Brie. Le Festival Rock’n Fées de retour cette année !

Le Festival Rock’n Fées revient pour une deuxième édition samedi 17 juin 2023 à Brie en Ille-et-Vilaine. Avec quelques nouveautés cette année : notamment un nouvel espace, « Le Freaky Club », ainsi qu’un camping pour accueillir au mieux les festivaliers.

Après une 1ère édition qui a réuni plus de 1000 personnes autour d’une programmation de 5 artistes (Jeweil Usain, Stuffed Foxes, Alvan, El Maout et le Freaky Crew), le festival Rock’n Fées soufflera sa deuxième bougie le 17 juin 2023. Cette année nous souhaitons renforcer notre proposition, tout en conservant nos valeurs de convivialités, de diversités et d’écologie.

Nous proposons un festival à taille humaine, ouvert à tous, où têtes d’affiches et artistes émergents cohabitent sur le même espace. Nous faisons la part-belle aux artistes Bretons en en lien avec notre souci de travailler avec des entreprises, des acteurs et des indépendants locaux. Nous souhaitons inscrire le festival localement et nous travaillons main dans la main avec la commune de Brie, la Communauté de la Roche aux Fées et le département d’Ille Et Vilaine.

L’édition 2023 du festival Rock’n Fées proposera un site entièrement repensé pour accueillir au mieux les festivaliers. Nous proposerons désormais un camping et nous accueillerons les prémices d’une deuxième scène en accueillant des petites formules artistiques sur un nouvel espace « Le Freaky Club ».

PROGRAMMATION

Mainstage

Uzi Freyja : La musique d’Uzi Freyja ce sont des textes à la fois engagés et sensuels, sur des prods influencées par des artistes comme Death Grips ou Ho99o9. Ils ont depuis suivi une partition protéiforme : tantôt revendicative, outrancière ou expérimentale, la musique de ce duo ne cesse de se réinventer pour s’adresser aussi bien à la tête qu’aux jambes : raconter l’absurdité́ de ce monde tout en le célébrant.

Après plusieurs dizaines de lives coups de poing où Kelly s’affirme définitivement comme une maitresse de cérémonie totale. Le duo revient avec un deuxième EP sur WARRIORECORDS : « LUNACY ». Un 5 titres sans concession, aux accents Club, Rap vindicatif et électro.

Broken Back : Repéré sur les réseaux en 2014 alors qu’il empilait les millions d’écoutes avec sa pop folk lumineuse, le jeune artiste « indie-alternative » originaire de Bretagne Broken Back part alors immédiatement sur les routes à la rencontre de son public. En attendant un nouvel album à paraitre en septembre prochain, une nouvelle tournée d’une cinquantaine de dates à partir de l’Automne 2023, et sa pop lumineuse de nouveau partout en radio en France, il passera par le festival Rock’n Fées : aucun doute… Le jeune malouin Broken… is Back !

BOOTLEGGERS UNITED (DJ ZEBRA & PROSPER) : BOOTLEGGERS UNITED est une battle, une joute énergique entre 2 DJs iconoclastes, opposés par leur style et leurs couleurs, mais complémentaires par leur amour du jeu. En rouge : DJ ZEBRA, prince du mashup et blasphémateur musical sans limites. En jaune : PROSPER, charismatique moustachu au style funky et chaloupé. Plus de 20 ans d’expérience chacun, dans les clubs et festivals du monde entier, doublant leurs forces au service d’un projet commun dans lequel tous les coups sont permis et tous les genres sont inclus : funk, rock, hip hop, électro, variété française ou prélude de Bach… L’exercice du mix est sublimé par le challenge.

Barbara Rivage : Barbara Rivage est née, en pleine nuit, à l’heure où l’espace de création est infini, poussé par un besoin viscéral d’exorciser ses peines. D’abord influencé par le groupe mythique The Velvet Underground et la chanteuse Nico, leurs chansons se précisent, s’affinent et se tournent vers une pop en français inspirée des univers de Sébastien Tellier et Redcar. La voix sombre et intense de Roxane confronte une poésie dramatique aux guitares mélodieuses et réconfortantes de Vivien. Leur musique résonne comme un appel dans la nuit et nous plonge à jamais près de ces drôles d’oiseaux qui s’envolent vers la lumière, dans un duel au coucher de soleil.

