À Bruz, La Petite Cantine ouvrira ses portes en mai 2024. Soutenu par le Département d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du budget participatif, ce lieu pas comme les autres propose au menu une cuisine participative et du lien social.

Avez-vous déjà entendu parler du réseau Les Petites cantines ? National et non lucratif, ce réseau de cantines de quartier a été créé en 2015 à Lyon, à l’initiative de Diane Dupé La Tour et Étienne Thouvenot. Il propose de se rencontrer dans des espaces ouverts à tous dans le but de cuisiner ensemble et partager des repas à prix libre. En 2024, il en existe 13 réparties dans toute la France. Celle de Bruz sera la première en Bretagne.

Dans le local de 150 m2, dans le centre-ville de Bruz, les bénévoles de l’association Les petites cantines s’activent pour l’ouverture en mai prochain de ce restaurant « comme à la maison ». À l’origine du projet, Anne-Sophie Tempéreau. Elle découvre le réseau en 2020 et est séduite par l’idée. Elle est vite rejoint par Laurence, Valérie et Mathilde. Grâce à une campagne de financement participative, le groupe de femmes réussit à récolter près de 17 000 € en février 2024. Au budget participatif du Département d’Ille-et-Vilaine, le projet totalise 939 votes, ce qui permet de remporter d’obtenir un financement de 50 000 €, dédié à l’aménagement du local.

Le concept s’appuie sur les valeurs de l’économie sociale et solidaire, sur l’entraide et l’intelligence collective pour une société fondée sur la confiance. La Petite cantine n’est pas un cours de cuisine, elle fonctionne sur un mode participatif : les convives se rencontrent pour faire et expérimenter ensemble des recettes. On peut cuisiner, manger, ou les deux ! Les repas seront préparés à partir de produits bios, locaux ou d’invendus récupérés. Le prix du repas est libre. « On indiquera un prix d’équilibre autour de 12-13 euros, mais chacun paie à hauteur de ses moyens, c’est le modèle économique de l’économie sociale et solidaire qui repose sur la contribution libre et la confiance », précise Anne-Sophie. Une personne salariée cordonnera l’espace.

Vaisselle dépareillée et buffet vintage, le mobilier reflète l’ambiance de la future petite cantine : simple, décontractée et conviviale. La carte sera petite, la cuisine simple et savoureuse. Avec une capacité entre 20 et 25 couverts au déjeuner, La petite cantine propose avant tout un moment de partage et souhaite créer du lien social en toute simplicité.

À partir de mai 2024, la Petite Cantine de Bruz sera ouverte de 9 heures à 15 heures tous les jours de la semaine. Sur inscription, des volontaires pourront venir aider à la confection des plats servis le midi. La cantine de quartier sera aussi ouverte à tous – également sur inscription