Cheese : le guide des meilleurs burgers de Rennes

Quel est le meilleur burger à Rennes ? Le top of the top, le king burger de la capitale bretonne ? Cheese : Unidivers est parti en quête du hamburger ultime ! Sur place ou à emporter, carnassier ou végétarien, avec ou sans bacon, le burger n’arrête pas de faire des petits (pains) dans les villes et Rennes n’y coupe pas. Il est temps de remettre les compteurs à zéro et de découvrir où se trouve LE burger ultime !

Il est loin le temps du burger classique. Depuis des années, le burger a pris une place de choix dans notre gastronomie au point de se décupler sous des formes sophistiquées, parfois authentiques, très souvent marketées. Les puristes le veulent américain, les rigoristes allemand ; d’autres le rêvent ethnique, régionaliste, fermier… Que ces pains renferment autre chose que de la nourriture ne les empêchent pas d’être aimés. Ce que les Québécois appellent le hambourgeois nous énerve ou nous ravit. Une chose est sûre, le burger passionne.

La burgerologie est-elle une science d’avenir ? Pour certains, disons-le, sa confection relève de l’art culinaire. Plusieurs critères entrent en compte. L’accompagnement, coleslaw, salades ou les inévitables frites, dont il s’agit de mesurer le dosage du sel, de l’huile (le plus souvent végétale, rarement désormais de bœuf), la saveur, voire le craquant de la peau parfaitement grillée. L’équilibre savant de la garniture sur la viande. La cuisson du steak – poulet, champignons, pour les profanes – l’origine du produit, le facteur biologique, local. La divine proportion des pains – véritable reliquaire – le degré de cuisson, le fait-maison. Le petit plus, le cornichon qui fait la différence, l’oignon rouge, l’ingrédient magique. Et crème de la crème, la sauce : ketchup pour les conservateurs, mayonnaise, burger, moutarde, samouraï pour les progressistes. Ne parlons même pas du fromage, de l’éternelle controverse sur les graines de pavot, la saveur aérienne du bun, le caractère sucré de la tomate. Comme le produit ne suffit pas toujours, les spécialistes du métier plastronnent sur les prix, l’emballage marketing, la communication, l’originalité. Bref, sur la route du burger rennais, Unidivers a dégusté. Résultat : un paysage du hamburger rennais. En vous souhaitant une bun dégustation !

LE TOP : 2 Camions : La Gamelle et Karr Bara

Au son du générateur qui annonce leur arrivée le jeudi midi, à proximité de la tour de la Mabilais, la rédaction confesse ne pas résister souvent à la tentation… Que dire de La Gamelle, si ce n’est que c’est l’adresse à ne pas manquer quand on aime les burgers ? D’autant plus que le restaurant mobile donne rendez-vous aux Rennais.e.s dans quatre adresses différentes par semaine ! Encore plus de chance de les croiser au coin d’une rue et de goûter les burgers maison…

Le choix des burgers au menu, réalisés à partir de produits frais, vous permettra d’y revenir plusieurs fois pour tout goûter et sélectionner votre petit préféré. Sans parler de leurs frites (et leur sauce), servies avec générosité, qui sont véritablement à tomber par terre… Pour les végétariens, les cuistos proposent des falafels maison en remplacement de la viande, une alternative judicieuse qui se marrie très bien aux autres produits ! L’accueil des deux gérants y est en plus chaleureux, ce qui rajoute à la qualité du service. À savoir que des plats originaux, préparés par leurs soins, sont également disponibles. Vous l’aurez compris, La Gamelle est un délice à ne pas manquer, autant pour la qualité des produits que pour l’occasion d’une belle rencontre.

Continuons notre route du burger par des valeurs sures. En premier, La Burger Attitude.

La Burger Attitude, 13 rue Saint-Malo

L’ambiance est au bistrot et à la décontraction dans ce temple du burger ouvert depuis 2014. L’emballage marketing promet de l’authentique : les hamburgers confirment ! Les produits sont achetés en fonction des saisons et localement pour des recettes travaillées et originales. La maison cuisine des burgers à la française en s’inspirant de spécialités régionales. Ce bistrot burger sait innover et surprendre sa clientèle jusqu’aux pâtisseries préparées le matin : far breton et succulent cheese-cake au rendez-vous.

Hamburger seul à 8 € ; menu hamburger frites de 11 à 13 € ; boisson 3 € ; menu bon enfant à 5,50 €.

Les Grands Gamins, 40 mail François Mitterrand

Le café-restaurant des Grands gamins, ouvert en 2016, sert des menus orientés cuisine bistronomique auquel s’ajoute du lundi au vendredi un hamburger dont les ingrédients sont modifiés chaque semaine. À 11 €, servi avec de bien bonnes frites, ce hamburger ravira les grands comme les petits. Et la galette de légumes, en remplacement de la viande, ravira l’estomac des végétarien.ne.s. Une bonne et sympathique adresse sis au 40 Mail Mitterrand ! Ouvert le lundi de 10:00 à 15 h, puis tous les jours de 10 h à 1 h, et samedi et dimanche de 11 h à 1 h.

