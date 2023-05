Sciences. Si vous aimez faire des bulles et de la mousse, écoutez Isabelle Cantat

Isabelle Cantat vous dit tout. Vous ne les regarderez plus, ces bulles et ces mousses, comme avant, comme des choses insignifiantes. Et il y en partout autour de nous !

Des bulles de savon pour le bain ou de la mousse à barbe. Des bulles de champagne ou bien des mousses de bière. Pensez aussi mousses au chocolat. Vous apprendrez que ces petites choses légères et si fragiles ont une existence bien à elles dont la fin reste mystérieuse et très aléatoire. Si, bien entendu, vous ne les avalez pas par gourmandise pour les plus succulentes. Isabelle vous en fera des films et des histoires. Elle vous racontera que de l’eau circule entre les bulles, qu’entre une intuition scientifique ou une hypothèse et sa démonstration ou pas sur le plan expérimental, il y a parfois du chemin à faire, un chemin vers la découverte et quelque part vers l’émerveillement du monde.

Incidemment, Isabelle est Professeure à l’Université de Rennes, membre de l’Institut Universitaire de France et elle vient de recevoir la médaille d’argent du CNRS. Pas question pour elle de dormir des deux oreilles sur un matelas en mousse ou de tout autre matériau. Mais pourquoi ne pas se rêver en cosmonaute ? Isabelle porte un projet de recherche financé par le Conseil Européen de la Recherche. Les projets de ce type (il y en a très peu chaque année en France)concernent des recherches exploratoires visant à repousser les frontières de la connaissance. Passionnée et passionnante. Ne restez pas dans votre bulle, écoutez-la !

