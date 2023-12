Le calendrier de l’Avent unidiversien revient, toutes guirlandes et boules de noël sorties, pour une quatrième édition. Les elfes de la rédaction se réunissent à nouveau pour vous offrir cette année un calendrier dédié au monde littéraire. Pièces de théâtre, contes, nouvelles, romans… entre grands classiques et trouvailles modernes, les fêtes de fin d’année demeurent une source d’inspiration inépuisable pour les auteurs et autrices qui font rêver petits et grands. Vous ne savez pas quoi lire en attendant les fêtes de fin d’année ? Suivez le guide.

Le compte à rebours a commencé. Les premiers sapins et décorations illuminent les intérieurs, ainsi que l’extérieur de la ville, et il est temps d’ouvrir la première fenêtre du calendrier de l’Avent… plus que 25 jours à patienter. Dans cet écrin festif et réconfortant, Unidivers vous propose une sélection de 25 ouvrages à (re)découvrir en attendant la venue de l’homme barbu. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé, emmitouflez-vous dans un plaid, une tasse de chocolat chaud saupoudré de cannelle à proximité, et laissez-vous guider. Peut-être trouverez-vous parmi la sélection, le livre qui vous accompagnera pendant le mois de décembre.

1 décembre 2023 : Merveilleuses légendes de Bretagne – Noël, de Fanny Cheval (Marie-Anne)

Quand les oiseaux soulèvent des menhirs est un recueil de six légendes bretonnes (Le petit ramoneur – Les sabots de Noël – Les vœux – Trois rencontres – Le trésor – Un bien grand korrigan) autour de la nuit de Noël.

Fanny Cheval, nantaise passionnée de folklore, illustre ici un monde merveilleux animé par les facétieux korrigans. Les animaux de la ferme parlent, les mégalithes se déplacent et les cloches englouties se mettent à sonner. Car en cette nuit magique de Noël, tout peut arriver.

Les enfants sont propulsés dans un univers merveilleux. Mais les contes nous rappellent surtout que cette nuit de Noël est une occasion de partage, de joie et de générosité.

Un album superbement illustré destiné aux enfants de sept ou huit ans.

Article réalisé par Inès Collet, Clara Languille, Sébastien Rousseau, Marie-Anne Sburlino et Emmanuelle Volage.