Le Gourmet vagabond

Retrouvez ce food truck (camion-restaurant) le mercredi dans le quartier de Cleunay, 20 rue Jules Vallès. Au menu, le burger phare, le TGV, composé de produits locaux et de saison : pain artisanal, bœuf de chez Fantou (Dol-de-Bretagne), oignon Roskoff, sauce barbecue maison, pancetta, darley (tome de fromage breton) acheté au marché tous les samedis, et du mesclun.

La vesion végé, pensée en fonction des légumes de saison, n’a rien a envié à la version carné. Actuellement, le steak de courge repose entre les deux tranches de pain artisanal, accompagné de ses crudités. Des artichauts ou tomates confites s’ajoutent ponctuellement aux ingrédients.

Comptez 8 € pour le burger seul et 10 € avec les frites. Et pour les gros estomacs, deux entrées et deux desserts sont également proposés.

La Piste, bar à manger, 68 mail François Mitterrand

Le Végé, L’Echappée, Rennes Le Seigneur, L’Echappée, Rennes

Quoi de mieux qu’un restaurant de burger juste à côté d’un bar ? C’est ce que propose le propriétaire de La Piste avec La Piste, bar à manger, anciennement L’Échappée ! Les burgers, carnassiers et végétariens, y sont bons pour un prix tout à fait raisonnable ! Sans oublier le fish&chips qui vaut également le détour.

Deux petites nouveautés viennent d’ailleurs d’arriver et risquent fortement de faire fureur : le Végé, à base de Falafel de patate douce, achard de légumes (spécialité culinaire sud-asiatique) et Toum (aïoli libanais), oignons rouge et mâche pour une évasion des papilles ; et le Seigneur, composé d’effiloché d’agneau, feta, patate douce rôtie, ricotta et mâche, pour des saveurs douces et délicates

Et les autres ?

Big Fernand, appartient à une chaîne parisienne. Il s’est implanté dalle du Colombier avant d’ouvrir au mois de septembre 2022 un nouveau restaurant place Saint-Michel. Les burgers y sont bons, mais le rapport qualité-prix moyen (11 euros le burger seul, le tarif est un tantinet inconvenant !) et l’emballage marketing terrien sans être terreux pourra fatiguer (« Bien le bonjour ! » avant la commande puis « Vous resterez bien manger avec nous ?! », vous demande le caissier avec cette étrange hospitalité qui consiste à vous offrir le droit de vous asseoir gratuitement chez lui pour déguster le menu à 15€ que vous venez de lui régler…). Il ne suffit pas de paraître authentique hype friendly pour l’être… Bien sûr, pas de menu enfant, cela ne va pas du tout avec le concept !

Roadside, rue Maréchal Joffre, se pare d’une communication également marketée pour des burgers moins élaborés ; les prix, par contre, restent tout à fait abordables : un menu hamburger, frites et boisson coûtent autour de 10-12 €. Un bon équilibre qualité-prix.

Situé au 13 rue de la Monnaie, le pub Fox & Friends propose une belle brochette de burgers qui vaut également le détour, le tout servi dans des proportions très raisonnables.

Le commerces de la place Sainte-Anne et alentours que nous vous… déconseillons :

Back to the 60’s, rue de Saint-Malo, propose une carte fournie, mais assez chère. Qui plus est, l’ambiance american dinner échoue à faire oublier le manque de saveur patent des produits. Comptez entre 15 et 20 €.

Poutine Bro est situé rue de Penhoët. Spécialisé dans le plat éponyme canadien, il propose des bagels corrects et des burgers lourds et de peu d’intérêt.

Ethnic Food n’a d’ethnique que le nom. Si cette franchise rennaise de fast-food possède des avantages – sa terrasse sur la place Saint-Anne, son ouverture dominicale et sa carte avantageuse, ne vous attendez pas forcément à manger un excellent burger, vraiment pas… Deux autres, malheureusement pas meilleurs, se trouvent rue de la Binquenais et rue de Lorient.

Pour la fin (mais pas la faim), il y a Deiz Mat Burger, place Saint-Anne, l’enseigne installée à la place du Métro Kebab se la joue brezhoneg. Pain mou et insipide comme les frites molles et sans goût à l’image de la viande mal cuite… 8, 50 à 14 euros le menu.

Il reste bien entendu un nombre incalculable d’adresses qui n’ont pas été abordées dans ce modeste papier. Nous comptons sur vous pour nous aider : quel est votre burger préféré ? Où allez-vous assouvir votre péché mignon ? N’hésitez pas à nous donner vos adresses pour que la rédaction file les goûter !