Kind Of Guru : Créé en mars 2020, Kind Of Guru fait le pari audacieux de mêler les sonorités hip hop US et UK à la fraîcheur des sons électro-pop actuels. Sublimé par les paroles ciselées et délicieusement décalées de Jay Ree (Zenzile, City Kay), cette formation hors norme composée de deux saxophones barytons, soubassophone, batterie, et machines est un ovni dans le paysage musical actuel.

Freaky Club & Guests

Le festival Rock’n Fées a choisi de donner carte blanche aux membres déjantés du Freaky Crew pour proposer un club éphémère aussi festif que déjanté – LE FREAKY CLUB ! Cet espace pensé comme un hymne à la fête, vous proposera en plus des djs set énergiques du Freaky Crew, une proposition artistique surprenante et décalée.

Le Freaky Crew : Déjà présent lors de l’édition 2022, les 3 compères du Freaky Crew vous propose des sets détonnants composés d’à peu près tout ce qui est nécessaire à vous faire danser toute la nuit. Ils vous balancent des percussions claquantes, des kicks bien lourds, de la bonne disco des familles, à coup sûr un maximum de basse et parfois même le fond de leurs pintes. Le multiculturalisme est à l’honneur, historique mais pas vintage. Tout ça engendre une clé USB 500 Méga, une sorte de mélange bancal multi-sourcé dont la vraie nature est l’accident. Le chainon manquant entre un rituel païen dans une forêt tropical et le PMU des copains.

Lechapus : Lechapus fabrique une fusée dans son jardin avec des tubes de dolipranes, des masques covid et des couches Reine Des Neiges. Formé par la Société Nationale d’Astronomie Congolaise (SNAC) avec qui il a travaillé d’arrache-pied sur ce projet cosmique, il sillonne aujourd’hui la France pour créer une communauté avec qui s’installer sur l’exoplanète Proxima B.

Sur scène, Lechapus joue avec des dispositifs électro acoustique DIY, son cocaphone, tape sur des bidons, propose une performance expérimentale, minimale et bariolée, il chante des chansons fantaisistes sous auto-tune qui abordent des thèmes astucieux comme la réintroduction des canards de fêtes foraines en milieu naturel.

The Flying Bones : The Flying Bones est un duo rock/garage aux multiples inspirations naviguant entre le rock psychédélique fuzz de Thee oh Sees, le vacarme organisé du math rock de Pneu et du zouk/rock de Francky Goes To Pointe-à-Pitre.

Véritable boulet de canon, le tandem sait délivrer une expérience généreuse bien qu’équipé d’un équipement minimaliste (batterie, guitare, pédales d’effets, ampli guitare et basse ainsi que deux chants). Tout terrain le groupe s’adapte aussi bien aux ambiances de rues, où il a pu faire ses premiers pas, qu’aux cafés concerts les plus délurés. Préparez-vous à faire voler vos os !

INFOS PRATIQUES

Horaires et lieu : Le site du festival sera ouvert du samedi 17 juin à 18h00 au dimanche 18 juin à 3h00. Le Festival se tient dans le bourg de Brie à 15 min de Bain-de Bretagne, 25 min de Rennes, 30min de Chateaubriant, 1h de Nantes, 1h15 d’Angers, 3h30 de Paris.

Tarifs en prévente : 18€ Tarif Normal / 15€ Tarif promo : Limité à 150 places / 10 € pour les 12-17ans / Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif sur place : 20€ Tarif Normal / 12€ pour les 12-17 ans / Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie

Camping : Le camping est réservé aux personnes détentrices d’un billet ayant préréservé un emplacement au moment de la réservation de leur billet, dans la limite des places disponibles. Un petit-déjeuner payant sera proposé aux festivaliers, le camping dispose d’un point d’eau et de toilettes. Le camping n’est pas ouvert aux personnes mineures.

Le camping est ouvert de 16h le samedi 17 juin à 14h le dimanche 18 juin.

Bar et restauration : Le site du festival disposera d’un large choix de boisson et de restauration sur place.

Contact : Association Rock’n Fées, 8 rue du Chemin Pendant – 35150 Brie

Site web / Page Facebook