sera les commerces d’hier et d’aujourd’hui. Adresse : Salle polyvalente, 15 rue de l’étang à Campénéac.

Mais Gilles Prévost et Histoire et Généalogie de Campénéac et Environs s’intéressent aussi aux personnes célèbres dans notre pays quand elles ont des origines morbihannaises. C’est ainsi que la généalogie de Valérie Pécresse, candidate officielle du parti Les Républicains à l’élection présidentielle 2022, a été dévoilée sur le site internet de l’association début 2022. L’association a remonté son arbre généalogique jusqu’au 18e siècle. Certains de ses ancêtres sont originaires de Carentoir, de Monteneuf, d’Ambon, de Pluherlin. Jacques Juhel, un des aïeuls de Valérie Pécresse, était percepteur des impôts, mais a aussi été maire de Rochefort-en-terre de 1865 à 1869. Valérie Pécresse, née Valérie Roux, est née le 14 juillet 1967. Sa plus proche aïeule, son arrière-grand-mère, se nommait Marie-Thérèse, Élisabeth Juhel. Elle était née le 2 avril 1889 à Pluherlin et décédée le 9 mai 1975 à Paris.

Même chose, lorsque que le paléontologue Yves Coppens, né le 9 août 1934 à Vannes, est décédé le 22 juin 2022 : l’association a dressé son arbre généalogique et a constaté que les ancêtres de l’archéologue sont tous Bretons : Morbihannais pour la plupart et aussi Finistériens. La plus ancienne de ses ancêtres connus est Michelle Kerzerho (ancêtre n°1 011), née le 18 février 1658 à Ploërmel.

Pour retrouvez la biographie complète de Yves Coppens sur le site internet

Quand il n’est pas à Campénéac, Gilles Prévost est à Paris pour exercer sa profession de libraire. Spécialisée en généalogie depuis 1996, la librairie de la Voûte est le lieu de rendez-vous de tous les généalogistes : elle conseille sa clientèle sur la recherche de ses racines et de sa région, et lui propose de nombreux ouvrages spécialisés dans la généalogie, le régionalisme, l’héraldique, l’enluminure, ainsi qu’un choix d’ouvrages de référence et des logiciels. La librairie de la Voûte et celle du Généalogiste (propriété des Éditions Christian) ont fusionné en septembre 2008. Gilles Prévost préside à leur destinée.

La librairie vient d’éditer son catalogue 2023 avec : 26 modèles différents d’arbres généalogiques à remplir ; une sélection de 890 ouvrages pour s’aider aux recherches et pour développer ses connaissances ; des Cd-roms ; la revue, etc.

Gilles Prévost aime rapprocher ses activités de Paris à celles de Campénéac. Pour cette raison, il avait organisé en novembre 2019 une rencontre entre la comédienne Marthe Villalonga et les Campénéacois. Elle avait profité de dédicacer son livre : Tout simplement. Sa présence avait fait sensation auprès du grand public venu en nombre rencontrer l’artiste de 87 ans. Elle venait de recevoir son arbre généalogique à Paris, offert par la librairie de la Voûte.

Marthe Villalonga entre Le député Paul Molac et Louis-Marie maire de Campénéac en 2019

