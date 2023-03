Campénéac. Carine Bodet allie yoga et permaculture dans des ateliers

Carine Bodet est professeur de yoga. Domiciliée à Campénéac dans le Morbihan, elle a créé sa micro entreprise, Blossom Yoga & Massage. Elle partage son activité dans plusieurs communes bretonnes entre l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Parce qu’elle est passionnée d’écologie depuis très longtemps et qu’elle a appris la permaculture, elle organise aussi des ateliers Yoga-Permaculture, qu’elle a baptisés permayoga.

Carine Bodet

Le yoga est cette discipline qui permet de libérer les tensions par le mouvement et le souffle. Il en existe différentes pratiques, de la plus méditative à la plus sportive. Le Hatha, parfait les débutants ; le très athlétique Vinyasa ; le très physique Ashtanga et le lent et méditatif Yin. Ils comptent parmi les plus connus.

Pendant une séance de Yoga Nidra (sommeil) avec Carine Bodet, le participant est allongé sur le dos immobile. En posture de relaxation, il se laisse guider avec des mouvements doux et lents connectés à sa respiration pour détendre davantage les muscles. Après plusieurs étapes, il atteint un état entre éveil et sommeil. Le corps est endormi et complètement détendu alors que la conscience reste éveillée. Il peut alors entrer en contact avec son subconscient. Pendant 30 minutes, la relaxation est profonde et complète, le relâchement physique et mental. Les bienfaits sur la personne sont nombreux : diminution du stress, de la fatigue passagère ou chronique, il répare le sommeil, aide à retrouver un calme intérieur. Il peut également surmonter des traumatismes et remettre en place les énergies.

Carine propose des cours de yoga en connexion avec les cycles de la nature, le yoga des saisons. « Nous ne sommes pas séparés de la nature, nous sommes composés des mêmes éléments. Nos mouvements sont rythmés au gré des saisons : ils sont plus lents en hiver, plus dynamiques en été », explique Carine Bodet. Le yoga des saisons reconnecte le corps, le cœur, l’esprit avec la nature. « Rien n’est figé dans la nature, il est facile d’observer que l’environnement change aux rythmes des saisons. Pourquoi devrions-nous garder le même train de vie, les mêmes activités, la même alimentation 365 jours par an ? » Aligner ses énergies avec la saison, c’est se préserver une meilleure santé.

Carine observe la même philosophie dans la permaculture et le yoga des saisons : il suffit de respecter, observer et suivre. Elle ne suit aucun dogme, simplement les enseignements de la nature. Tout ne s’épanouit pas au même moment dans la nature, il y a des phases de plantation, de gestation, de floraison, de récolte. C’est la même chose pour nous, et il est plus facile de l’intégrer et de se l’autoriser lorsque l’on est en contact avec la nature. « En mai 2022, j’ai eu l’idée de créer des ateliers yoga et permaculture pour sensibiliser aux cycles de la nature à travers les mouvements du corps et de l’observation de notre environnement dans des états de pleine conscience. »

Pour concrétiser son projet, Carine Bodet a collaboré avec Sébastien Chapuis, un spécialiste et conseiller en permaculture. Ensemble, il ont proposé un atelier de printemps au Champ Commun à Augan (56) afin d’observer et de sentir l’énergie de la saison. Ils ont invité les participants à observer et à ressentir. Cet atelier avait été proposé gratuitement, pour faire découvrir aux visiteurs deux pratiques qui s’entremêlent et traduisent la même chose en utilisant des voies différentes avec un langage différent : la permaculture se passe à l’extérieur alors que le yoga s’inspire du bien-être et de l’équilibre de l’intérieur. Avec Carine, le public s’est initié à des mouvements corporels et de méditation. Sébastien leur a dispensé la théorie en permaculture avec la visite du terrain de 360 M2, de la serre construite avec des matériaux de récupération, du potager biologique et du futur verger. « D’autres ateliers en collaboration avec d’autres passionnés de la nature seront proposés prochainement », ajoute Carine.

