En 2018, l’Université Rennes 2 lançait le premier budget participatif étudiant de France. Depuis, le dispositif suscite toujours une forte participation des étudiants, en témoignent les près de 7 500 votants qui se sont exprimés lors de l’édition 2024. Six projets ont été élus à l’issue de cette septième édition.

Le budget participatif étudiant est un dispositif de démocratie directe mis en place par les élus étudiants, avec le soutien de la direction de l’Université Rennes 2. Il permet de financer des projets d’aménagement et d’amélioration de la vie étudiante de Rennes 2 grâce à une enveloppe de 50 000 € issus de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). Le principe est simple : les étudiants sont invités à proposer un ou plusieurs projets. Après une pré-sélection par les services de l’Université, sur des critères de faisabilité technique, juridique et budgétaire, les projets sont soumis au vote de la communauté étudiante. Les projets les plus appréciés sont mis en œuvre par l’établissement.

Les 6 projets lauréats de 2024

Plus de prises dans les amphis : continuer l’aménagement des amphis afin de permettre aux étudiants de recharger leur ordinateur pendant les cours. Campus Villejean et Mazier – budget alloué : 25 000 €

Proposer davantage de formations aux Premiers Secours en Santé Mentale aux étudiants des trois campus. Campus Villejean, Mazier et La Harpe – budget alloué : 5 000 €

Proposer des distributeurs de fruits sur le campus. Villejean – budget alloué : 6 000 €

Mettre en place plus de places assises à la sortie des bâtiments du campus. Villejean – budget alloué : 7 000 €

Améliorer l’accessibilité et la signalétique pour les personnes à mobilité réduite. Campus Villejean, Mazier et La Harpe – budget alloué : 5 000 €

Organiser une grande braderie sur le campus. Les étudiants pourraient y échanger ou vendre leurs vêtements et chaussures à petits prix. Double objectif : faire de bonnes affaires et sensibiliser à la réduction des déchets en privilégiant la seconde main. Villejean, budget alloué : 500 €

L’édition 2024 en chiffres