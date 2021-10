BRETAGNE TIERS-LIEUX OUVRE LES PORTES DE DIVERS ESPACES COLLABORATIFS

Les tiers-lieux ou troisièmes lieux désignent des espaces d’apprentissage, de développement personnel ou économique dans un environnement social partagé ou collaboratif qui n’est ni la maison ni l’école ni le travail. C’est dans cette acception large que s’inscrit la volonté de Bretagne Tiers-Lieux de fédérer la forte croissance et vitalité des centaines de lieux disséminés dans les villes et désormais aussi dans les campagnes. En novembre 2021, Bretagne Tiers-Lieux vous propose de partir à la découverte des tiers-lieux bretons.

La démarche de Bretagne Tiers-Lieux en quelques mots

Alors qu’une véritable dynamique bretonne émerge, les tiers-lieux de la région souhaitent se regrouper autour de cette première édition des « portes ouvertes », afin de donner à tous les citoyens bretons l’occasion de découvrir la diversité des lieux et des activités qui y est proposée : des lieux d’implication citoyenne, des lieux engagés dans les transitions, ancrés sur leur territoire.

Quels événements ? Tous types d’événements ouverts au public y sont proposés : des visites sur site, des projections, des débats, des ateliers découverte ou d’initiation à un savoir-faire ou une thématique. La plupart des événements sont sur inscription avec une entrée libre.

La dynamique des tiers-lieux

Espaces de coworking, fablabs, friches culturelles…alors qu’ils étaient 1800 en 2018, les tiers-lieux sont désormais 2500 (ouverts et en projet) en France. Leur nombre devrait atteindre plus de 3500 en 2022. Ces lieux, ouverts à tous, accueillent un public de plus en plus large et notamment des jeunes et des familles qui quittent progressivement les métropoles pour les zones rurales ou péri-urbaines. En 2019, 2,2 millions de personnes y ont réalisé des projets ou y travaillent ; 4 millions de Français y ont assisté à un événement culturel. Au quotidien, ils accueillent près de 150 000 travailleurs.

Les tiers-lieux se sont imposés, en hyper-proximité, au carrefour des transitions : accueil des indépendants et télétravailleurs, relance de la vie culturelle locale, formation au numérique, lutte contre le gaspillage, relocalisation de la production, agriculture urbaine…. Ils sont autant de laboratoires de redynamisation territoriale et d’expérimentation des nouvelles façons de travailler et de faire ensemble.

Les tiers-lieux en Bretagne

Bretagne Tiers-Lieux a contribué à réaliser l’enquête nationale coordonnée par France Tiers-Lieux à l’été 2020 qui avait permis de recenser119 tiers-lieux pour la Bretagne, dont 45 dans l’une des deux métropoles (Rennes et Brest) et 74 hors-métropole. Leur nombre devrait doubler d’ici deux ans.

Programme des portes ouvertes de Bretagne Tiers lieux