Sébastien Chapuis

Carine propose aussi le massage holistique. Pour cela, elle regarde et se renseigne sur la personne dans sa généralité : son corps, ses symptômes physiques, ses émotions, son état de santé, l’état de ses pensées, son vécu, toujours en prenant un temps d’écoute bienveillant. Elle met en avant la relation corps-esprit. La technique, comme il en existe plusieurs, est choisie en fonction de chaque individu. La praticienne est entière, présente et concentrée. Elle est à l’écoute de chaque réponse du corps pour adapter le mouvement et le toucher. En étant en contact avec le corps physique, elle peut entrer en contact avec les émotions de la personne.

Le massage holistique aide à relâcher les tensions et les douleurs physiques par des techniques de détente musculaire. Il aide à retrouver un sentiment de sérénité globale, un apaisement et une clarté de l’esprit. Il soulage les douleurs musculaires et articulaires, également les problèmes de digestion et de sommeil. Il aide à retrouver l’équilibre pendant ou après des périodes de surmenage. Pour conserver cet état de détente dans le quotidien, Carine conseille des pratiques d’étirements, de respiration, de méditation à faire chez soi.

Après l’obtention de son baccalauréat, Carine Bodet s’oriente professionnellement dans la vente alimentaire mais sans grande motivation. Intéressée par tout ce qui touche à la nature, à l’écologie, elle ne se reconnaît pas dans ce milieu et se lasse vite : « Je suis la seule dans mon entourage à ressentir les choses différemment. Je suis à la recherche d’un mode de vie plus simple », nous dit-elle. C’est la lecture d’un livre de Pierre Rabhi, Manifeste pour la Terre et l’humanisme, qui va bousculer ses projets et lui donner la force de changer d’orientation.

Elle entame en 2015, alors âgée de 29 ans, un voyage en woofing en Nouvelle-Zélande pour apprendre la permaculture. À Takaka, elle découvre l’univers de la spiritualité dans la nature. Elle rencontre des thérapeutes, des bouddhistes et des yogis. Elle met la permaculture entre parenthèses à ce moment-là et s’initie au yoga, pour lequel elle ressent un coup de cœur immédiat. « Je réalise un vrai chemin spirituel avec mon sac à dos. Pour subvenir à mes besoins je trouve des petits jobs dans l’alimentaire et je profite de mes économies. » L’année d’après, Carine visite seule l’Asie du Sud pendant quatre mois et demis pour dépasser ses peurs : Thaïlande, Laos et Cambodge, où elle donne des cours d’anglais bénévolement dans une école.

De retour, elle s’installe en colocation chez une amie à Rennes (35) et décroche un emploi dans un Biocoop. Fatiguée des voyages, Carine est épuisée physiquement et moralement, proche du burn out. « C’est le yoga qui me sauve. Je le pratique alors quatre fois par semaine, à raison d’1h30 par séance. Je suis fascinée et je retrouve mon énergie. »

Après avoir pris soin d’elle même et après avoir ressenti les bienfaits du yoga sur sa personne, Carine a envie de les transmettre à autrui. Elle part en Tasmanie pendant une année pour suivre une première formation au studio Hobart, Sacred seeds yoga school. Elle retourne suivre une seconde formation, pendant quatre mois et demis en Nouvelle-Zélande à Takaka, en immersion dans le centre de yoga Anahata Yoga Centre. Après l’obtention de son second diplôme, Carine part en 2018 en Angleterre pour se former en Massages holistiques et thérapeuthiques. Elle commence à donner des cours et trouve en complément un boulot de serveuse.

Elle revient en France dans sa région natale et ouvre sa micro entreprise à Roanne (42). « L’épidémie de Covid passe par là et j’en profite pour quitter la Loire au profit de la Bretagne, une région plus accessible à mes projets, plus développée en matière de permaculture, où il y a plus de mouvements, plus de chantiers participatifs et où c’est plus facile de créer du lien autour d’une vie plus simple. » Elle crée Blossom – Yoga & Massage quand elle arrive à Gaël (35) début 2022. Carine anime également de nombreux ateliers, partout où elle est sollicitée, sur des thèmes différents mais toujours autour du bien-être et de sa prévention.

Massage Holistique et cours de Yoga des saisons : Carine Bodet

La Providence à Campénéac (56) – Gaël (35), cabinet collectif Le temps de vivre à Muel (35) et cabinet Bien-être à Ruffiac (56)

Blossom – Yoga & Massage, sur rendez-vous uniquement : 06 13 09 39 17 ou therapiescorporelles@gmail.com

La Providence, Campénéac (56)

Site Carine Bodet