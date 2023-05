A Bruz, au sud de Rennes, l’Etat prévoit d’installer un centre d’accueil temporaire pour héberger des demandeurs d’asiles, des réfugiés ou des personnes vivant à la rue en Île-de-France. Philippe Salmon, maire de Bruz, affirme ne pas avoir été concerté et assure que le site retenu par l’Etat est dangereux et pollué et que les conditions d’accueil de ces personnes sont « indignes. » Une polémique qui ne va pas restée invisible…