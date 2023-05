Bretagne. Le label des Villes et Villages fleuris, une récompense et une distinction

Le label du Conseil National des Villes et Villages Fleuris a pour mission de valoriser et de récompenser les communes, petites et grandes, qui intègrent du végétal dans les projets d’aménagement de leurs centres villes ou centres bourgs. Objectif : de les rendre plus attractifs afin d’embellir durablement l’espace public. Unidivers revient sur les communes bretonnes labellisées en 2022.

Villes et Villages Fleuris est une association qui veille au respect de la charte de qualité des Villes et Villages Fleuris, le label national de la qualité de vie. Les membres de l’association sont composés de représentants du ministère de la Culture (lequel faut-il le rappeler ne répond jamais aux demandes de subventions de votre média préféré), d’élus locaux, de professionnels du jardinage et de l’horticulture, de l’environnement, du tourisme et de l’urbanisme.

Le label assure la promotion au niveau national, en lien avec les régions et les départements. Il accompagne les communes dans la valorisation paysagère et les encourage à faire perdurer cette mission dans le temps. Il existe trois échelons :

– le niveau départemental : le jury recueille les candidatures des communes, les accompagne, les visite et sélectionne celles qui peuvent être primées

– le niveau régional : le jury visite les communes candidates en vue de leur attribuer une, deux ou trois fleurs et sélectionne celles qui peuvent atteindre le niveau maximal : les quatre fleurs.

– le niveau national : le jury peut attribuer ou retirer la quatrième fleur et peut aussi attribuer la Fleur d’Or.

Présent depuis plus de 64 ans, le label rassemble près de 4 700 communes labellisées sur tout le territoire français. À ce jour, 250 communes en Bretagne sont labellisées Villes et Villages Fleuris. La Bretagne compte quatre Départements Fleuris : l’Ille-et-Vilaine, les Côtes-d’Armor, le Finistère et le Morbihan. Ce label récompense l’engagement des collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Il prend en compte plusieurs critères : la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics, la protection de l’environnement ; la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ; la valorisation du patrimoine botanique ; la reconquête des cœurs de ville ; l’attractivité touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets.

Les communes labellisées Villes et Villages Fleuris ont pour démarche l’aménagement durable des paysages et la mise en valeur du patrimoine bâti et végétal. Concrètement, la commune doit être conviviale : posséder de nombreux parcs et jardins pour inciter les habitants à se rencontrer, à organiser des fêtes et bourses autour des plantes, des concours de maisons fleuries, des animations pour sensibiliser la population à la préservation de la biodiversité et de l’environnement, l’entretien des cimetières par des volontaires et notamment des activités dans les écoles pour créer des rencontres à la fois ludiques et pédagogiques pour les nouvelles générations. Les établissements scolaires constituent des terrains de découverte et d’apprentissage inestimables pour éduquer au développement durable et à l’environnement, pour initier les plus jeunes aux plantations, à l’aménagement des abris pour animaux, pour leur apprendre à gérer les ressources, etc.

La commune doit être attractive en entretenant des espaces paysagers en harmonie avec le patrimoine pendant les quatres saisons, de manière à accueillir des visiteurs toute l’année de manière soignée et de bénéficier d’une économie locale augmentée grâce au tourisme. Une commune fleurie favorise la convivialité et le bien vivre ensemble.

La commune doit être engagée dans la transition écologique, la protection de la faune et de la flore et des ressources naturelles et appliquer le zéro-phyto (sans pesticides ni produits chimiques) en valorisant des déchets (composte, etc).

La commune labellisée est signalée dès l’entrée dans la commune, grâce à des panneaux indicateurs venant compléter les panneaux d’entrée d’agglomération.

Le palmarès 2022 des Villes et Villages Fleuris en Bretagne :

En 2022, le jury régional a visité 57 communes bretonnes labellisées de une à trois fleurs. Les Départements ont visité plus d’une quinzaine de communes non labellisées qui concouraient pour la première fleur.

