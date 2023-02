Caen. Exposition Joyridin’ au Frac Normandie

À Caen, le Frac Normandie accueille du 11 février au 12 mars 2023 l’exposition Joyridin’ d’Humain Autonome. Un vernissage est prévu à cette occasion le 10 février.

Commissaires invité·es par le Frac Normandie, Marianne Derrien, Sarah Ihler-Meyer et Salim Santa Lucia proposent l’exposition Joyridin’, deuxième volet de leur projet artistique « Humain autonome ». Il fait suite au premier volet, À 20 000 tours minutes, organisé dans le cadre de la 6e édition nationale du Week-end des Frac les 19 et 20 novembre 2022.

Symbole d’autodétermination individuelle, d’affranchissement à l’égard des barrières spatio-temporelles mais aussi de maîtrise et de possession de la « Nature », l’automobile cristallise des modes de production, des rapports de domination et d’exploitation à l’origine de la destruction de nos écosystèmes.

C’est cet héritage moderne qu’aborde l’exposition Joyridin’ en mettant en regard les imaginaires et les réalités de la civilisation du moteur. Objet de fétichisme, l’automobile est ici réinscrite dans les modes de vie, les aménagements territoriaux et les stratégies géopolitiques qu’elle implique – ceux d’un capitalisme fossile qui ne cesse de se survivre à lui-même.

Marcel Devillers, Passions (Silver set), 2020. © Marcel Devillers – photo : Rebecca Fanuele

Joyridin’ a été conçue à partir des collections des Frac Normandie, Île-de-France et Pays de la Loire. Des pièces des collections du Frac Normandie circuleront par la suite à La Condition Publique (Roubaix) et au MacVal (Vitry-sur-Seine) à l’occasion de prochaines expositions.

La route file, le paysage défile, le beat accéléré tourne tourne comme tournent les pneus au rythme du pompage de l’huile de pierre dans les entrailles de la Terre. Faiblit le son des sabots des chevaux, hochent les têtes des derricks, pleuvent missiles et dollars le long des gisements et des routes de l’or noir. Joyridin’ célèbre la joie grisante de rouler librement sur Terre et révèle les affres d’une civilisation automobile en surrégime.

Joyridin’ avec Alexandra Bircken, Alain Bublex, Peter Buggenhout, Jeremy Deller, Marcel Devillers, Liên Hoàng-Xuân, Rita McBride, Anita Molinero, Bill Owens, Sophie Ristelhueber, Michael Sailstorfer

Focus événement « Béton flash »

Lecture de Marcel Devillers pendant le vernissage de l’exposition Joyridin’. Béton flash (2020) est un poème qui témoigne d’une perception prise dans le flux incessant de la mobilité et de la vitesse ; une fluidité qui semble interdire toute possibilité de permanence dans le rapport des êtres à leur environnement, et à leur propre corps. Dans le monde urbain que décrit le poème, les corps se décomposent en gestes séquencés comme sous l’effet d’un éclairage stroboscopique ou des crépitements d’un flash. Tout y est liquide et discontinu.

Infos pratiques

Exposition Joyridin’ au Frac Normandie – 7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé – 14000 Caen. Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h. Entrée libre et gratuite. Accès handicapés

Vernissage le 10 février 2023 à 18 h 30

Plus d’infos sur le site officiel du Frac Normandie