Les jurys ont délibéré et établi ensemble le palmarès suivant :

La Fleur d’Or est la distinction suprême du label Villes et Villages Fleuris. Elle est attribuée chaque année, pour un an, à un nombre restreint de communes 4 Fleurs qui présentent une démarche exemplaire. Le label peut être remis en jeu tous les six ans par la commune. En 2022, sept communes au plan national ont été distinguées Fleur d’Or. En Bretagne, c’est la petite commune de Saint-Gilles-Vieux-Marché dans les Côtes-d’Armor qui a reçu la plus haute distinction (358 habitants)

Les neuf communes confirmées labellisées 4 Fleurs sont : Domloup (3680 habitants), Fougères (20 600 habitants) et Le Rheu (9225 habitants) pour l’Ille-et-Vilaine ; Fouesnant-les-Glénan pour le Finistère (9458 habitants) ; Saint-Brieuc (45 200 habitants) pour les Côtes-d’Armor ; La Gacilly (3996 habitants) , Lanester (2015 habitants), Le Guerno (1000 habitants) et Lorient (57 240 habitants)pour le Morbihan.



Domloup

Fougères

Fougères

Le Rheu

Le Rheu

Fouesnant-les Glénan

Fouesnant-les-Glénan

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

La Gacilly

La Gacilly

Lanester

Lanester

Le Guerno

Le Guerno

Lorient

Lorient

Les sept communes confirmées labellisées 3 fleurs sont : Balazé, Montfort-sur-Meu et Saint-Gilles pour l’Ille-et-Vilaine ; Pluguffan pour le Finistère ; La Méaugon pour les Côtes-d’Armor ; Saint-Avé et Séné pour le Morbihan.

Balazé

Montfort-sur-Meu

Saint-Gilles

Pluguffan

La Méaugon

Saint-Avé

Séné

Les cinq communes confirmées labellisées 2 fleurs sont : Châteauneuf-du-Faou pour le Finistère ; Morieux et Hillion pour les Côtes-d’Armor ; Saint-Philibert et Pluneret pour le Morbihan.

Château-du-Faou

Morieux

Hillion

Saint-Philibert

Pluneret

Les communes quatre communes confirmées labellisées 1 fleur sont : Crévin pour l’Ille-et-Vilaine ; Quévert pour les Côtes-d’Armor ; Cléguérec et Guéméné-sur-Scorff pour le Morbihan.

Crévin



Cléguérec

Guéméné-sur-Scoff

Selon un sondage Ipsos en 2022, 99% des élus des Villes et Villages Fleuris considèrent que la valorisation paysagère et environnementale occupe une place importante dans leur commune. Ils sont 68% à estimer que le fait d’être labellisé les motive à organiser des animations portant sur la nature. Ce sont là des résultats gratifiants pour les municipalités et les services techniques et espaces verts communaux, qui s’investissent au quotidien en faveur de la qualité de vie.

La saison 2023 commence et environ 2 000 personnes sillonneront le territoire français pour apprécier les actions des communes et leur apporter des conseils adaptés. Les communes qui s’engagent dans la démarche de labellisation sont accompagnées par le réseau Villes et Villages Fleuris, présent sur l’ensemble du territoire. Elles peuvent participer à des réunions d’information, mais aussi profiter de conseils spécifiques lors des visites des experts.

Infos pratiques

D’avril à septembre : visites d’accompagnement, de contrôle ou de candidature des jurys départementaux et régionaux. Avant le mois de juillet : saisie sur l’extranet du label de la liste des communes à visiter en 2023 (accompagnement, contrôle, candidature). Avant le mois de novembre : validation des palmarès départementaux et régionaux sur l’extranet du label et communication officielle du palmarès et des propositions à la 4ème Fleur pour l’année suivante. Fin d’année : Publication des palmarès 2023 sur les sites internet et extranet du label.